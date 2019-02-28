В МВД сообщили о давлении на бизнес по просьбам самих предпринимателей

В МВД сообщили о давлении на бизнес по просьбам самих предпринимателей

На уголовных делах и экспертизах в отношении бизнесменов часто настаивают их партнеры, заявил глава МВД. В суд с этими проблемами они, по его словам, идти отказываются, а разбираться с этим вынуждены сотрудники правопорядка

Владимир Путин и Владимир Колокольцев (слева направо) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Глава МВД Владимир Колокольцев объяснил ситуацию, которая часто воспринимается как давление на бизнес. По его словам, предприниматели сами часто настаивают на возбуждении дел против своих партнеров или конкурентов. Об этом министр рассказал на коллегии ведомства, участие в которой также принимал президент России Владимир Путин, передает «РИА Новости».

На практике, как считает Колокольцев, существует определенное противоречие между действующими нормами законодательства и объективными возможностями правоохранительной системы. В частности, значительное число обращений, поступающих и от представителей деловой среды, требует проведения всего комплекса следственных действий, указал глава МВД.

Заявители, по словам Колокольцева, нередко сами настаивают на производстве судебных экспертиз, анализе многочисленных финансовых операций и бухгалтерских документов. Сделать это, как отметил министр, закон позволяет только в рамках уголовного дела.

«На наше предложение к заявителям обращаться в суд для восстановления их якобы нарушенных прав со стороны партнеров по бизнесу [мы], как правило, слышим категорическое отрицание и требование именно возбуждения уголовного дела», — рассказал Колокольцев. Часть этой категории граждане, по его словам, «воспринимают как негатив всей правоохранительной системы, представляя это давлением на бизнес».