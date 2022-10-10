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Главы Всемирного банка и МВФ заявили о риске глобальной рецессии

Главы Всемирного банка и МВФ заявили о риске глобальной рецессии в 2023 году
Существует реальная опасность того, что в следующем году глобальная экономика может столкнуться с рецессией, считают во Всемирном банке и МВФ. По прогнозу Fitch, до конца года в рецессию вступят еврозона и Великобритания
Дэвид Малпасс
Дэвид Малпасс (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

В следующем году мировой экономике может грозить рецессия, заявил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс, передает Reuters.

«[Существуют] риск и подлинная опасность мировой рецессии в следующем году. Развитые экономики в Европе замедляются. Посмотрим, куда это двинется в следующем году», — сказал Мэлпасс на совместной дискуссии с главой Международного валютного фонда Кристаллиной Георгиевой (цитата по ТАСС).

«Я с вами полностью согласна в том, что риск рецессии увеличился», — отметила в свою очередь Георгиева.

В сентябре международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по росту мирового ВВП в 2022 году до 2,4% с ожидавшихся в июне 2,9%. Как считают аналитики, на перспективы глобальной экономики оказывают серьезное влияние энергетический кризис в Европе, высокая инфляция и ускорение темпов ужесточения денежно-кредитной политики в мире.

По прогнозу Fitch, до конца текущего года в рецессию вступят еврозона и Великобритания, а в середине 2023 года умеренный спад экономики начнется в США. Рост ВВП в еврозоне и Штатах в годовом выражении будет близок к 0% в 2023 году.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Всемирный банк МВФ рецессия глобальная экономика Кристалина Георгиева
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