Россия попала в десятку стран с наибольшим числом сверхбогатых людей

В России живет 435 человек с состоянием свыше $100 млн. По числу сверхбогатых людей России обгоняет Францию и Италию

Россия занимает десятую строчку в списке стран, ранжированных по числу центимиллионеров — сверхбогатых людей, владеющих состоянием от $100 млн, подсчитала консалтинговая компания Henley & Partners совместно с New World Wealth (сообщение поступило в РБК).

Согласно данным исследования, количество центимиллионеров в мире составляет 25 490 человек. Это в основном владельцы технологических и мультинациональных компаний, финансисты и наследники состояний. За последние 20 лет их количество увеличилось более чем вдвое.

В США проживает 38% (9730) всех центимиллионеров, Китай и Индия занимают 2-е (2021) и 3-е (1132) место соответственно. Великобритания идет следом и занимает 4-е место (968), за ней — Германия на 5-м месте (966).

В десятку попали также Швейцария, занимающая 6-е место (808), Япония (765), Канада (541), Австралия (463). Россия замыкает топ-10 стран с наибольшим количеством центимиллионеров — 435. Другие крупные экономики, Франция (380) и Италия (298), не попали в число лидеров по количеству центимиллионеров.

По оценкам исследователей, в ближайшие годы число сверхбогатых людей будет быстро расти в странах Азии и Африки. «В ближайшее десятилетие в Азии будет на 57% больше центимиллионеров, чем в Европе и США. Индийские и китайские центимиллионеры в скором времени затмят своих американских и европейских «согруппников», — полагает соавтор исследования, британский финансовый журналист Миша Гленни.

По прогнозу авторов, самый быстрый прирост в следующем десятилетии покажет Вьетнам, с темпами роста в 95% в секторах недвижимости, технологий и финансовых услуг. Следующей идет Индия, где к 2032 году ожидается 80%-й рост числа людей с состоянием более $100 млн. Вслед за ней — островное государство Маврикий, которое стало точкой притяжения для миграции центимиллионеров: для этого государства Африки прогнозируется 75%-й рост числа сверхбогатых жителей.

Читайте на РБК Pro Pro Как Twitter удалось заставить Маска себя купить Как Twitter удалось заставить Маска себя купить Статьи Pro «Трассономика»: почему снижение налогов может погубить экономику Британии «Трассономика»: почему снижение налогов может погубить экономику Британии Статьи Pro «Соль, сахар, мучное и жир — 4 главных врага»: основатель ABBYY — о еде «Соль, сахар, мучное и жир — 4 главных врага»: основатель ABBYY — о еде Статьи Pro Болит поясница: комплекс упражнений, чтобы с этим справиться Болит поясница: комплекс упражнений, чтобы с этим справиться Видео Pro Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь Инструкции Pro x The Economist Свой путь: как валютный коридор снижает зависимость Китая от доллара Свой путь: как валютный коридор снижает зависимость Китая от доллара Статьи Pro Свое, родное: как российским брендам использовать тренд на патриотизм Свое, родное: как российским брендам использовать тренд на патриотизм Статьи Pro Вы переехали в другую страну. Как адаптироваться на новом месте Вы переехали в другую страну. Как адаптироваться на новом месте Инструкции

Еще три страны африканского континента войдут в список стран с наибольшим приростом богачей в следующем десятилетии — Руанда (70%), Уганда (65%) и Кения (55%). Новая Зеландия и Австралия также покажут значительный рост числа сверхбогатых людей в ближайшие десять лет — 72% и 60% соответственно.

В июне эксперты Henley & Partners подсчитали, что число долларовых миллионеров, которые покинут Россию в 2022 году, может достичь 15 тыс. — это 15% от их числа в стране. Общее число долларовых миллионеров в России они оценили в 101 тыс.