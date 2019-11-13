Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза

Более высокий по сравнению с первым полугодием рост ВВП объясняется в том числе значительным увеличением запасов материальных оборотных средств и высокого урожая в сельском хозяйстве на фоне слабого внутреннего спроса, поясняло Минэкономики.
За счет чего выросла экономика
- Основными драйверами роста в третьем квартале стали сельское хозяйство (рост в отрасли на 5,1% год к году), промышленность в целом (+2,9%, включая добычу полезных ископаемых) и оптовый торговооборот (+3,8%).
- Оптовая торговля выросла прежде всего за счет продаж газа, уточнили в Росстате.
- Кроме того, пассажирооборот за счет авиаперевозок показал рост на 6,2%.
Что касается добывающей промышленности, то добыча сырой нефти и природного газа выросла на 1,3%. В то же время сфера услуг в области добычи нефти и газа увеличилась на 12,9%. Как пояснили в Росстате, взрывной рост здесь произошел за счет работ по сжижению газа.
Металлургическое производство упало на 1,1% в третьем квартале, но это не является серьезным сдерживающими фактором, уточнили в ведомстве.
Отрицательная динамика наблюдается также в сфере грузоперевозок — минус 0,6%. Но в Росстате отметили, что грузооборот не всегда напрямую коррелирует с производством. Перевозят не только то, что произведено в России, но и то, что импортировано. Кроме того, могут перевозиться товары, произведенные ранее.
Минэкономразвития ожидает, что рост ВВП по итогам 2019 года составит 1,3%. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая 13 ноября в Госдуме в ходе первого слушания поправок в бюджет текущего года, подтвердил, что правительство сохраняет этот прогноз.
Официальный прогноз Банка России предполагает 0,8–1,3% роста.
Однако итоги могут быть и ниже, констатировали аналитики департамента исследований и прогнозирования Центробанка в своем октябрьском бюллетене «О чем говорят тренды». Оценки квартальных темпов роста предполагают, что по итогам года рост ВВП страны будет находиться в интервале 0,8–1%, пишут они.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в сентябре заявлял, что максимум роста экономики в этом году составляет не более 1%. Всемирный банк в октябре понизил прогноз роста российского ВВП в четвертый раз с начала года. Если в январе он ожидал от экономики России роста на 1,5% по итогам 2019 года, то теперь прогнозирует лишь 1% роста.