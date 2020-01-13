Минфин США оценил замедление роста ВВП страны из-за проблем у Boeing

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 60,95 (-0,32) Quote, 12:18
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 67,82 (-0,23) Quote, 12:18
Японский миллиардер начал поиски спутницы для полета на Луну Технологии и медиа, 12:38 Улюкаев написал стихотворение о встрече Нового года в колонии Общество, 12:36 На Филиппинах началось извержение вулкана Тааль. Фоторепортаж Общество, 12:32  Ключевые события продуктового ретейла. Дайджест новостей Pro, 12:30 Что обсудят на Гайдаровском форуме Партнерский материал, 12:27 Против действовавшего из колонии под Иркутском вора в законе завели дело Общество, 12:27 Рост Bitcoin SV и хардфорк Ethereum Classic: главное из мира криптовалют Крипто, 12:26 Экс-главред «Ведомостей» Татьяна Лысова перешла работать в «Медузу» Общество, 12:19 В Челябинске начали проверку после вспышки кишечной инфекции в детсаду Общество, 12:15 Кокорин впервые после выхода из колонии отправился на сборы с «Зенитом» Спорт, 12:12 МИД сообщил о прибытии в Москву ливийцев для мирных переговоров Политика, 12:08 Аналитики увидели отставание США от России в модернизации ядерных сил Политика, 12:04 В МИД рекомендовали россиянам на Филиппинах связаться с авиакомпаниями Общество, 12:01 Макрон заявил о поддержке Францией и Россией сохранения ядерной сделки Политика, 11:59
Экономика ,  
0 

Минфин США оценил замедление роста ВВП страны из-за проблем у Boeing

По словам главы ведомства Стивена Мнучина, трудности, возникшие у авиапроизводителя из-за Boeing 737 MAX, могут сократить рост национальной экономики на 0,5 п.п.
Boeing BA $333,25 -0,28% Купить
Фото: Gary He / EPA / ТАСС

Проблемы компании Boeing, вынужденной приостановить производство лайнеров Boeing 737 MAX, могут существенно замедлить рост американской экономики. Об этом предупредил в интервью Fox News министр финансов США Стивен Мнучин.

По словам главы Минфина, трудности у одного из крупнейших экспортеров страны могут уменьшить прирост ВВП в 2020 году примерно на 0,5 п.п.

«Нет никаких сомнений в том, что ситуация с Boeing приведет к замедлению темпов роста ВВП», — сказал Мнучин, добавив, что в Минфине тем не менее ожидают, что рост экономики в 2020 году будет «весьма значительным».

«В этом году мы ожидаем [прирост] от 2,5% до 3%, но, как я уже сказал, скорее это будет 2,5% из-за поправки на Boeing. В противном случае было бы 3%. Без сомнений, подписание соглашения USMCA (США — Мексика — Канада. — РБК) и сделка с Китаем значительно ускорят рост», — сказал глава Минфина.

По итогам третьего квартала 2019 года ВВП США в годовом исчислении увеличился, по данным Бюро экономического анализа Министерства торговли, на 2,1%. При этом валовой региональный продукт штата Иллинойс, где расположена штаб-квартира Boeing, увеличился на 1,4%.

Полеты лайнеров Boeing 737 MAX были приостановлены после катастроф с самолетами индонезийской компании Lion Air (рухнул в море вскоре после взлета) и Ethopian Airlines. В общей сложности в двух катастрофах Boeing 737 MAX погибли 346 человек, в том числе трое россиян.

Власти США упрекнули за 15 возможных катастроф Boeing 737 MAX
Общество

В декабре 2019 года глава комитета палаты представителей по транспорту и инфраструктуре Питер де Фацио заявил, что возможность неоднократного повторения катастрофы при отсутствии исправления недостатков в системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) прогнозировалась Федеральным управлением гражданской авиации США еще после первой катастрофы.

Проблемы с Boeing 737 MAX привели к тому, что Airbus смог обойти американского авиапроизводителя по числу поставленных клиентам самолетов. В январе 2020 года Boeing приостановил производство новых лайнеров проблемной модели.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Стивен Мнучин, Boeing
Материалы по теме
Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX
Бизнес
Власти США упрекнули за 15 возможных катастроф Boeing 737 MAX
Общество
Менеджер Boeing пытался снять 737 MAX с производства еще до катастрофы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter