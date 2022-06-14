Эксперты спрогнозировали отток из России 15% долларовых миллионеров
Число долларовых миллионеров, которые покинут Россию в 2022 году, может достичь 15 тыс. (около 15% от их общего числа), следует из отчета британской консалтинговой компании Henley & Partners, опирающегося на данные New World Wealth. По их прогнозам, страна по итогам года станет лидером по оттоку частных лиц с высоким уровнем дохода. Компания подсчитала разницу в количестве миллионеров, которые предположительно уедут из страны, и тех, кто в нее переедет.
«Как и ожидалось, Россия за последние шесть месяцев столкнулась с наиболее масштабной эмиграцией миллионеров», — говорится в пресс-релизе. В допандемийном 2019 году из страны уехали 5,5 тыс. миллионеров, указывают аналитики. Общее число долларовых миллионеров в России они оценили в 101 тыс.
Рекордное количество состоятельных людей (2,8 тыс. — 42% от общего числа долларовых миллионеров), как ожидается, покинут Украину, считают в Henley & Partners. В числе других лидеров по оттоку компания называет:
- Китай (вместе с Гонконгом — 13 тыс.);
- Индию (8 тыс.);
- Бразилию (2,5 тыс.);
- Великобританию (1,5 тыс.).
Наибольший приток миллионеров ожидается в ОАЭ (4 тыс.), Австралии (3,5 тыс.), Сингапуре (2,8 тыс.), Израиле (2,5 тыс.) и Швейцарии (2,2 тыс.).
В апреле Forbes писал, что на фоне санкций из-за спецоперации на Украине число миллиардеров в России сократилось со 123 до 88, их суммарное состояние — с $606 млрд до $353 млрд. Более низкие значения (77 миллиардеров с состоянием $283 млрд) последний раз фиксировались в 2016 году — тоже на фоне связанного с Украиной кризиса, отмечает журнал. Уменьшилось состояние всех десяти лидеров рейтинга (у самого богатого бизнесмена Владимира Лисина — на $7,8 млрд, у Владимира Потанина — на $9,7 млрд, у Павла Дурова — на $2,1 млрд).
На фоне военных действий на Украине капитал бизнесменов из этой страны тоже сократился: так, богатейший украинец Ринат Ахметов с начала спецоперации потерял $9,5 млрд, а экс-президент Петр Порошенко лишился статуса долларового миллиардера.
Henley & Partners оказывает услуги в области получения иностранного гражданства за инвестиции. Южноафриканская New World Wealth исследует тенденции в сфере передвижения частного капитала.