Минфин предложил бизнесу новые льготы за инвестиции

РБК ознакомился с последней версией законопроекта Минфина о защите и поощрении капиталовложений. Он должен стать основным инструментом исполнения поручения Владимира Путина о росте инвестиций до 25% ВВП

Министр финансов России Антон Силуанов (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Инвесторы в российскую экономику получат дополнительные гарантии и преференции в рамках новых соглашений о защите капиталовложений. ​Минфин внес в законопроект, изначально представленный полгода назад, ряд принципиальных изменений (новая версия документа есть в распоряжении РБК).

Минфин подготовил законопроект о защите и поощрении капиталовложений в августе 2018 года. Новая модель инвестиционных проектов стала компромиссом после предложения помощника президента Андрея Белоусова изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов за 2017 год у 14 металлургических и химических компаний. Деньги должны были помочь реализовать поручение президента Владимира Путина по росту доли инвестиций в основной капитал в российском ВВП до 25% (с нынешних 21% ВВП). Идея Белоусова вызвала сопротивление бизнеса, который поддержали правительство, Минфин и Минпромторг. В результате переговоров на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей планы изменились. Компаниям предложили добровольно вложиться в реализацию национальных проектов. К настоящему времени Минфин получил заявки с бизнес-идеями почти на 60 трлн руб. По оценке министерства, чтобы выполнить майский указ, нужно за шесть лет собрать дополнительно 21–25 трлн руб.​

В результате обсуждений законопроект о защите и поощрении капиталовложений был серьезно доработан по сравнению с первоначальной версией.

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