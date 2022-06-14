Эксперты спрогнозировали отток из России 15% долларовых миллионеров

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июня
EUR ЦБ: 59,12 (-0,13) Инвестиции, 02:21
Курс доллара на 16 июня
USD ЦБ: 56,66 (-0,43) Инвестиции, 02:21
Шесть признаков надвигающегося кризиса в компании РБК и Банк Точка, 09:24
«Самый умный олигарх»: как разбогател выходец из СССР Лен Блаватник Pro, 09:20
Песков посоветовал не задавать вопросов о риске ядерной войны Политика, 09:16
В Херсонской области пообещали «автоматическое» гражданство России детям Политика, 09:16
Как заключить сделку в условиях санкций и не навлечь проблемы Pro, 09:01
Зачем вещам «особый» интернет РБК и МегаФон, 08:58
Российский хоккеист установил два личных рекорда в финале Кубка Стэнли Спорт, 08:52
«Криптозима» близко: почему падает биткоин и что с ним делать дальше Pro, 08:45
Песков счел неизбежным обсуждение продления договора СНВ-3 Политика, 08:44
Макрон, Шольц и Драги прибыли на Украину Политика, 08:37
Счет на секунды: как помочь человеку, если остановилось сердце Партнерский проект, 08:31
Власти Петербурга предложили использовать метавселенные в госуправлении Технологии и медиа, 08:26
Гол и пас Ничушкина помогли «Колорадо» выиграть первый матч финала НХЛ Спорт, 08:24
Досрочные выборы губернатора в Томской области пройдут в два дня Политика, 08:09

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Война санкций ,  
0 

Эксперты спрогнозировали отток из России 15% долларовых миллионеров

В компании Henley & Partners, которая помогает получить иностранное гражданство за инвестиции, считают, что из-за санкций к концу года количество уехавших из России миллионеров составит 15 тыс. из 101 тыс.
Фото: Shuji Kajiyama / AP
Фото: Shuji Kajiyama / AP

Число долларовых миллионеров, которые покинут Россию в 2022 году, может достичь 15 тыс. (около 15% от их общего числа), следует из отчета британской консалтинговой компании Henley & Partners, опирающегося на данные New World Wealth. По их прогнозам, страна по итогам года станет лидером по оттоку частных лиц с высоким уровнем дохода. Компания подсчитала разницу в количестве миллионеров, которые предположительно уедут из страны, и тех, кто в нее переедет.

«Как и ожидалось, Россия за последние шесть месяцев столкнулась с наиболее масштабной эмиграцией миллионеров», — говорится в пресс-релизе. В допандемийном 2019 году из страны уехали 5,5 тыс. миллионеров, указывают аналитики. Общее число долларовых миллионеров в России они оценили в 101 тыс.

Рекордное количество состоятельных людей (2,8 тыс. — 42% от общего числа долларовых миллионеров), как ожидается, покинут Украину, считают в Henley & Partners. В числе других лидеров по оттоку компания называет:

  • Китай (вместе с Гонконгом — 13 тыс.);
  • Индию (8 тыс.);
  • Бразилию (2,5 тыс.);
  • Великобританию (1,5 тыс.).

Богатейшие наследники российских бизнесменов: рейтинг Forbes. Фотогалерея
Фотогалерея 

Наибольший приток миллионеров ожидается в ОАЭ (4 тыс.), Австралии (3,5 тыс.), Сингапуре (2,8 тыс.), Израиле (2,5 тыс.) и Швейцарии (2,2 тыс.).

В апреле Forbes писал, что на фоне санкций из-за спецоперации на Украине число миллиардеров в России сократилось со 123 до 88, их суммарное состояние — с $606 млрд до $353 млрд. Более низкие значения (77 миллиардеров с состоянием $283 млрд) последний раз фиксировались в 2016 году — тоже на фоне связанного с Украиной кризиса, отмечает журнал. Уменьшилось состояние всех десяти лидеров рейтинга (у самого богатого бизнесмена Владимира Лисина — на $7,8 млрд, у Владимира Потанина — на $9,7 млрд, у Павла Дурова — на $2,1 млрд).

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Pexels Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка
Статьи
Pro
Быть веганом полезно. Правда ли это
Статьи
Pro
Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность
Инструкции
Pro
Фото: Sandra Mu / Getty Images Цена продукции «ФосАгро» на историческом пике. Что ждать от акций гиганта
Статьи
Pro
Фото: Alex Knight / Unsplash Когда айтишника можно заменить программным роботом и сэкономить
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Siegfried Modola / Getty Images Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии
Статьи

На фоне военных действий на Украине капитал бизнесменов из этой страны тоже сократился: так, богатейший украинец Ринат Ахметов с начала спецоперации потерял $9,5 млрд, а экс-президент Петр Порошенко лишился статуса долларового миллиардера.

Henley & Partners оказывает услуги в области получения иностранного гражданства за инвестиции. Южноафриканская New World Wealth исследует тенденции в сфере передвижения частного капитала.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
миллионеры гражданство

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
В Иране допустили отмену виз для российских бизнесменов
Политика
Куда уезжали россияне в первом квартале 2022 года. Инфографика
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter