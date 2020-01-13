Минфин США оценил замедление роста ВВП страны из-за проблем у Boeing

По словам главы ведомства Стивена Мнучина, трудности, возникшие у авиапроизводителя из-за Boeing 737 MAX, могут сократить рост национальной экономики на 0,5 п.п.

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Проблемы компании Boeing, вынужденной приостановить производство лайнеров Boeing 737 MAX, могут существенно замедлить рост американской экономики. Об этом предупредил в интервью Fox News министр финансов США Стивен Мнучин.

По словам главы Минфина, трудности у одного из крупнейших экспортеров страны могут уменьшить прирост ВВП в 2020 году примерно на 0,5 п.п.

«Нет никаких сомнений в том, что ситуация с Boeing приведет к замедлению темпов роста ВВП», — сказал Мнучин, добавив, что в Минфине тем не менее ожидают, что рост экономики в 2020 году будет «весьма значительным».

«В этом году мы ожидаем [прирост] от 2,5% до 3%, но, как я уже сказал, скорее это будет 2,5% из-за поправки на Boeing. В противном случае было бы 3%. Без сомнений, подписание соглашения USMCA (США — Мексика — Канада. — РБК) и сделка с Китаем значительно ускорят рост», — сказал глава Минфина.

По итогам третьего квартала 2019 года ВВП США в годовом исчислении увеличился, по данным Бюро экономического анализа Министерства торговли, на 2,1%. При этом валовой региональный продукт штата Иллинойс, где расположена штаб-квартира Boeing, увеличился на 1,4%.