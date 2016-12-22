Власти решили внепланово проверять цены на независимых бензоколонках

На совещании под председательством вице-премьера Дмитрия Козака 31 октября ФАС и ФНС поручили обеспечить «проведение внеплановых проверок деятельности независимых сетей автозаправочных станций». В соответствии с протоколом совещания (копия есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил представитель Козака) особое внимание должно уделяться тем бензоколонкам, цены на которых превышают установленный уровень более чем на 4%.
Под независимыми АЗС подразумеваются те компании, у которых нет ни заводов, ни месторождений.
На прошлой неделе Козак заявлял о желании правительства «навести порядок на независимых АЗС, где действительно много безобразий». При этом вице-премьер признал, что если делать это очень жестко и быстро, то может случиться коллапс. Объясняется это тем, что в некоторых регионах 100% АЗС принадлежат независимым поставщикам.
Президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша, комментируя будущие проверки РБК, назвал уровень в 4% «очень жестким ограничением». По его словам, оно в большинстве случаев не позволит нормально функционировать владельцам независимых заправок.
В свою очередь, президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов назвал приказы правительства «элементом Госплана в стране, где официального регулирования цен не существует». По его мнению, ежедневный мониторинг розничных цен будет означать введение санкций и административных мер в отношении независимых АЗС, которые в действительности не подписывали никаких соглашений «и не участвовали в картельном сговоре правительства и нефтяных компаний».
«Если правительству во что бы то ни стало требуется сдержать цены, пусть в первую очередь подумают о собственных расходах в условиях профицитного бюджета, а также, наконец, перейдут от популистской и вредной для всех тактической политики к стратегии, которая, безусловно, должна содержать комплексную реформу рынка», — предложил Баженов.31 октября по итогам совещания Козака с представителями нефтяных компаний было решено заморозить цены на бензин до конца года. По словам вице-премьера, ответственность за сделку будет солидарной: если соглашение нарушит одна компания, последствия ждут всех.