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Росстат зафиксировал снижение ВВП во втором квартале на 4%

Минэкономики сообщало, что в июне ВВП снизился на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В целом за второй квартал российская экономика сократилась на 4%
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

По предварительной оценке Росстата, валовый внутренний продукт России за второй квартал 2022 года снизился на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«Индекс физического объема валового внутреннего продукта во втором квартале 2022 года относительно соответствующего периода 2021 года, по предварительной оценке, cоставил 96,0%», — говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

В Росстате уточнили, что это предварительная оценка, которая была выполнена «на основе производственного метода».

«ВВП, рассчитываемый производственным методом, представляет собой сумму валовой добавленной стоимости всех отраслей или институциональных секторов в основных ценах и чистых налогов на продукты», — пояснили в Росстате.

Публикация первой оценки показателей второго квартала 2022 года запланирована на 9 сентября.

Минэкономики зафиксировало падение ВВП на 4,9% в июне
Экономика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

27 июля Минэкономики сообщило, что июне ВВП России снизился на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В целом за второй квартал российская экономика сократилась на 4%, уточнили тогда в министерстве.

По данным ведомства, несмотря на спад ВВП, показатели добывающей промышленности в июне улучшились: добыча полезных ископаемых выросла на 2,7% (после майского падения на 2,4%), то же касается показателей нефтепереработки.

Из базовых отраслей экономики сильный спад наблюдался в оптовой торговле (минус 18,3% год к году в июне по сравнению с минус 15,5% год к году месяцем ранее). Ухудшение динамики зафиксировали и в объемах грузооборота транспорта (минус 5,8% год к году после снижения на 1,7% в мае).

Суммарный оборот розничной торговли, платных услуг и общественного питания в мае—июне, по оценке министерства, сократился на 7% по сравнению с уровнем прошлого года, в основном за счет сокращения оборотов в розничной торговле.

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