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ЦБ спрогнозировал, когда экономика вернется к потенциальным темпам роста

ЦБ спрогнозировал возврат экономики к потенциальному росту в 2025 году
Здание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В 2025 году российская экономика вернется к потенциальным темпам роста, говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики Центробанка на ближайшие три года.

Согласно базовому сценарию ЦБ, по итогам 2022 года ВВП сократится на 4–6%. В 2023-м снижение составит 1–4% и будет отражать «эффект базы первого квартала 2022 года и более растянутое снижение выпуска».

«При этом в четвертом квартале 2023 года экономика вырастет на 1,0–2,5%. В 2024 году восстановительный рост будет продолжаться, прирост в четвертом квартале составит 1,0–2,0% в годовом выражении. В 2025 году экономика вернется к потенциальным темпам роста», — говорится в проекте Банка России.

Материал дополняется.

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