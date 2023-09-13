 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 103,11 (+1,54) Инвестиции, 17:13 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 95,98 (+1,28) Инвестиции, 17:13
Чернышенко выступил против политических условий допуска россиян на Игры Спорт, 17:28
11 неловких вопросов урологу Pro, 17:27
Почему «Селигдар» может удивить инвесторов, несмотря на убыток Pro, 17:15
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта Политика, 17:14
Песков отверг обсуждение Путиным и Кимом неизбежности ядерной войны Политика, 17:12
Sky узнал, что Украина ударила по кораблям в Крыму ракетами Storm Shadow Политика, 17:11
«Дом.РФ» оценил снижение спроса после роста взноса по льготной ипотеке Недвижимость, 17:03
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Саркози назвал вступление Украины в НАТО провокацией в глазах России Политика, 16:50
Тренер сборной Коста-Рики умер во время европейского турне команды Спорт, 16:47
ФТС сообщила о начале отказов в пропуске российских машин в Эстонию Политика, 16:43
Нужны ли бизнесу в 2023 году call-центры и какие Pro, 16:38
Греф назвал недостаточными меры против падения курса рубля Экономика, 16:36
Порядок и монополия. Юристы раскритиковали идею Минфина об агрегаторе ЦФА Крипто, 16:33
В конкурсе «Мисс Вселенная» отменили возрастное ограничение для участниц Life, 16:31
Война санкций ,  
0 

Греф назвал недостаточными меры против падения курса рубля

Глава Сбербанка Греф назвал недостаточными меры против падения курса рубля
Сюжет
Война санкций
Сюжет
ВЭФ
Греф призвал ввести «букет мер» для стабилизации рубля, но воздержаться при этом от валютного регулирования. Он указал на рекордный отток валюты, сравнявшийся с «цифрами давних лет», и назвал нынешний курс неоправданно заниженным
Доллар/Рубль USD/RUB ₽96,642 +2,51% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽103,603 +1,85% Купить
BRENT BRENT $92,48 +0,31%
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Принимаемые меры против падения курса рубля недостаточны для его стабилизации, заявил глава Сбербанка Герман Греф на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в эфире «России 1».

«Ну и Центральный банк это хорошо понимает, и правительство. И поэтому они ведут активную работу с тем, чтобы разобраться, во-первых, в причинах, и второе, найти механизмы решения этой проблемы», — сказал Греф.

Банкир отказался отвечать на вопрос, какие первоочередные действия следует предпринять, заявив, что это «очень тонкая сфера» — это нужно делать, но не обсуждать публично.

По его мнению, арбитраж на валютном рынке настолько силен, что повышение ключевой ставки на четыре-пять базовых пунктов ни к чему не приводит, ее подняли в первую очередь для борьбы с инфляцией. Греф призвал принять «букет настраивающих новую ситуацию мер», которые будут эффективны, но воздержаться от «каких-то административных мер, введения или восстановления валютного регулирования». Такие решения добавили бы бизнесу неудобств и не принесут нужного результата.

Он назвал нынешний курс рубля по отношению к доллару «неоправданно заниженным». Справедливый курс должен быть на уровне 80–85 руб., продолжил банкир.

Читайте на РБК Pro
Ждет ли США неминуемый крах: что говорят зарубежные эксперты
Оргазм в голове: какие процессы в мозге запускает секс
Как резюмировать любую информацию менее чем за 60 секунд
Красный генерал: как управлять командой, если вы контрол-фрик и параноик

Греф указал, что при обсуждении волатильности курса рубля не учитываются два фактора: резкий рост импорта, который в 2022 году был значительно ограничен и который создал увеличенный спрос на валюту. Второй фактор — отток капитала.

«Мы видим, что мы вернулись к цифрам давних уже лет, когда у нас примерно $20–25 млрд в квартал был регулярный отток. Сегодня примерно такие цифры уже третий квартал подряд. Мы видим отток, и причем этот отток происходит в рублях. Тоже такого не было никогда», — добавил банкир.

Российская валюта в августе преодолела отметку 100 руб. за доллар, после чего ЦБ внепланово повысил ключевую ставку до 12%. Регулятор вместе с Минфином начал обсуждение валютных ограничений. Рубль вошел в тройку худших валют развивающихся стран наряду с турецкой лирой и аргентинским песо, писал Bloomberg. К 13 сентября курс сократился до 96,3 руб. за доллар.

Рубль не будет слабеть дальше, считает помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин. Он объяснил, что в ближайшие месяцы на рынок поступят более высокие объемы валютной выручки от выросших цен на экспортные товары, и это вместе с повышением ключевой ставки и ужесточением макропруденциальной политики приведет к избытку валюты.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Сбербанк Герман Греф курс рубля Центробанк отток капитала
Материалы по теме
Минэнерго поспорило с Задорновым о влиянии зависших рупий на курс рубля
Финансы
ЦБ поставил курс юаня выше доллара и евро
Финансы
Аналитики SberCIB оценили влияние выкупа акций у иностранцев на рубль
Финансы