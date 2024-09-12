Минэк заложил в консервативный прогноз «переохлаждение» экономики

МЭР подготовило консервативный вариант макропрогноза до 2027 года. В него заложены усиление санкций, снижение цен на сырье и негативные демографические тренды. Разработка такого сценария — плановая практика, указали в Минэкономики

Фото: Андрей Любимов / РБК

Минэкономразвития разработало консервативный вариант макроэкономического прогноза на период до 2027 года, куда заложило различные возможные неблагоприятные факторы — замедление мировой экономики, усиление санкционного давления (в том числе в виде рисков вторичных санкций в отношении дружественных стран), снижение численности занятых в экономике, ужесточение денежно-кредитной политики Банка России. Из него следует, что результатом такой комбинации факторов может стать сценарий «переохлаждения» экономики в 2025 году. Проект документа есть у РБК, его подлинность подтвердили два источника, знакомых с содержанием.

РБК разобрал основные положения консервативного варианта экономического сценария на ближайшие три года. Об основном — базовом — варианте прогноза для российской экономики РБК подробно писал ранее: согласно ему, экономика России вырастет на 2,5% в 2025 году, с ускорением до 2,8% в 2027-м.

В Минэкономразвития заявили, что ведомство традиционно разрабатывает базовый и консервативный (стрессовый) сценарии, последний учитывает различные вызовы, как внешние, так и внутренние. «Это не только плановая практика в любом управлении, которая позволяет в случае неблагоприятного сценария своевременно принять необходимые меры для снижения издержек, но и требование закона о стратегическом планировании», — указали там.

Для обеспечения устойчивого роста экономики правительство использует различные инструменты, главный из которых — национальные проекты, их реализация будет способствовать достижению национальных целей развития и показателей базового сценария прогноза, считают в министерстве.

Предпосылки консервативного прогноза

Консервативный вариант макроэкономического прогноза исходит из реализации трех основных рисков, указано в документе. А именно:

Замедление мировой экономики и усиление санкций

В консервативный вариант прогноза на среднесрочную перспективу заложено более сильное, чем в базовом варианте, замедление роста мировой экономики. Это ключевой риск со стороны внешних условий, считают в Минэкономразвития. Он может негативно сказаться на спросе на традиционные товары российского экспорта, выразиться в снижении экспортных цен. Это, в свою очередь, создает риски для развития отраслей, ориентированных на экспорт, а также для бюджета (прежде всего в части нефтегазовых доходов), указано в документе. Кроме того, в консервативном прогнозе Минэкономразвития исходило из возможного усиления санкционного давления на российскую экономику, в том числе за счет вторичных санкций для «дружественных и нейтральных» стран.

Ранее Банк России представил макроэкономический сценарий «рисковый», в котором допустил разворачивание глобального кризиса, сопоставимого по масштабам с кризисом 2007–2008 годов. В этом сценарии также допускаются усиление санкционного давления, снижение цен на нефть, расширение дисконтов на отечественные товары.

На протяжении последних двух лет российская экономика функционирует в условиях беспрецедентного санкционного давления, которое только расширяется, но при этом России удалось «не только сохранить набранные темпы экономического роста, но и обеспечить рост экономики значительно выше других крупных развитых стран», отмечено в документе Минэкономики.

Негативные демографические тенденции

Внутренние риски связаны прежде всего с дефицитом кадров на рынке труда, указано в прогнозе. Консервативный сценарий предполагает более низкий вариант развития демографии в стране: более низкую рождаемость, более высокую смертность и меньший миграционный прирост по сравнению с базовым. Соответственно, предполагается более низкая численность занятых в экономике — в консервативной версии она не превышает 74,2 млн человек на всем прогнозном горизонте. При этом производительность труда будет расти меньшими темпами — например, в 2026 году в консервативном варианте прогноза она увеличится только на 0,9%, а в базовом варианте — на 2,3% в том же году, указано в документе.

В целях нивелирования негативных демографических тенденций правительство постоянно наращивает объем поддержки семей с детьми, говорится в прогнозе. А на решение проблемы дефицита кадров будет направлен тематический нацпроект «Кадры» (о его содержании РБК писал ранее).

Ужесточение денежно-кредитной политики

Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики или ее «несвоевременный возврат к смягчению» может негативно сказаться на инвестиционной активности, а также повлиять на дополнительные расходы бюджета по накопленным обязательствам по субсидируемым кредитным программам, следует из документа. Базовый прогноз Банка России предусматривает постепенное смягчение денежно-кредитной политики: так, в 2025 году ключевая ставка ожидается в диапазоне 14–16%, в 2026-м — 10–11%, а в 2027 году она вернется в нейтральный диапазон 7,5–8,5%.

Основные параметры консервативного прогноза Все прогнозные показатели на 2024 год в консервативной версии не отличаются от базового варианта. В 2025 году рост ВВП в консервативном сценарии составит 1,7% (против 2,5% в базовом), в 2026-м — 1% (против 2,6%), в 2027-м — 2,6% (против 2,8%). Инфляция к концу 2025 года будет на уровне 3,7% по консервативному прогнозу (против 5,8% по базовому), в 2026-м — 4,4% (против 4%), в 2027-м — 5,4% (против 4%). Среднегодовой курс доллара в консервативном сценарии вырастет с ₽95,2 в 2025 году до ₽104,2 в 2027 году (разница минимальна по сравнению с базовым сценарием). Консервативный вариант прогноза закладывает снижение инвестиций в основной капитал. Так, если в 2025 году они вырастут на символические 0,6%, то в 2026 году снизятся на 1,8%. В 2027 году предполагается возврат к траектории роста и увеличение инвестиций сразу на 3% (для сравнения: базовая версия закладывает стабильный рост инвестиций на 2,1, 3 и 3,3%, соответственно, в следующие три года). Реальные располагаемые доходы населения в консервативном прогнозе увеличатся в 2025–2027 годах на 4,6, 3,7 и 2,2% соответственно, реальные зарплаты — на 5,3, 4,6 и 2,8%.

Возможно ли «переохлаждение» экономики

В консервативном прогнозе Минэкономразвития допускает, что перегрев, которым сейчас характеризуется состояние экономики России, в 2025 году сменится на противоположное явление — «переохлаждение».

«В результате переохлаждения экономики в 2025 году инфляция может сложиться ниже цели Банка России и составить 3,7% (декабрь к декабрю). Это потребует реакции Банка России в виде резкого снижения ключевой ставки, что с учетом отложенного спроса может привести к повышенному росту цен в 2026–2027 годах и запустить новый цикл ужесточения денежно-кредитных условий», — говорится в документе.

Переохлаждением можно считать отрицательный разрыв выпуска — то есть отклонение совокупного спроса от потенциального уровня предложения с учетом имеющихся в экономике ресурсов, говорит главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов. «Если потенциальные темпы роста экономики Минэкономразвития оценивает в 2,5–3%, а экономика в 2025 году вырастет в консервативном сценарии на 1,7%, то разрыв выпуска станет отрицательным», — рассуждает эксперт. Сейчас же он, напротив, «большой и положительный».

Предвестником переохлаждения сначала станет сокращение темпов роста корпоративного кредитования и охлаждение на рынке труда, прогнозирует Латыпов. Ранее аналитики ЦБ отмечали, что в российской экономике уже появились предпосылки для постепенного уменьшения перегрева и перехода к более умеренным, но устойчивым темпам роста. В качестве одного из ключевых индикаторов начала охлаждения они указали замедление потребления домохозяйств и снижение темпов роста розничного кредитования (за исключением автокредитов).

«Переохлаждение — не базовый сценарий, но и не невероятный — была же экономика медленного роста и низкой инфляции в 2017–2018 годах», — подчеркивает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. По его мнению, более реалистичным развитием ситуации выступает «слишком долгий» период высоких ставок, который негативно повлияет на ипотеку и инвестиции, а в сочетании с увеличением налоговых поступлений в казну обеспечит «крепкий бюджет», экономическую стагнацию и снижение инфляции до таргета. Однако против такого сценария играют опережающий рост зарплат и потребительского спроса, масштабные планы по расходам бюджета (в том числе связанные с реализацией послания президента Федеральному собранию), рассуждает экономист.

«В 2025 году нас может ожидать охлаждение экономики только в случае резкого торможения ВПК, что едва ли возможно», — категоричен главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин.

Каковы риски для экспорта и импорта

Санкционное давление и снижение цен на мировых рынках будут сопровождаться более существенным, чем в базовом варианте, сокращением физических объемов экспортных поставок, в первую очередь по товарам нефтегазового экспорта, указано в консервативной версии прогноза. Согласно ей, в 2025 году весь экспорт из России снизится на 0,9%, а нефтегазовый — на 3,3% в физическом выражении. Впрочем, в последующие годы показатели вернутся к росту — в пределах 2,2%.

Санкции показали, что ограничения на экспорт товаров, где Россия является значимым мировым поставщиком, приводят к ценовой волатильности, отмечает ведущий научный сотрудник РАНХиГС Александр Фиранчук. В результате рост цен часто компенсировал снижение физических объемов вывоза, и это частично нивелировало санкционные дисконты, которые предоставляли российские экспортеры. «Учитывая, что основная санкционная политика направлена на нефтегазовый сектор, давление на эту часть экспорта, вероятно, будет сильнее. В этом контексте предположение консервативного сценария о снижении темпов роста нефтегазового экспорта на 4,4 п.п. по сравнению с базовым (+3,3% в 2025 году. — РБК) представляется разумным», — полагает он.

При этом предполагаемый рост ненефтегазового экспорта (на 2,1% в 2025 году в консервативном сценарии) выглядит достаточно оптимистичным и скорее малореализуемым в условиях ограничений, трудностей с поставками средств производства и дефицита на рынке труда, рассуждает Фиранчук.

Консервативный вариант прогноза Минэкономразвития также предполагает негативную динамику по импорту — в 2025 году он может сократиться на 2,7% в физическом выражении. Если опираться на нарастающие свидетельства проблем с проведением платежей за импорт в Россию, прогнозируемое сокращение импорта вполне реалистично, отмечает научный сотрудник лаборатории международной торговли Института Гайдара Дмитрий Кузнецов.

Основываясь на более чем двухлетнем опыте наблюдения за поведением российских импортеров, можно сказать, что проблемы с проведением платежей, вероятнее всего, приведут к появлению новых маршрутов оплаты, которые, однако, станут дороже, чем предыдущие, прогнозирует он. «Это несколько сократит спрос на импорт, но стоимостные объемы отреагируют не так значительно, поскольку удорожание платежей отразится в ценах товаров. Поэтому сокращение в пределах 2–3% выглядит вполне соответствующим предпосылкам консервативного прогноза», — указывает эксперт.

В базовом сценарии Минэкономразвития исходит из нормализации расчетов по импорту уже во втором полугодии 2024 года. Банк России в своем основном сценарии также ожидает постепенное восстановление импорта с 2025 года благодаря диверсификации поставок и развитию новых логистических цепочек.