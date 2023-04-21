Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 апреля
EUR ЦБ: 89,46 (+0,09) Инвестиции, 20 апр, 16:27 Курс доллара на 21 апреля
USD ЦБ: 81,62 (-0,04) Инвестиции, 20 апр, 16:27
Министр в Италии назвал виновных в побеге сына Усса из Италии Политика, 04:56
Макрон и Байден обсудили роль Китая в урегулировании конфликта на Украине Политика, 04:32
Forbes назвал Дурова самым обедневшим миллиардером из России Бизнес, 04:08
Вучич напомнил об угрозах Сербии со стороны НАТО Политика, 03:55
Посольство России упрекнуло США из-за украинского зерна Политика, 03:19
У берегов Южной Кореи загорелось российское рыболовецкое судно Общество, 02:55
«Коммерсантъ» узнал об аресте экс-майора за вмешательство в жизнь Дугиной Общество, 02:44
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Движение на месте взрыва в Белгороде запланировали восстановить к утру Общество, 02:39
Очевидцы рассказали о взрыве в Белгороде Общество, 02:14
В Киевской области сообщили о взрывах и работе ПВО Политика, 02:05
Минцифры поддержало операторов после жалобы на цены на электричество Технологии и медиа, 01:45
WP узнала о планировании Киевом тайных атак на российские силы в Сирии Политика, 01:24
Лавров встретился с президентом Кубы Диас-Канелем и Раулем Кастро Политика, 01:12
Эксперты оценили выгоду от списания крейсера «Петр Великий» Политика, 01:06
Бизнес ,  
0 

Forbes назвал Дурова самым обедневшим миллиардером из России

Forbes: Дуров стал самым обедневшим миллиардером из России
Среди тех, кто стал беднее в прошлом году, — Дмитрий Рыболовлев и Петр Авен. В общей сложности за год состояния сократились лишь у 13 из 110 миллиардеров из списка Forbes. Все вместе они потеряли $8,5 млрд

Самым обедневшим миллиардером из России стал создатель Telegram Павел Дуров — за год он потерял $3,6 млрд. Состояние Дурова в 2023 году оценивается в $11,5 млрд. В общей сложности за год состояния сократились лишь у 13 из 110 участников списка Forbes. Все вместе они обеднели на $8,5 млрд.

Падение котировок конкурентов Telegram — WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) и компании Snap, владеющей мессенджером Snapchat, отразилось на оценке стоимости Telegram. С третьего места, которое Дуров занимал в российском рейтинге Forbes в 2022 году, в этом году он переместился на десятое.

Богатейшие люди мира по версии Forbes. Фотогалерея
Фотогалерея 

Среди других самых «обедневших» участников списка Forbes:

  • Леонид Богуславский (владеет, в частности, долей в публичной компании Datadog, капитализация которой упала за год более чем вдвое — с $174,51 за акцию в феврале 2022 года до $78,35 в феврале 2023-го). Его состояние уменьшилось на $1,1 млрд и в 2023 году составило $3,6 млрд;
  • Дмитрий и Игорь Бухманы, им принадлежит разработчик игр Playrix. Они потеряли $1,1 млрд каждый, сейчас у каждого $7 млрд;
  • Фархад Ахмедов обеднел на $0,6 млрд, сейчас его состояние оценивается в $1,1 млрд. Forbes упоминает тяжбу бизнесмена и бывшего сенатора от Краснодарского края с бывшей женой: в 2021 году Ахмедов согласился выплатить ей £150 млн. В мае 2022 года в Германии была задержана его 115-метровая яхта стоимостью почти €400 млн, после того как он попал под санкции ЕС;
  • Олег Бойко стал беднее на $0,2 млрд, в 2023 году его состояние составляет $1,1 млрд. Его холдинг Finstar владел долей в финтех-компании 4finance, приобретенной в 2011 году. Весной прошлого года мать бизнесмена Вера Бойко, бенефициар семейного траста, сократила свою долю в компании с 49% до нуля, после чего оценки других активов миллиардера сократились;
  • Состояние Дмитрия Рыболовлева, бывшего владельца «Уралкалия», и семьи уменьшилось на $0,2 млрд (в 2023 году — $6,4 млрд). Forbes связывает это с падением мировых фондовых рынков;
  • Петр Авен обеднел на $0,1 млрд (его состояние в 2023 году — $4,2 млрд). В феврале прошлого года против совладельца LetterOne и Альфа-банка ввел санкции Евросоюз, а в марте — Великобритания, его активы были заморожены;
  • Елена Батурина, жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, потеряла $0,1 млрд, ее состояние оценивается в $1,3 млрд. В 2011 году она продала свою компанию «Интеко». Сейчас живет в Лондоне, где строит и владеет элитной недвижимостью;
  • Потери одного из владельцев Альфа-банка Андрея Косогова за год составили $0,1 млрд (сейчас у него $1,1 млрд). В марте этого года стало известно, что его партнеры Михаил Фридман и Петр Авен рассматривают возможность продать ему свои доли в банке (по состоянию на 24 февраля 2022 года ему принадлежало 3,7% в банке);
  • Александр Мамут стал беднее на $0,1 млрд (состояние в 2023 году — $2 млрд). Объединенная киносеть Мамута «Синема парк» и «Формула кино» столкнулась с проблемами в пандемию, а после начала военных действий на Украине осталась без голливудских премьер;
  • Владелец группы «Абсолют» Александр Светаков потерял $0,1 млрд, сейчас у него $2,1 млрд;
  • Состояние Глеба Фетисова сократилось на $0,1 млрд и составляет $1,1 млрд.

Богатейшими россиянами в этом году стали основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко ($25,2 млрд), вытеснивший председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина, глава «Интерроса» и «Норильского никеля» Владимир Потанин ($23,7 млрд) и Лисин ($22,1 млрд). Дуров вошел в десятку. При этом при сортировке миллиардеров по странам в мировом рейтинге создатель Telegram не появляется в списке «Россия» — он находится в списке, относящемся к ОАЭ.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Павел Дуров Forbes
Материалы по теме
Список Forbes пополнился двумя российскими миллиардерами
Бизнес
Forbes сообщил о трех новичках в рейтинге «королей недвижимости»
Бизнес
Forbes назвал самых разбогатевших в 2022-м российских миллиардеров
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter