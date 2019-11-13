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Экономика ,  
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Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза
Основной вклад в экономический рост в июле—сентябре внесли оптовая торговля газом, сельское хозяйство и авиаперевозки. За девять месяцев 2019 года ВВП вырос на 1,1%
Фото: Павел Симаков / ТАСС

Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Рост за девять месяцев года составил 1,1%, сообщили в ведомстве.

В первом квартале года ВВП, по данным Росстата, вырос на 0,5% в годовом выражении, во втором квартале — на 0,9%.

Это предварительная оценка, уточненная оценка ВВП за третий квартал появится 12 декабря, сообщили в статистическом ведомстве.

Оценка Росстата несколько меньше, чем у Минэкономразвития

Минэкономразвития ранее оценивало, что ВВП увеличился на 1,9%, ускорившись вдвое по сравнению с предыдущим кварталом. Однако министерство предупредило, что резкое ускорение темпов роста неустойчиво и во многом обусловлено «разовыми факторами».

Более высокий по сравнению с первым полугодием рост ВВП объясняется в том числе значительным увеличением запасов материальных оборотных средств и высокого урожая в сельском хозяйстве на фоне слабого внутреннего спроса, поясняло Минэкономики.

За счет чего выросла экономика

  • Основными драйверами роста в третьем квартале стали сельское хозяйство (рост в отрасли на 5,1% год к году), промышленность в целом (+2,9%, включая добычу полезных ископаемых) и оптовый торговооборот (+3,8%).
  • Оптовая торговля выросла прежде всего за счет продаж газа, уточнили в Росстате.
  • Кроме того, пассажирооборот за счет авиаперевозок показал рост на 6,2%.

Что касается добывающей промышленности, то добыча сырой нефти и природного газа выросла на 1,3%. В то же время сфера услуг в области добычи нефти и газа увеличилась на 12,9%. Как пояснили в Росстате, взрывной рост здесь произошел за счет работ по сжижению газа.

Металлургическое производство упало на 1,1% в третьем квартале, но это не является серьезным сдерживающими фактором, уточнили в ведомстве.

Отрицательная динамика наблюдается также в сфере грузоперевозок — минус 0,6%. Но в Росстате отметили, что грузооборот не всегда напрямую коррелирует с производством. Перевозят не только то, что произведено в России, но и то, что импортировано. Кроме того, могут перевозиться товары, произведенные ранее.

Прогнозы на год

Минэкономразвития ожидает, что рост ВВП по итогам 2019 года составит 1,3%. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая 13 ноября в Госдуме в ходе первого слушания поправок в бюджет текущего года, подтвердил, что правительство сохраняет этот прогноз.

Официальный прогноз Банка России предполагает 0,8–1,3% роста.

Однако итоги могут быть и ниже, констатировали аналитики департамента исследований и прогнозирования Центробанка в своем октябрьском бюллетене «О чем говорят тренды». Оценки квартальных темпов роста предполагают, что по итогам года рост ВВП страны будет находиться в интервале 0,8–1%, пишут они.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в сентябре заявлял, что максимум роста экономики в этом году составляет не более 1%. Всемирный банк в октябре понизил прогноз роста российского ВВП в четвертый раз с начала года. Если в январе он ожидал от экономики России роста на 1,5% по итогам 2019 года, то теперь прогнозирует лишь 1% роста.

Автор: Анна Гальчева
Теги: ВВП, Росстат, Минэкономразвития
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