branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 сентября
EUR ЦБ: 104,89 (-0,39) Инвестиции, 08 сен, 17:21 Курс доллара на 9 сентября
USD ЦБ: 97,92 (-0,27) Инвестиции, 08 сен, 17:21
Джокович пошутил над Медведевым после победы в финале US Open Спорт, 04:27
Карты системы «Мир» начнут принимать в Мьянме с октября Финансы, 04:25
В Кривом Роге прогремели взрывы Политика, 04:07
«РИА Новости» узнало, из-за какой поломки могла рухнуть «Луна-25» Технологии и медиа, 03:59
Медведев назвал поражение на US Open дерьмовым подарком жене на годовщину Спорт, 03:57
Общественники обнаружили тройное превышение нормы алкоголя в квасе Бизнес, 03:39
Орешкин не исключил профицита бюджета в 2024 году Экономика, 03:31
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
В «Газпроме» сообщили о возобновлении производства СПГ на «Сахалин-2» Бизнес, 03:29
Орешкин заявил, что пик ослабления рубля пройден Экономика, 03:21
Джокович заплакал после победы над Медведевым в финале US Open. Видео Спорт, 03:18
Количество угольных шахт в ДНР и ЛНР сократят до 15 Политика, 03:07
Собянин пообещал сделать Москву «круче и краше» после победы на выборах Политика, 02:47
Джокович победил Медведева в финале US Open Спорт, 02:36
«Коммерсантъ» узнал цену новых российских пикапов ST6 от «Соллерс» Бизнес, 02:34
Экономика ,  
0 

Орешкин заявил, что пик ослабления рубля пройден

Помощник президента Максим Орешкин: пик ослабления рубля пройден
Пик ослабления рубля пройден, в ближайшие месяцы на рынок будут поступать более высокие объемы валютной выручки от выросших цен на экспортные товары, заявил помощник президента
Максим Орешкин
Максим Орешкин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Пик ослабления курса рубля позади, в ближайшие месяцы сформируется избыток валюты на рынке на фоне действия целого ряда факторов, заявил «Интерфаксу» помощник президента России и бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума.

«Рынок прошел пиковые значения», — прокомментировал он вопрос о текущем курсе рубля и его соответствии фундаментальным значениям.

По словам Орешкина, в ближайшие месяцы на рынок будут поступать более высокие объемы валютной выручки от выросших цен на экспортные товары. «Что с учетом снижающихся объемов импорта товаров и услуг, а также эффектов от повышения ключевой ставки и ужесточения макропруденциальной политики сформирует избыток валюты на рынке», — отметил помощник президента.

В начале августа рубль продолжил ослабление и преодолел отметку в 100 за доллар, вскоре после чего Банк России инициировал внеплановое повышение ключевой ставки до 12%. Также власти неформально договорились с экспортерами об увеличении продаж валютной выручки, писали «Ведомости». Позднее министр финансов Антон Силуанов рассказал, что ЦБ и Минфин обсуждают введение валютных ограничений.

Повышение ключевой ставки ЦБ в августе и жесткий сигнал регулятора позволили рублю укрепиться до 95–96 за доллар, но в сентябре ослабление продолжилось. 5 сентября рубль по итогам торгового дня вплотную приблизился к отметке в 97 за доллар, и на следующий день ЦБ объявил о почти десятикратном ускорении продажи валюты с 14 по 22 сентября. В настоящее время курс рубля к доллару составляет 97,9 руб.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
курс рубля Максим Орешкин санкции
Материалы по теме
Опрошенные ЦБ аналитики вновь ухудшили прогноз по курсу рубля
Финансы
Задорнов назвал зависшие рупии одной из причин падения рубля
Финансы
Российские банки в июле заработали на ослаблении рубля почти ₽100 млрд
Финансы