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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
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Общество ,  
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В МВД сообщили о давлении на бизнес по просьбам самих предпринимателей
На уголовных делах и экспертизах в отношении бизнесменов часто настаивают их партнеры, заявил глава МВД. В суд с этими проблемами они, по его словам, идти отказываются, а разбираться с этим вынуждены сотрудники правопорядка
Владимир Путин и Владимир Колокольцев (слева направо) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Глава МВД Владимир Колокольцев объяснил ситуацию, которая часто воспринимается как давление на бизнес. По его словам, предприниматели сами часто настаивают на возбуждении дел против своих партнеров или конкурентов. Об этом министр рассказал на коллегии ведомства, участие в которой также принимал президент России Владимир Путин, передает «РИА Новости».

На практике, как считает Колокольцев, существует определенное противоречие между действующими нормами законодательства и объективными возможностями правоохранительной системы. В частности, значительное число обращений, поступающих и от представителей деловой среды, требует проведения всего комплекса следственных действий, указал глава МВД.

Заявители, по словам Колокольцева, нередко сами настаивают на производстве судебных экспертиз, анализе многочисленных финансовых операций и бухгалтерских документов. Сделать это, как отметил министр, закон позволяет только в рамках уголовного дела.

«На наше предложение к заявителям обращаться в суд для восстановления их якобы нарушенных прав со стороны партнеров по бизнесу [мы], как правило, слышим категорическое отрицание и требование именно возбуждения уголовного дела», — рассказал Колокольцев. Часть этой категории граждане, по его словам, «воспринимают как негатив всей правоохранительной системы, представляя это давлением на бизнес».

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Путин, реагируя на подобные высказывания, отметил, что «Владимир Александрович [Колокольцев] не докладным языком, а человеческим сказал: да, предприниматели в значительной степени сами виноваты, они тут приходят, жалуются друг на друга, а мы вынуждены в силу действующих законов так или иначе на это реагировать». «Мы обязаны это делать», — добавил президент, заметив, что «на сотрудниках правоохранительных органов особая ответственность». «Они облечены особым доверием со стороны государства. Такой ответственности на бизнесе нет, а на вас есть. Вот об этом никогда не нужно забывать», — обратился глава государства к полицейским.

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Выступая 20 февраля с посланием Федеральному собранию, Путин сообщил, что до 45% дел в отношении предпринимателей прекращается до суда. «Это значит, что возбуждали кое‑как или по непонятным соображениям», — заметил президент.

В связи с этим он призвал устранить поводы для автоматического продления арестов для бизнесменов и пересмотреть критерий обвинения «группа лиц по предварительному сговору». «Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания», — указал Путин.

Позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что глава государства «действительно недоволен эффективностью выполнения поручений» относительно проблем при расследовании уголовных дел против предпринимателей. «Надзорные функции выполняет как раз Генпрокуратура, эти функции вменены Генпрокуратуре по закону. Именно Генпрокуратура определяет законность тех или иных действий. Она их оспаривает, или поддерживает, или выдвигает свои обвинения», — отметил Песков.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Владимир Колокольцев, Бизнес
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