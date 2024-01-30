Минэк оценил новый прогноз МВФ по России словами «привычная практика»

Фото: Николай Чикичу / РИА Новости

Российская экономика устойчива к внешним вызовам, а пересмотр международными организациями прогнозов ее развития в сторону повышения стал привычной практикой.

Так в Минэкономразвития отреагировали на новый доклад Международного валютного фонда (МВФ), который улучшил прогноз роста ВВП России в 2024 году. Пресс-релиз ведомства поступил в РБК.



«Для международных организаций уже стало привычной практикой пересматривать «вверх» прогнозы по ВВП России. Российская экономика демонстрирует высокую степень гибкости и устойчивости к внешним вызовам», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в России продолжается структурная перестройка, направленная «на формирование экономики предложения с опорой на частные инвестиции и внутренний спрос».

Ранее 30 января МВФ опубликовал доклад, согласно которому в 2024 году ВВП России вырастет до 2,6%. В октябре организация ожидала рост экономики России на уровне 1,1%.

Минэкономразвития и в 2024-м, и в 2025 году прогнозирует рост ВВП на уровне 2,3%. Прогноз ЦБ более консервативный — 0,5–1,5%.

За 2023 год, по данным МВФ, экономика России выросла на 3%. По оценке ООН, показатель составил 2,7%. Президент России Владимир Путин в январе не исключал, что итоговая оценка роста ВВП за 2023 год может превысить 4%.