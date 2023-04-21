Forbes назвал Дурова самым обедневшим миллиардером из России

Среди тех, кто стал беднее в прошлом году, — Дмитрий Рыболовлев и Петр Авен. В общей сложности за год состояния сократились лишь у 13 из 110 миллиардеров из списка Forbes. Все вместе они потеряли $8,5 млрд

Самым обедневшим миллиардером из России стал создатель Telegram Павел Дуров — за год он потерял $3,6 млрд. Состояние Дурова в 2023 году оценивается в $11,5 млрд. В общей сложности за год состояния сократились лишь у 13 из 110 участников списка Forbes. Все вместе они обеднели на $8,5 млрд.

Падение котировок конкурентов Telegram — WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) и компании Snap, владеющей мессенджером Snapchat, отразилось на оценке стоимости Telegram. С третьего места, которое Дуров занимал в российском рейтинге Forbes в 2022 году, в этом году он переместился на десятое.

Среди других самых «обедневших» участников списка Forbes:

Леонид Богуславский (владеет, в частности, долей в публичной компании Datadog, капитализация которой упала за год более чем вдвое — с $174,51 за акцию в феврале 2022 года до $78,35 в феврале 2023-го). Его состояние уменьшилось на $1,1 млрд и в 2023 году составило $3,6 млрд;

Дмитрий и Игорь Бухманы, им принадлежит разработчик игр Playrix. Они потеряли $1,1 млрд каждый, сейчас у каждого $7 млрд;

Фархад Ахмедов обеднел на $0,6 млрд, сейчас его состояние оценивается в $1,1 млрд. Forbes упоминает тяжбу бизнесмена и бывшего сенатора от Краснодарского края с бывшей женой: в 2021 году Ахмедов согласился выплатить ей £150 млн. В мае 2022 года в Германии была задержана его 115-метровая яхта стоимостью почти €400 млн, после того как он попал под санкции ЕС;

Олег Бойко стал беднее на $0,2 млрд, в 2023 году его состояние составляет $1,1 млрд. Его холдинг Finstar владел долей в финтех-компании 4finance, приобретенной в 2011 году. Весной прошлого года мать бизнесмена Вера Бойко, бенефициар семейного траста, сократила свою долю в компании с 49% до нуля, после чего оценки других активов миллиардера сократились;

Состояние Дмитрия Рыболовлева, бывшего владельца «Уралкалия», и семьи уменьшилось на $0,2 млрд (в 2023 году — $6,4 млрд). Forbes связывает это с падением мировых фондовых рынков;

Петр Авен обеднел на $0,1 млрд (его состояние в 2023 году — $4,2 млрд). В феврале прошлого года против совладельца LetterOne и Альфа-банка ввел санкции Евросоюз, а в марте — Великобритания, его активы были заморожены;

Елена Батурина, жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, потеряла $0,1 млрд, ее состояние оценивается в $1,3 млрд. В 2011 году она продала свою компанию «Интеко». Сейчас живет в Лондоне, где строит и владеет элитной недвижимостью;

Потери одного из владельцев Альфа-банка Андрея Косогова за год составили $0,1 млрд (сейчас у него $1,1 млрд). В марте этого года стало известно, что его партнеры Михаил Фридман и Петр Авен рассматривают возможность продать ему свои доли в банке (по состоянию на 24 февраля 2022 года ему принадлежало 3,7% в банке);

Александр Мамут стал беднее на $0,1 млрд (состояние в 2023 году — $2 млрд). Объединенная киносеть Мамута «Синема парк» и «Формула кино» столкнулась с проблемами в пандемию, а после начала военных действий на Украине осталась без голливудских премьер;

Владелец группы «Абсолют» Александр Светаков потерял $0,1 млрд, сейчас у него $2,1 млрд;

Состояние Глеба Фетисова сократилось на $0,1 млрд и составляет $1,1 млрд.

Богатейшими россиянами в этом году стали основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко ($25,2 млрд), вытеснивший председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина, глава «Интерроса» и «Норильского никеля» Владимир Потанин ($23,7 млрд) и Лисин ($22,1 млрд). Дуров вошел в десятку. При этом при сортировке миллиардеров по странам в мировом рейтинге создатель Telegram не появляется в списке «Россия» — он находится в списке, относящемся к ОАЭ.