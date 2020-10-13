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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты сравнили тревожность из-за COVID-19 в России и странах СНГ

Во время подъема заболеваемости весной наиболее тревожно на него отреагировали жители России, пик пришелся на вторую нерабочую неделю. Меньше всего переживали в Казахстане и Армении

В России тревожность из-за пандемии коронавируса была выше, чем в других странах СНГ, подсчитали эксперты Brand Analytics. Кроме России, они анализировали поведение людей в Казахстане, Белоруссии, Украине, Армении и Молдавии. Об этом говорится в отчете компании, поступившем в РБК.

Для каждой страны аналитики высчитали так называемый индекс тревожности из-за COVID-19. Он равняется числу упоминаний темы вируса в соцмедиа в течение дня на каждые 10 тыс. населения.

Для всех анализируемых стран пик тревожности пришелся на конец марта — начало апреля. Самым высоким он оказался в России и достиг максимума в районе 8 апреля, в это время индекс тревожности, по оценкам Brand Analytics, составлял более 190. Тогда в России шла вторая неделя нерабочих дней, введенных президентом Владимиром Путиным. Нерабочие дни начались 30 марта и по первоначальному плану должны были завершиться 5 апреля, однако уже 2 апреля президент объявил о продлении до 30 апреля.

Чуть меньший индекс тревожности в это время, по подсчетам аналитиков, был у Молдавии (180 на пике). Еще меньше тревожились из-за пандемии на Украине (чуть больше 120 на пике) и в Белоруссии (почти 120 на пике), причем жители последней страны включились в обсуждение позже остальных. Самый низкий индекс тревожности в Brand Analytics зафиксировали в Казахстане (немногим меньше 60 на пике) и Армении (чуть более 60 на пике).

После пиковых значений практически сразу индекс тревожности начал снижаться во всех странах. Например, в России к концу мая он составил менее 80, а к началу августа упал ниже 20.

В начале октября российский индекс тревожности вновь начал расти на фоне увеличения числа заболевших, однако его значения очень далеки от весенних — к 9 октября индекс приблизился к 30.

Эксперты зафиксировали снижение тревожности у российских потребителей
Экономика
Фото:Сергей Михайличенко / SOPA / ZUMA / ТАСС

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В компании также сравнили динамику заболеваемости и упоминаний коронавируса в соцсетях в России. Эксперты пришли к выводу, что кривая заболеваемости во время весеннего подъема точно повторяет кривую обсуждений, но «отстает» от нее на месяц. «Поскольку инкубационный период коронавируса 14 дней, резкий рост обсуждений — показатель тревожности и стресса общества от неизвестности, зарубежных новостей, где все началось раньше, и от принимаемых в России мер. Это не массовая констатация пользователями в соцсетях ухудшения своего самочувствия», — предупредили авторы отчета.

При этом во время роста числа заболевших осенью ситуация иная: кривая обсуждений не пошла в рост вместе с кривой числа заболевших. «Нет той полной неизвестности, которая была весной. Власть и население получили каждый свой опыт выживания, — поясняют в Brand Analytics. — В разумной перспективе будет доступна вакцина. А пока власти стараются избежать полного карантина, чтобы не «добивать» экономику. У людей наблюдается стадия «принятия» — переболеет все равно большинство. А жить надо дальше».

Социологи зафиксировали снижение у россиян страха перед коронавирусом
Общество
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

В компании также назвали самые «тревожные» регионы России на 9 октября. В их число вошли:

  • Магаданская область
  • Чукотский автономный округ
  • Республика Крым
  • Курганская область
  • Еврейская автономная область

Самыми «спокойными» регионами стали Чувашская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Псковская область, Сахалинская область и Республика Дагестан.

При анализе эксперты исследовали более 20 млрд сообщений, опубликованных с 1 января по 9 октября, без ограничений по языку. Из них коронавирусу было посвящено более 200 млн сообщений.

По данным оперативного штаба, в России выявили 1 312 310 больных с коронавирусом, из них 265,3 тыс. сейчас лечатся, а 1 млн человек уже выздоровели. Также 22,7 тыс. человек умерли после инфицирования.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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0
<5000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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