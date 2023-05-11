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Трамп призвал допустить дефолт в США

Трамп призвал республиканцев допустить дефолт в США, если Байден не пойдет на уступки
Белый дом требует от республиканцев повысить лимит госдолга США без каких-либо условий, Трамп призвал конгрессменов допустить дефолт, но отметил, что демократы в результате сдадутся
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Конгрессменам-республиканцам следует объявить о дефолте в экономике США в связи с достижением лимита по госдолгу, если Белый дом не согласится пойти на уступки и сократить бюджет, заявил бывший президент Дональд Трамп в эфире CNN.

«Мы должны начать выплачивать долги... Я говорю республиканцам — конгрессменам, сенаторам — если они не дадут вам массового сокращения [бюджета], вам придется объявить дефолт, и я не верю, что они пойдут на дефолт, потому что я думаю, что демократы абсолютно уступят, абсолютно уступят», — сказал Трамп.

Он также добавил: «пусть это произойдет, но это лучше, чем то, что мы делаем прямо сейчас, потому что мы тратим деньги, как пьяные моряки». Автор вопроса из присутствующих в зале зрителей попросила экс-президента прояснить, считает ли он необходимым объявить дефолт, если Белый дом не пойдет на уступки.

«Что ж, вы могли бы с таким же успехом сделать это сейчас, потому что вы поступите так позже, потому что мы должны спасти эту страну. Наша страна умирает. Нашу страну разрушают глупые люди, очень глупые люди», — ответил Трамп.

Трамп неоднократно критиковал CNN, на его митингах не раз звучали оскорбительные кричалки в адрес телеканала. Экс-президент не появлялся в его эфире с 2016 года. В анонсе от 1 мая телеканал сообщил, что эта встреча — первая в числе многих, журналисты намерены побеседовать с разными кандидатами на пост президента США. Как указывает The New York Times, решение CNN транслировать выступление Трампа в прямом эфире вызвало критику.

Госдолг США достиг $31,4 трлн в начале года, это предельный уровень, допустимый законом. Правительство может потерять возможность обслуживать долг уже к 1 июня, что будет считаться дефолтом. Возглавляемая республиканцами палата представителей США предложила повысить лимит госдолга на $1,5 трлн в обмен на сокращение бюджета на $4,8 трлн. Этого должно быть достаточно, чтобы предотвратить дефолт еще на год — до 31 марта 2024 года. Белый дом отказывается принять эти условия, подчеркивая, что недопущение дефолта является обязанностью конгресса. Конгресс продолжит обсуждение в пятницу, 12 мая. Пока стороны не смогли прийти к соглашению.

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Президент Джо Байден не исключал, что может воспользоваться 14-й поправкой, которая позволяет главе государства наращивать заимствования без утверждения конгрессом лимита долга. Американский Минфин предупреждал, что это бы вызывало конституционный кризис и призывал обойтись без таких действий.

Аналитики агентства Moody's считают, что превышение потолка госдолга может спровоцировать экономический кризис, схожий с ситуацией 2008 года, в результате чего миллионы человек лишатся работы, по инвестициям американцев будет нанесен удар, окажутся задержаны выплаты ветеран и федеральным служащим. «Если мы объявим дефолт по долгу, весь мир окажется в беде», — указал Байден.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дональд Трамп США дефолт Госдолг США Республиканская партия
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