Эксперты оценили, как изменились планы россиян по рождению детей

У 60% россиян, планировавших рождение ребенка до 2022 года, планы не изменились, 21% отложили их реализацию, следует из опроса НИУ ВШЭ. Каждый десятый решил отказаться от будущих детей, почти столько же решили родить пораньше

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Большинство (60,2%) из тех россиян, кто хотел иметь детей до шоков 2022 года, сообщили, что их планы не изменились. Об этом свидетельствуют результаты исследования авторов из НИУ ВШЭ «Репродуктивные намерения россиян в 2022–2023 годах: роль субъективных факторов» (опубликовано в свежем номере журнала «Вопросы экономики»).

Доли же тех, кто каким-либо образом изменил планы деторождения, распределились так:

14,8% отложили рождение первого или еще одного ребенка на неопределенный срок, еще 6,3% — на 1–2 года;

9,5% решили полностью отказаться от рождения ребенка;

9,2% ускорили рождение детей — родили запланированного или незапланированного ребенка раньше, чем собирались.

В 2022 году после начала военных действий на Украине против России были введены масштабные западные санкции, которые сопровождались кризисными явлениями в экономике.

Исследование, авторами которого являются Елена Вакуленко, Дмитрий Горский, Валерия Кондратьева и Илья Трофименко, проводилось на основе онлайн-анкетирования, прошедшего в мае 2023 года. Опрашивались респонденты в возрасте от 18 до 44 лет из числа тех, кто примерно за год до опроса хотел иметь детей (3287 анкет). Анкетирование репрезентирует население России репродуктивного возраста по полу, возрасту и месту жительства, отмечается в исследовании. Опрошенным задавались вопросы: «Изменились ли ваши планы о рождении (еще одного) ребенка за последние 12 месяцев?» и «Как именно изменились ваши планы о рождении (еще одного) ребенка за последние 12 месяцев?». Необязательный открытый вопрос о причинах изменений задавался только тем, кто сообщил об изменении репродуктивных планов. На него ответили 1675 респондентов.

Как кризисы влияют на репродуктивные планы

В исследовании приводится портрет типичного респондента. Он состоит в браке и работает по найму, живет в городе в двухкомнатной квартире и оценивает свои жилищные условия как хорошие, а материальное состояние — как среднее. Уровень его тревожности вырос за последний год, а уровень материального положения снизился. Он поддерживает политический курс страны. Среднее количество детей, которые уже есть у респондентов, — 1,6, желаемое среднее количество детей — 2,7.

«Отказываются или откладывают рождение ребенка те, кто в последнее время чаще испытывает негативные эмоции — тревожность и страх, несогласные с курсом страны, считающие материнский капитал незначимой мерой поддержки. При этом решение об отказе чаще принимают женщины, имеющие детей, а также респонденты, у которых низкие доходы, по их субъективной оценке, либо наблюдалось их снижение за последний год», — указывают авторы.

Те, кто не изменил свои планы родить детей, как правило, не испытывают тревогу и страх, а ускорившие рождение детей чаще заявляли о том, что испытывают счастье. Обе эти группы поддерживают курс страны и считают материнский капитал значимой мерой поддержки, отмечается в исследовании.

«Во всех кризисах на рождаемость оказывал влияние весь комплекс взаимосвязанных факторов, но в каких-то случаях позитивные факторы перевешивали негативные (как в 2009 году), а иногда перевешивали негативные факторы (как в 2015 или 1998 годах)», — говорит демограф Игорь Ефремов. При этом он предостерегает от однозначного сопоставления текущей ситуации с прежними социально-экономическими кризисами, поскольку нет аналогичных исследований за те периоды. «В прошлом году, судя по динамике рождаемости, негативные и позитивные факторы уравновесили друг друга», — отмечает он.

Ефремов предупреждает, что репродуктивные намерения, высказанные в ходе опросов, реализуются не полностью и не у всех респондентов, поэтому нельзя сравнивать количественные результаты опроса с фактическими данными о динамике рождаемости в стране. Авторы исследования также признают, что из-за формы опроса (интернет-анкетирование) выборка может быть смещена.

По данным Росстата, в первом полугодии 2024 года в России число родившихся сократилось до 599,6 тыс. (в аналогичном периоде 2023 года показатель составлял 616,2 тыс.). Рождаемость снижается девятый год. Это происходит на фоне сокращения численности женщин репродуктивного возраста — к началу 2022 года она сократилась почти на 10% по сравнению с 2010-м, менее чем до 34 млн, а также уменьшения суммарного коэффициента рождаемости (то есть числа детей в расчете на одну женщину) — с 1,78 в 2015 году до 1,41 в 2023 году. По прогнозу Росстата, показатель продолжит снижаться до 2027 года, а с 2028 года начнет расти, достигнув 1,66 к 2045 году. Средний возраст женщин, родивших ребенка в 2022 году (первого или последующего), приближался к 29 годам, следует из данных официальной статистики.

Как россияне объясняли перенос или отказ от рождения детей

Ответы в свободной форме, полученные на вопрос о причинах изменения репродуктивных планов, обрабатывались с помощью методов машинного обучения. По итогам обработки были выделены пять категорий причин.

Наиболее распространенной группой причин для того, чтобы отложить на время рождение ребенка или вовсе отказаться от таких планов (авторы объединили эти ответы), является «внешняя среда» — сложная экономическая и политическая обстановка в стране и в мире. Причины из этой группы упоминали около 45% респондентов.

Немного меньший вклад (около 30%) в такое решение внесли финансовые причины (наличие финансовых трудностей, нехватка денег), столько же респондентов ссылались на специальную военную операцию как на причину изменения своих планов по рождению детей.

Изучение изменения репродуктивных намерений в исследовании проводилось в момент военного конфликта, осложненного ухудшением экономической ситуации, отметили авторы. «С научной точки зрения происходящие события — это естественный эксперимент, позволяющий отследить, как такой тип шока влияет на изменение нарративов будущего, которые заставляют население корректировать свои репродуктивные планы», — указали они.

На третьем месте по частоте ответов (около 25%) — личные причины. В ответах из этой группы упоминались религиозные догмы, изменение мировоззрения, нахождение или потеря подходящего партнера, описание чувств и эмоций.

Меньше всего оказали влияние на решение отказаться от рождения ребенка или отложить его физиологические причины (например, скорое наступление предельного для деторождения возраста или ограничения по здоровью). Их назвали 10% опрошенных.

«Причины, побудившие респондентов отложить или отказаться от рождения детей, часто носят комплексный характер и редко относятся к одному конкретному кластеру», — отмечается в исследовании.

В то же время причины ускорить рождение ребенка чаще относятся к личным ощущениям и переживаниям, а также к физиологическим ограничениям, следует из результатов опроса.

«Из результатов исследования видно, что эмоциональные факторы оказались важны для значительной части — но не большинства — россиян. Также авторы пишут, что влияние факторов комплексное, то есть они не только действуют вместе, но и влияют друг на друга», — отмечает Ефремов.

Доцент Института общественных наук РАНХиГС Кристина Иваненко выделяет несколько наиболее распространенных причин для полного отказа от рождения детей. Среди них — постепенное исчезновение утилитарной мотивации «рожать, чтобы было кому помогать по хозяйству и стакан воды в старости подать», нежелание брать на себя ответственность за новую жизнь, пока не разобрался со своей, нежелание подвергать риску привычный образ жизни, а также деструктивный опыт собственного детства. Кроме того, люди могут маскировать медицинские проблемы с деторождением выбором стать чайлдфри, не исключает она.

Как на планы влияет материнский капитал

Опрос показал, что респонденты, отмечающие значимость материнского капитала в качестве меры государственной поддержки семьи, с меньшей вероятностью решают отказаться от рождения ребенка. «Оценка эффективности материнского капитала в стимулировании рождаемости тесно связана с оценкой правильности курса страны и прочно ассоциируется с государством», — подчеркивают авторы.

Негативные же эмоции и недоверие к политике государства в периоды кризисов именно среди молодежи сильнее нивелируются большей доступностью детских садов и других сервисов по уходу за детьми, указывается в статье. «Разнообразные социальные политики, например «ипотечные каникулы» для семей с детьми, обремененных ипотекой, сбор «школьных портфелей», бесплатное питание детей в школах для семей с двумя детьми, расширение возможностей для матерей на рабочих местах (гибкий график работы, детские комнаты), могут увеличить уровень доверия населения», — считают исследователи.

В 2024 году размер материнского капитала составляет 630 380,78 руб. на первого ребенка (рожденного с 2020 года), а если после родился второй ребенок, родители получают еще 202 643,96 руб. Если родился второй ребенок, а на первого маткапитал не получался, то положена выплата 833 тыс. руб. Маткапитал можно сразу потратить на покупку жилья в ипотеку, дошкольное образование, ежемесячную выплату (для семей с низким доходом) и компенсацию стоимости товаров и услуг для детей-инвалидов, а через три года — на улучшение жилищных условий без кредита, образование детей и накопительную пенсию одного из родителей.

«Можно однозначно утверждать, что меры поддержки, в частности материнский капитал, позволили десяткам процентов российских семей либо перестать откладывать рождение желанного ребенка, либо родить ребенка, которого без этих мер семья не могла себе позволить. Неудивительно, что для таких семей даже в условиях уменьшения эффективности маткапитала государственные меры поддержки рождаемости оказываются важны и хотя бы частично позволяют реализовать репродуктивные намерения», — подчеркивает Ефремов.

По его мнению, следует вернуть ориентацию программы маткапитала на поддержку при рождении вторых детей, а также расширить его на рождение третьих или последующих детей в семье в сопоставимом размере. Маткапитал выплачивается при рождении первого ребенка с 1 января 2020 года, ранее его получали только после рождения второго ребенка.