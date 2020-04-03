Валютные резервы Минфина сократились за месяц на 5%
Ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) — денежные средства на валютных счетах в Банке России — в марте 2020 года сократилась на $7,4 млрд, или 4,9%, до $142,7 млрд, сообщил Минфин.
Месяц назад объем ликвидных средств ФНБ (с учетом валюты, приобретенной на нефтегазовые сверхдоходы в 2019 году и переведенной в ФНБ в марте) составлял $150,1 млрд.
В рублевом выражении ликвидная часть ФНБ на 1 апреля составила 11,1 трлн руб., что эквивалентно 9,8% ВВП (исходя из ВВП 2020 года, заложенного в федеральном бюджете с учетом мартовских поправок). По закону излишки сверх 7% ВВП могут быть инвестированы в экономику (сейчас это примерно 3,1 трлн руб.), но РБК сообщал в марте, что в этом году правительство скорее всего откажется от таких инвестиций, учитывая необходимость покупки Сбербанка у ЦБ и расходования средств ФНБ на покрытие бюджетного дефицита, возникшего из-за низких цен на нефть.
Еще порядка 1,8 трлн руб. в ФНБ уже вложено в различные активы (инфраструктурные проекты, привилегированные акции банков и т.д.) и, соответственно, не учитываются в ликвидной части.