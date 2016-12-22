Козак рассказал Путину о будущих проверках независимых АЗС

ФАС и Минэнерго проведут проверки независимых АЗС на предмет завышения розничных цен на бензин. Ранее эту идею раскритиковали участники рынка

Дмитрий Козак (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

На совещании президента с членами правительства России Владимир Путин напомнил о претензиях нефтяников к розничным продавцам топлива, передает корреспондент РБК. Вице-премьер Дмитрий Козак в ответ рассказал о планах проведения проверок сетей независимых АЗС.

Путин напомнил Козаку, что «у вертикально интегрированных компаний есть претензии к розничному звену». «Когда, по мнению руководителей компаний, розница играет на бирже недобросовестно, потом вставляет необоснованное количество посредников, цель которых только цену задирать, а не оказывать реальные услуги на рынке», — пояснил президент

Козак ответил, что «об этом тоже договорились». ФАС, Роспотребнадзору и Росстандарту даны поручения обеспечить деятельность так называемых независимых АЗС с точки зрения качества их продукции и «особенное внимание обратить на тех, кто будет обеспечивать себе повышенную маржинальность по сравнению с параметрами которые заданы решениями правительства Российской Федерации», рассказал вице-премьер.

Также ФАС и Минэнерго поставлена задача проанализировать в региональном разрезе всю сеть независимых АЗС на предмет монополизации. «В большом количестве владельцами являются одни и те же лица, и [они] могут действовать в нарушение антимонопольного законодательства. Поэтому такой анализ проведем до конца декабря. И в случае, если будут выявлены компании, которые занимают на розничном рынке монопольное положение, с ними тоже будут подписаны соответствующие соглашения», — подчеркнул Козак.

Решение о проведении внеплановых проверок независимых сетей АЗС (тех компаний, у которых нет ни заводов, ни месторождений) было впервые озвучено на совещании под председательством Дмитрия Козака 31 октября. Позднее вице-премьер заявил, что в независимых сетях наблюдается «действительно много безобразий» и продается некачественное топливо.

По требованию Козака, особое внимание будет уделяться тем сетям, где установленный уровень цен превышен более чем на 4%. Президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша, комментируя будущие проверки РБК, назвал уровень в 4% «очень жестким ограничением», пояснив, что оно в большинстве случаев, не позволит владельцам независимых АЗС нормально функционировать.

С критикой планов кабмина выступил и Независимый топливный союз. Президент НТС Павел Баженов назвал приказы правительства «элементом Госплана в стране, где официального регулирования цен не существует». По мнению Баженова, подобный ежедневный мониторинг приведет к санкциям в отношении независимых АЗС, которые «не участвовали в картельном сговоре правительства и нефтяных компаний». «Если правительству во что бы то ни стало требуется сдержать цены, пусть в первую очередь подумают о собственных расходах в условиях профицитного бюджета, а также, наконец, перейдут от популистской и вредной для всех тактической политики к стратегии, которая, безусловно, должна содержать комплексную реформу рынка», — добавил Баженов.

12 ноября стало известно, что все нефтекомпании подписали соглашение, которое замораживает цены на бензин и дизтопливо. Правительство угрожало нефтяникам, что если они не согласятся на этот шаг, альтернативой могут стать заградительные экспортные пошлины на топливо. В соответствии с условиями, если хоть одна нефтекомпания нарушит соглашение, пошлины будут введены.