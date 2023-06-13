Россия и Китай стали лидерами по оттоку миллионеров

В Henley & Partners прогнозировали, что Россию по итогам 2022 года покинут 15 тыс. долларовых миллионеров, но это число оказалось почти вдвое меньше. Лидером по оттоку состоятельных граждан стал Китай

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Китай и Россия по итогам 2022 года возглавили список стран, которые покинули больше всего долларовых миллионеров, говорится в отчете британской консалтинговой компании Henley & Partners, созданном вместе с New World Wealth.

Из Китая в прошлом году уехали 10,8 тыс. состоятельных людей (high-net-worth individuals, HNWIs), а из России — 8,5 тыс. Ранее аналитики ожидали, что Россию покинут не менее 15 тыс. миллионеров (около 15% от их общего числа на конец 2021 года) и страна займет первое место по оттоку частных лиц с высоким уровнем дохода.

В итоге отток из России оказался в два раза меньше, чем ожидалось. В Henley & Partners «Коммерсанту» такое расхождение объяснили закрытием многих программ инвестиционного гражданства и резидентства для россиян, закрытием зарубежных банковских счетов и другими санкционными мерами, а также «страновыми механизмами, усложнявшими переезд заметных состоятельных людей».

В топ-10 стран по оттоку миллионеров также вошли:

Индия — 7,5 тыс.;

Гонконг — 2,4 тыс.;

Бразилия — 1,8 тыс.;

Великобритания — 1,6 тыс;

Мексика — 800;

Южная Корея и Южная Африка — по 400.

По данным экспертов, больше всего состоятельных людей в 2022 году приехали в Объединенные Арабские Эмираты (5,2 тыс.), Австралию (3,8 тыс.), Сингапур (2,9 тыс.), Швейцарию (2,2 тыс.) и США (1,5 тыс.).

В Henley & Partners считают, что в 2023 году из России уедут 3 тыс. миллионеров и страна по этому показателю займет четвертое место после Китая, Индии и Великобритании. По прогнозу аналитиков, Китай покинут 13,5 тыс. состоятельных граждан, они связывают это с замедлением роста благосостояния в стране.

Согласно октябрьским оценкам Henley & Partners, в России жили 435 человек с состоянием больше $100 млн. В списке стран по общему числу сверхбогатых людей Россия заняла десятую строчку, обогнав Францию и Италию.

По данным Bloomberg, с начала военных действий на Украине и ввода из-за этого первых санкций против Москвы пять российских миллиардеров получили более $10 млрд дивидендов от своих активов в России. Инвестировать их они могут также в основном на родине, так как находятся под западными ограничениями. Это Владимир Потанин, Леонид Михельсон, Андрей Гурьев, Геннадий Тимченко и Вагит Алекперов.