Евразийский фонд назвал условия выдачи Белоруссии кредита на $500 млн

Кредит в $500 млн для Белоруссии по линии Евразийского фонда стабилизации и развития, о котором Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились в Сочи, будет рассчитан на 10 лет. Еще $1 млрд Минск получит напрямую от Москвы

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) одобрил выдачу Белоруссии кредита на сумму в $500 млн. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении Минфина.

Кредит выдается на срок до 10 лет с льготным периодом в пять лет. Он будет выдан под плавающую процентную ставку, которая определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах США на срок семь лет.

Кредит выдается из собственных средств фонда. «Финансовый кредит из средств ЕФСР будет направлен на поддержку реализации программы правительства и Национального банка Республики Беларусь по противодействию влиянию распространения COVID-19 на экономику, финансовый и социальный сектор, а также будет способствовать поддержанию валовых международных резервов страны», — сообщили РБК в пресс-службе ЕФСР.

«Ограничения, связанные с пандемией, отрицательно сказываются на экономической активности Республики Беларусь, создают серьезные риски: кредит позволит правительству страны обеспечить качественную медицинскую помощь, сбалансировать бюджетную политику и обеспечить устойчивость банковского сектора», — прокомментировал выдачу кредита Минску министр финансов Антон Силуанов.