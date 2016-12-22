Власти решили внепланово проверять цены на независимых бензоколонках

Правительство поручило ФНС и ФАС проверять независимые АЗС на предмет повышения цен на бензин. Участники рынка в ответ призвали власти отказаться от популизма и заняться реформами

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

На совещании под председательством вице-премьера Дмитрия Козака 31 октября ФАС и ФНС поручили обеспечить «проведение внеплановых проверок деятельности независимых сетей автозаправочных станций». В соответствии с протоколом совещания (копия есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил представитель Козака) особое внимание должно уделяться тем бензоколонкам, цены на которых превышают установленный уровень более чем на 4%.

Под независимыми АЗС подразумеваются те компании, у которых нет ни заводов, ни месторождений.

На прошлой неделе Козак заявлял о желании правительства «навести порядок на независимых АЗС, где действительно много безобразий». При этом вице-премьер признал, что если делать это очень жестко и быстро, то может случиться коллапс. Объясняется это тем, что в некоторых регионах 100% АЗС принадлежат независимым поставщикам.

Президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша, комментируя будущие проверки РБК, назвал уровень в 4% «очень жестким ограничением». По его словам, оно в большинстве случаев не позволит нормально функционировать владельцам независимых заправок.

В свою очередь, президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов назвал приказы правительства «элементом Госплана в стране, где официального регулирования цен не существует». По его мнению, ежедневный мониторинг розничных цен будет означать введение санкций и административных мер в отношении независимых АЗС, которые в действительности не подписывали никаких соглашений «и не участвовали в картельном сговоре правительства и нефтяных компаний».

«Если правительству во что бы то ни стало требуется сдержать цены, пусть в первую очередь подумают о собственных расходах в условиях профицитного бюджета, а также, наконец, перейдут от популистской и вредной для всех тактической политики к стратегии, которая, безусловно, должна содержать комплексную реформу рынка», — предложил Баженов.