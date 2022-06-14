Эксперты спрогнозировали отток из России 15% долларовых миллионеров

В компании Henley & Partners, которая помогает получить иностранное гражданство за инвестиции, считают, что из-за санкций к концу года количество уехавших из России миллионеров составит 15 тыс. из 101 тыс.

Фото: Shuji Kajiyama / AP

Число долларовых миллионеров, которые покинут Россию в 2022 году, может достичь 15 тыс. (около 15% от их общего числа), следует из отчета британской консалтинговой компании Henley & Partners, опирающегося на данные New World Wealth. По их прогнозам, страна по итогам года станет лидером по оттоку частных лиц с высоким уровнем дохода. Компания подсчитала разницу в количестве миллионеров, которые предположительно уедут из страны, и тех, кто в нее переедет.

«Как и ожидалось, Россия за последние шесть месяцев столкнулась с наиболее масштабной эмиграцией миллионеров», — говорится в пресс-релизе. В допандемийном 2019 году из страны уехали 5,5 тыс. миллионеров, указывают аналитики. Общее число долларовых миллионеров в России они оценили в 101 тыс.

Рекордное количество состоятельных людей (2,8 тыс. — 42% от общего числа долларовых миллионеров), как ожидается, покинут Украину, считают в Henley & Partners. В числе других лидеров по оттоку компания называет:

Китай (вместе с Гонконгом — 13 тыс.);

Индию (8 тыс.);

Бразилию (2,5 тыс.);

Великобританию (1,5 тыс.).

Наибольший приток миллионеров ожидается в ОАЭ (4 тыс.), Австралии (3,5 тыс.), Сингапуре (2,8 тыс.), Израиле (2,5 тыс.) и Швейцарии (2,2 тыс.).

В апреле Forbes писал, что на фоне санкций из-за спецоперации на Украине число миллиардеров в России сократилось со 123 до 88, их суммарное состояние — с $606 млрд до $353 млрд. Более низкие значения (77 миллиардеров с состоянием $283 млрд) последний раз фиксировались в 2016 году — тоже на фоне связанного с Украиной кризиса, отмечает журнал. Уменьшилось состояние всех десяти лидеров рейтинга (у самого богатого бизнесмена Владимира Лисина — на $7,8 млрд, у Владимира Потанина — на $9,7 млрд, у Павла Дурова — на $2,1 млрд).

Читайте на РБК Pro Pro Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным Инструкции Pro Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге Статьи Pro Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка Статьи Pro Быть веганом полезно. Правда ли это Быть веганом полезно. Правда ли это Статьи Pro Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность Инструкции Pro Цена продукции «ФосАгро» на историческом пике. Что ждать от акций гиганта Цена продукции «ФосАгро» на историческом пике. Что ждать от акций гиганта Статьи Pro Когда айтишника можно заменить программным роботом и сэкономить Когда айтишника можно заменить программным роботом и сэкономить Статьи Pro x The Economist Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии Статьи

На фоне военных действий на Украине капитал бизнесменов из этой страны тоже сократился: так, богатейший украинец Ринат Ахметов с начала спецоперации потерял $9,5 млрд, а экс-президент Петр Порошенко лишился статуса долларового миллиардера.

Henley & Partners оказывает услуги в области получения иностранного гражданства за инвестиции. Южноафриканская New World Wealth исследует тенденции в сфере передвижения частного капитала.