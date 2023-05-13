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Британия назвала разрушительным тупик в ситуации с госдолгом США

Глава Минфина Британии Хант заявил о разрушительных последствиях тупика с госдолгом США
Роль США в мировой экономике — одна из лидирующих, дефолт приведет к катастрофе для остальных стран, считает Лондон. Если Белый дом и конгресс не договорятся, дефолт может наступить уже 1 июня

Мировая экономика сильно пострадает в случае провала попыток Белого дома и конгресса договориться госдолге США. Об этом заявил глава британского Минфина Джереми Хант на встрече с коллегами из стран G7 в Японии, пишет Bloomberg.

«Было бы абсолютно разрушительно, если бы Америка, которая является одним из крупнейших двигателей мировой экономики, потеряла свой ВВП из-за неспособности достичь соглашения», — сказал министр, выразив также надежду, что соглашения достичь удастся.

Агентство отмечает, что встреча глав Минфинов G7 была омрачена тупиковой ситуацией в американском правительстве. Обеспокоенность возможными последствиями также выражали политики, главы банков и др.

Проблемная ситуация возникла из-за достижения госдолгом США потолка в $31,4 трлн в начале этого года. Правительство может потерять возможность обслуживать долг уже к 1 июня, что будет считаться дефолтом. Возглавляемая республиканским большинством палата представителей США призвала повысить лимит госдолга на $1,5 трлн, но потребовала в обмен сократить бюджет на $4,8 трлн. Новая граница долга позволит предотвратить дефолт еще на год, до конца марта 2024 года.

Белый дом принять эти условия отказался. Там подчеркнули, что недопущение дефолта — прямая обязанность конгресса. Бывший президент Дональд Трамп призвал республиканских конгрессменов допустить дефолт, выразив вместе с тем уверенность, что демократы сдадутся. «Пусть это произойдет, но это лучше, чем то, что мы делаем прямо сейчас, потому что мы тратим деньги, как пьяные моряки», — сказал политик.

Президент Джо Байден допускал, что может воспользоваться 14-й поправкой, позволяющей ему наращивать заимствования без утверждения конгрессом лимита долга. Такой сценарий вызвал бы конституционный кризис, считают в Минфине США.
 

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Великобритания США Госдолг США Минфин США дефолт
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