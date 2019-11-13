Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза

Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза

Основной вклад в экономический рост в июле—сентябре внесли оптовая торговля газом, сельское хозяйство и авиаперевозки. За девять месяцев 2019 года ВВП вырос на 1,1%

Фото: Павел Симаков / ТАСС

Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Рост за девять месяцев года составил 1,1%, сообщили в ведомстве.

В первом квартале года ВВП, по данным Росстата, вырос на 0,5% в годовом выражении, во втором квартале — на 0,9%.

Это предварительная оценка, уточненная оценка ВВП за третий квартал появится 12 декабря, сообщили в статистическом ведомстве.

Оценка Росстата несколько меньше, чем у Минэкономразвития

Минэкономразвития ранее оценивало, что ВВП увеличился на 1,9%, ускорившись вдвое по сравнению с предыдущим кварталом. Однако министерство предупредило, что резкое ускорение темпов роста неустойчиво и во многом обусловлено «разовыми факторами».