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Economist назвал российскую экономику «более живой», чем экономика Европы

Журнал обращает внимание, что инфляция в России снизилась, а деловая активность намного активнее, чем в большинстве европейских стран. Избежав экономического коллапса, Путин может «повысить ставки», отмечает The Economist
Фото: Шамиль Жуматов / Reuters
Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

Нсмотря на то, что западные санкции подорвали долгосрочные экономические перспективы России, российская экономика выглядит «более живой», чем европейская. Об этом пишет The Economist.

По данным журнала, блокирование доступа девятой по величине экономики мира к иностранным технологиям и опыту сократило ее потенциал роста почти вдвое, а добыча нефти и газа примерно на 3% ниже, чем до начала украинского конфликта. Кроме этого, по подсчетам специалистов консалтинговой компании Capital Economics, из России за первые шесть месяцев с начала спецоперации выехали от 250 тыс. до 500 тыс. человек.

The Economist подчеркивает, что недавнее решение Владимира Путина объявить в стране частичную мобилизацию еще больше увеличит нехватку рабочих мест и подорвет экономические перспективы страны. Так, по оценке журнала, в сентябре россияне изъяли рублевые депозиты на сумму $14 млрд, что примерно втрое больше, чем в феврале.

В то же время, пишет The Economist, не смотря на все трудности, инфляция в России снижается и стране, вероятно, удалось избежать долгосрочной рецессии. По данным Goldman Sachs, деловая активность в России намного активнее, чем в крупных европейских странах: в России этот индикатор больше 5, во Франции — около 1, в Италии — минус 2, в Британии и Германии — по минус 3.

Помимо этого, журнал обращает внимание, что расходы россиян растут, автомобильная промышленность восстанавливается, а импорт товаров в Россию сейчас, вероятно, превышает средний уровень прошлого года. МВФ также повысил экономические перспективы России на этот год — со снижения на 8,5% до снижения на 3,4%. В заключении The Economist пишет, что избежав экономического коллапса, Путин рассчитывает удвоить ставки «как за границей, так и дома».

В марте 2022 года, после введения жестких западных санкций, российские власти и независимые экономисты давали  негативные прогнозы по динамике экономического развития России. Минэкономики закладывало спад ВВП на 10% на этот год; аналитики, опрошенные ЦБ в марте, допускали сжатие экономики от 3,5 до 23% при консенсус-прогнозе в минус 8%.

Однако спустя полгода большинство прогнозов было скорректировано, так как влияние санкций оказалось менее разрушительным, чем предполагалось. В конце августа первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что в 2022 году спад ВВП может составить менее 3%. В следующем году у России есть шансы получить результат в минус 0,6–0,8%, полагает он.

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Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, в 2022 и 2023 году российский ВВП упадет на 4,2 и 2,7% соответственно и только в 2024 году вернется к росту (на 3,7%). В мае ведомство прогнозировало сокращение ВПП на 7,8 и 0,7% в текущем и следующем годах.

По данным Росстата, в первом квартале 2022 года ВВП увеличился на 3,5% в годовом выражении, однако во втором ушел в отрицательную зону, сократившись на 4%.

В отличии от российской, западной экономике большинство международных институтов прогнозируют долгосрочную инфляцию и рецессию. Так, 11 октября главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша заявил, что глобальная экономика по-прежнему испытывает серьезные трудности и худшее для нее «еще впереди». Что касается Европы, продолжил Гуринша, энергетический кризис не станет для нее лишь «временным шоком», поскольку изменение геополитической структуры поставок энергоносителей после начала боевых действий на Украине «широко и необратимо».

Кроме этого, в сентябре международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по росту мирового ВВП в 2022 году до 2,4% с ожидавшихся в июне 2,9%. Как считают аналитики, на перспективы глобальной экономики оказывают серьезное влияние энергетический кризис в Европе, высокая инфляция и ускорение темпов ужесточения денежно-кредитной политики в мире.

По прогнозу Fitch, до конца текущего года в рецессию вступят еврозона и Великобритания, а в середине 2023 года умеренный спад экономики начнется в США. Рост ВВП в еврозоне и Штатах в годовом выражении будет близок к 0% в 2023 году.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Россия санкции Евросоюз Экономика рецессия Инфляция
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