Евразийский фонд назвал условия выдачи Белоруссии кредита на $500 млн
Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) одобрил выдачу Белоруссии кредита на сумму в $500 млн. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении Минфина.
Кредит выдается на срок до 10 лет с льготным периодом в пять лет. Он будет выдан под плавающую процентную ставку, которая определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах США на срок семь лет.
Кредит выдается из собственных средств фонда. «Финансовый кредит из средств ЕФСР будет направлен на поддержку реализации программы правительства и Национального банка Республики Беларусь по противодействию влиянию распространения COVID-19 на экономику, финансовый и социальный сектор, а также будет способствовать поддержанию валовых международных резервов страны», — сообщили РБК в пресс-службе ЕФСР.
«Ограничения, связанные с пандемией, отрицательно сказываются на экономической активности Республики Беларусь, создают серьезные риски: кредит позволит правительству страны обеспечить качественную медицинскую помощь, сбалансировать бюджетную политику и обеспечить устойчивость банковского сектора», — прокомментировал выдачу кредита Минску министр финансов Антон Силуанов.