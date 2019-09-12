Правительство выбрало логотипы для нацпроектов

Логотипы разработаны для повышения уровня узнаваемости национальных проектов. Ранее опрос ФСО показал, что около трети россиян не слышали о реализации государственных программ стоимостью 26 трлн руб.

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Правительство согласовало единый стандарт визуального стиля национальных проектов для повышения их узнаваемости. Копия соответствующего документа за подписью заместителя директора департамента проектной деятельности кабмина Максима Ксензова есть в распоряжении РБК. Источник, близкий к правительству, подтвердил его подлинность.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в апреле поручал ТАСС до 31 мая разработать логотипы для нацпроектов.

Всего существует 13 нацпроектов, стоимость их реализации в 2019–2024 годах оценивают почти в 26 трлн руб., из которых 13,2 трлн руб. — за счет средств федерального бюджета. Кураторами проектов выступают вице-премьеры, а руководителями — министры. В начале мая 2019 года президент Владимир Путин указал на наличие «очевидных сбоев» при реализации нацпроектов, отметив, что россияне ожидают конкретных результатов.

В июле Путин поручил правительству принять федеральные законы, необходимые для реализации национальных проектов, до 15 декабря 2019 года. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что более половины россиян даже не слышали о том, что власти реализуют нацпроекты. Медведев также выражал обеспокоенность низким уровнем информированности граждан о нацпроектах и призвал решить данную проблему.

Согласно данным по итогам опроса населения, проведенного службой специальной связи и информации ФСО в апреле, около трети россиян (почти 32%) ничего не знают о реализации в России национальных проектов, две трети знают или «что-то слышали». Респонденты лучше всего осведомлены о реализации в стране социальных нацпроектов («Здравоохранение», «Образование», «Демография»), а также нацпроектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Жилье и городская среда». Хуже всего ситуация с осведомленностью населения о нацпроекте «Международная кооперация и экспорт»: подавляющее большинство респондентов (71,5%) ничего не слышали о нем.