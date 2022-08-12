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ЦБ спрогнозировал, когда экономика вернется к потенциальным темпам роста
ЦБ спрогнозировал возврат экономики к потенциальному росту в 2025 году
Здание ЦБ РФ
В 2025 году российская экономика вернется к потенциальным темпам роста, говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики Центробанка на ближайшие три года.
Согласно базовому сценарию ЦБ, по итогам 2022 года ВВП сократится на 4–6%. В 2023-м снижение составит 1–4% и будет отражать «эффект базы первого квартала 2022 года и более растянутое снижение выпуска».
«При этом в четвертом квартале 2023 года экономика вырастет на 1,0–2,5%. В 2024 году восстановительный рост будет продолжаться, прирост в четвертом квартале составит 1,0–2,0% в годовом выражении. В 2025 году экономика вернется к потенциальным темпам роста», — говорится в проекте Банка России.
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