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Эксперты оценили реалистичность плана Орешкина по разгону экономики
Радикальное торможение роста потребкредитов, на которое рассчитывает Минэкономразвития, может негативно сказаться на экономике, предупредили эксперты
Максим Орешкин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Минэкономразвития по поручению правительства подготовило и внесло в правительство план дополнительных мер для ускорения роста экономики из восьми направлений. Подробности некоторых из них глава министерства Максим Орешкин рассказал в интервью РБК.

Одна из национальных целей, установленных майским указом президента, — достичь темпов роста ВВП выше 3% к 2024 году. В 2018 году Росстат оценил рост ВВП в 2,3%. По итогам 2019 года Минэкономразвития ожидает 1,3%, в 2020 году — 1,7% по базовому сценарию и 2,1% по целевому.

Ограничить рост потребкредитов

Минэкономразвития настаивает на необходимости ограничить рост необеспеченного потребительского кредитования. Сейчас он превышает 20%, значительно опережая рост зарплат. Банк России с 1 апреля вводит меры по замедлению роста по новым кредитам. По прогнозу ЦБ, потребкредитование должно замедлиться до 10% в следующем году, Минэкономразвития рассчитывает на 4–5%.

По мнению главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, прогноз ЦБ более реалистичный. «Темпы 10–15% позволят домохозяйствам оплачивать текущие кредиты и дополнительно не затягивать пояса», — отметила Орлова. Дело в том, что свыше половины текущего роста потребкредитов связано с необходимостью оплачивать проценты — население вынуждено брать новые кредиты, чтобы гасить старые, пояснила Орлова.

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«Если рост потребкредитования замедлится более радикально, чем до 10%, домохозяйства будут вынуждены сократить потребление, и эффект на экономический рост может быть негативным», — считает Орлова.

Логика Орешкина такова: допуская чрезмерный рост потребкредитования, ЦБ невольно сохраняет инфляционные риски, поэтому должен выше держать ключевую ставку. Из-за этого сдерживается ипотечное и корпоративное кредитование, инвестиций становится меньше. Спрос на труд снижается, динамика реальных доходов населения замедляется.

Повысить стимулы для инвестиций

По поручению президента доля инвестиций в основной капитал должна достичь 25% от ВВП к 2024 году. Однако по итогам 2018 года объем инвестиций увеличился лишь на 4,3%, а их доля к ВВП, наоборот, упала ниже уровня 2011 года, составив лишь 20,6%.

Стимулировать бизнес вкладывать деньги могут налоговые льготы и стабильные условия. По словам Орешкина, практически готова финальная версия законопроекта Минфина о соглашениях по защите капиталовложений. В инвестпроекты бизнес заманят стабилизационной оговоркой — гарантиями от неблагоприятного изменения законодательства, налоговых и тарифных условий. Также Минэкономразвития разработало законопроект для наведения порядка в многочисленных преференциальных режимах.

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Регионам будет разрешено снижать налог на прибыль для активно инвестирующих компаний. Но пока лишь 14 регионов ввели такой вычет, а воспользовались льготой лишь две компании Ханты-Мансийского автономного округа. Непопулярность механизма объяснима: регионы сразу теряют часть налоговых доходов с перспективой получить выгоду от инвестиций лишь через несколько лет, отметил Орешкин. Минэкономразвития обсуждает с Минфином возможность на первом этапе предоставлять регионам бюджетные кредиты и недорогие займы со стороны институтов развития на покрытие выпадающих доходов.

Также улучшить деловой климат, по мнению Орешкина, должны стабильные тарифы. Согласно принятому во втором чтении законопроекту ФАС, в 2023 году тарифы на электроэнергию будут устанавливать не менее чем на пять лет. Кроме того, если сейчас правила регулируют более 150 актов, что дает чиновникам возможность завышать тарифы, с принятием законопроекта все тарифы будут устанавливаться строго в рамках федеральных ограничений, а экономическую обоснованность высоких тарифов будет анализировать ФАС.

Обуздать силовиков

Параллельно необходима работа по снижению давления силовиков на бизнес, отмечает вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. «Правоохранительные органы не должны вмешиваться в хозяйственные споры.
Нужно внести поправки в Уголовный кодекс — декриминализировать экономические нарушения, убрать статью о незаконном предпринимательстве», — отметил Корочкин. Орешкин дал понять, что высоко оценивает значимость задачи по восстановлению доверия к правоохранителям, но о конкретных мерах не сказал, сославшись на то, что это не прерогатива Министерства экономического развития.

С другой стороны, рост инвестиций сдерживается дефицитом кадров и нехваткой профессионалов, подчеркнул Корочкин. «Кроме того, для роста экономики нужно стимулировать потребительскую активность, повышать покупательную способность населения, увеличить внутренний рынок потребления», — добавил он.

По словам Орешкина, в план включены меры по повышению экономической активности населения, снижению структурной безработицы в регионах. Помочь с дефицитом высококвалифицированных кадров должны меры, которые будут упрощать привлечение на работу квалифицированных иностранных работников.

Объединить госпрограммы с нацпроектами

Минэкономразвития предлагает изменить всю систему государственных и федеральных целевых программ, интегрировав их в национальные проекты. Госпрограммы не стали реальным инструментом и превратились в «болото», считает министр.

Пока некоторые региональные и муниципальные чиновники воспринимают нацпроекты как еще один инструмент дополнительного финансирования уже ранее запланированных мероприятий, но ситуация меняется, рассказал РБК директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.

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«При этом у госпрограмм и нацпроектов разный функционал. Если первые направлены на экономический прорыв, вторые охватывают более широкий круг вопросов, направленных в том числе на поддержку текущего состояния», — отметил Калмыков.

Интеграция привычных госпрограмм в нацпроекты повысит гибкость принятия решений и качество оценки результатов. «От политических заявлений нужно перейти к персональной ответственности за результаты конкретных министров и руководителей департаментов, региональных и муниципальных чиновников. Проектный подход, заложенный в нацпроектах, как раз к этому и ведет», — добавил Калмыков.

Автор: Ольга Агеева
При участии: Иван Ткачёв, Юлия Старостина
Теги: рост ВВП, Минэкономразвития, нацпроекты
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