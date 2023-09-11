Орешкин заявил, что пик ослабления рубля пройден

Пик ослабления рубля пройден, в ближайшие месяцы на рынок будут поступать более высокие объемы валютной выручки от выросших цен на экспортные товары, заявил помощник президента

Максим Орешкин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Пик ослабления курса рубля позади, в ближайшие месяцы сформируется избыток валюты на рынке на фоне действия целого ряда факторов, заявил «Интерфаксу» помощник президента России и бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума.

«Рынок прошел пиковые значения», — прокомментировал он вопрос о текущем курсе рубля и его соответствии фундаментальным значениям.

По словам Орешкина, в ближайшие месяцы на рынок будут поступать более высокие объемы валютной выручки от выросших цен на экспортные товары. «Что с учетом снижающихся объемов импорта товаров и услуг, а также эффектов от повышения ключевой ставки и ужесточения макропруденциальной политики сформирует избыток валюты на рынке», — отметил помощник президента.

В начале августа рубль продолжил ослабление и преодолел отметку в 100 за доллар, вскоре после чего Банк России инициировал внеплановое повышение ключевой ставки до 12%. Также власти неформально договорились с экспортерами об увеличении продаж валютной выручки, писали «Ведомости». Позднее министр финансов Антон Силуанов рассказал, что ЦБ и Минфин обсуждают введение валютных ограничений.

Повышение ключевой ставки ЦБ в августе и жесткий сигнал регулятора позволили рублю укрепиться до 95–96 за доллар, но в сентябре ослабление продолжилось. 5 сентября рубль по итогам торгового дня вплотную приблизился к отметке в 97 за доллар, и на следующий день ЦБ объявил о почти десятикратном ускорении продажи валюты с 14 по 22 сентября. В настоящее время курс рубля к доллару составляет 97,9 руб.