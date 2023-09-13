Греф назвал недостаточными меры против падения курса рубля

Греф призвал ввести «букет мер» для стабилизации рубля, но воздержаться при этом от валютного регулирования. Он указал на рекордный отток валюты, сравнявшийся с «цифрами давних лет», и назвал нынешний курс неоправданно заниженным

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Принимаемые меры против падения курса рубля недостаточны для его стабилизации, заявил глава Сбербанка Герман Греф на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в эфире «России 1».

«Ну и Центральный банк это хорошо понимает, и правительство. И поэтому они ведут активную работу с тем, чтобы разобраться, во-первых, в причинах, и второе, найти механизмы решения этой проблемы», — сказал Греф.

Банкир отказался отвечать на вопрос, какие первоочередные действия следует предпринять, заявив, что это «очень тонкая сфера» — это нужно делать, но не обсуждать публично.

По его мнению, арбитраж на валютном рынке настолько силен, что повышение ключевой ставки на четыре-пять базовых пунктов ни к чему не приводит, ее подняли в первую очередь для борьбы с инфляцией. Греф призвал принять «букет настраивающих новую ситуацию мер», которые будут эффективны, но воздержаться от «каких-то административных мер, введения или восстановления валютного регулирования». Такие решения добавили бы бизнесу неудобств и не принесут нужного результата.

Он назвал нынешний курс рубля по отношению к доллару «неоправданно заниженным». Справедливый курс должен быть на уровне 80–85 руб., продолжил банкир.

Греф указал, что при обсуждении волатильности курса рубля не учитываются два фактора: резкий рост импорта, который в 2022 году был значительно ограничен и который создал увеличенный спрос на валюту. Второй фактор — отток капитала.

«Мы видим, что мы вернулись к цифрам давних уже лет, когда у нас примерно $20–25 млрд в квартал был регулярный отток. Сегодня примерно такие цифры уже третий квартал подряд. Мы видим отток, и причем этот отток происходит в рублях. Тоже такого не было никогда», — добавил банкир.

Российская валюта в августе преодолела отметку 100 руб. за доллар, после чего ЦБ внепланово повысил ключевую ставку до 12%. Регулятор вместе с Минфином начал обсуждение валютных ограничений. Рубль вошел в тройку худших валют развивающихся стран наряду с турецкой лирой и аргентинским песо, писал Bloomberg. К 13 сентября курс сократился до 96,3 руб. за доллар.

Рубль не будет слабеть дальше, считает помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин. Он объяснил, что в ближайшие месяцы на рынок поступят более высокие объемы валютной выручки от выросших цен на экспортные товары, и это вместе с повышением ключевой ставки и ужесточением макропруденциальной политики приведет к избытку валюты.