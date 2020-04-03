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Валютные резервы Минфина сократились за месяц на 5%

Ликвидная часть Фонда национального благосостояния — доступные валютные резервы Минфина — в марте сократилась на 4,9%. Это произошло главным образом из-за покупки первой части Сбербанка
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) — денежные средства на валютных счетах в Банке России — в марте 2020 года сократилась на $7,4 млрд, или 4,9%, до $142,7 млрд, сообщил Минфин.

Месяц назад объем ликвидных средств ФНБ (с учетом валюты, приобретенной на нефтегазовые сверхдоходы в 2019 году и переведенной в ФНБ в марте) составлял $150,1 млрд.

В рублевом выражении ликвидная часть ФНБ на 1 апреля составила 11,1 трлн руб., что эквивалентно 9,8% ВВП (исходя из ВВП 2020 года, заложенного в федеральном бюджете с учетом мартовских поправок). По закону излишки сверх 7% ВВП могут быть инвестированы в экономику (сейчас это примерно 3,1 трлн руб.), но РБК сообщал в марте, что в этом году правительство скорее всего откажется от таких инвестиций, учитывая необходимость покупки Сбербанка у ЦБ и расходования средств ФНБ на покрытие бюджетного дефицита, возникшего из-за низких цен на нефть.

Еще порядка 1,8 трлн руб. в ФНБ уже вложено в различные активы (инфраструктурные проекты, привилегированные акции банков и т.д.) и, соответственно, не учитываются в ликвидной части.

Покупка первой части Сбербанка

В марте денежные средства ФНБ сократились главным образом из-за того, что Минфин направил почти 1,5 трлн руб. на покупку доли ЦБ в Сбербанке (50% плюс одна акция). Общая сумма сделки должна составить более 2 трлн руб. 11 марта министр финансов Антон Силуанов предполагал, что Минфин может купить весь пакет Сбербанка одним траншем, «одномоментно». Не ясно, когда Минфин приобретет оставшиеся акции Сбербанка.

Ранее в Минфине заявляли, что сделка по покупке доли в Сбербанке может быть закрыта в апреле. Но первый транш был приобретен раньше, в марте. Это может быть связано с тем, что стоимость российской нефти Urals упала с $50 в начале марта до $11–13 за баррель в последние дни, а курс доллара во второй половине марта достигал 82 руб. Поэтому ЦБ объявил 19 марта, что расчеты по переходу Сбербанка к правительству уже начались, и Банк России, соответственно, начал продавать на рынке валюту, полученную из ФНБ за Сбербанк.

Позднее Банк России вернет часть рублевых средств, полученных от Минфина в рамках сделки по Сбербанку, в федеральный бюджет, который сможет направить их на текущие расходы.

Курсовая разница более 1 трлн руб.

Хотя ФНБ в марте потратил 1,5 трлн руб. на покупку акций Сбербанка, положительная валютная переоценка почти перекрыла эти расходы: курсовая разница составила в марте почти 1,2 трлн руб. в связи с существенным ослаблением рубля.

В апреле Минфин начнет продавать на рынке валюту из ФНБ, а на вырученные рубли покрывать дефицит бюджета. Продажи валюты из ФНБ с 7 апреля по 12 мая составят около $1 млрд, объявлял ранее Минфин.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: Сбербанк, Минфин, ФНБ, валютные резервы
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