В РАН рассчитали три сценария для экономики при росте налога на прибыль

Сценарии, построенные в институте РАН, зависят от того, куда государство направит образовавшиеся от повышения налога на прибыль дополнительные доходы. Но во всех вариантах ожидается замедление темпов роста производительности труда

Здание РАН (Фото: Олег Яковлев / РБК)

В Институте народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН оценили, как повышение с 2025 года налога на прибыль с 20 до 25% повлияет на экономику в зависимости от того, как государство будет тратить образующиеся дополнительные доходы. Аналитическая записка с разбором трех предложенных сценариев написана заведующим лабораторией среднесрочного прогнозирования воспроизводственных процессов ИНП РАН Михаилом Гусевым (РБК с ней ознакомился).

Масштабный законопроект налоговых изменений, включающий среди прочего повышение налога на прибыль, 10 июля был одобрен Советом Федерации. Теперь его должен подписать президент. Рост налога на прибыль будет сопровождаться предоставлением федеральных налоговых вычетов за инвестиции, но пока круг потенциальных получателей, как и другие детали механизма, не определен (это будет решено отдельным постановлением правительства). Пока обсуждается вариант его предоставления на проекты технологического суверенитета и структурной адаптации экономики.

Минфин в финансово-экономическом обосновании к законопроекту оценивал, что дополнительные доходы бюджетной системы от увеличения ставки налога на прибыль с учетом вычетов составят около 1,6 трлн руб. в 2025 году, а за 2025–2027 годы — порядка 5 трлн руб. На горизонте до 2030 года включительно дополнительные поступления от повышения ставки достигнут приблизительно 11,1 трлн руб.

Расчеты ИНП РАН дают более высокую оценку поступлений от допдоходов: 15–17 трлн руб. до 2030 года. Автор расчетов объясняет это более высоким уровнем инфляции, заложенным в его базовый прогноз: 6% в 2027–2030 годах, а не 4%.

Сценарные условия

Базовый (референсный) вариант прогноза, с которым сравниваются сценарии, разработан на основе сценарных условий прогноза Минэкономразвития (в его базовом варианте) с экстраполяцией показателей до 2030 года. Базовый прогноз предполагает, что в 2024–2025 годах темпы роста ВВП составят чуть выше 2%, а в 2026–2030 годах замедлятся в среднем до 1,7% в год. Ключевым отличием базового прогноза ИНП РАН от сценарных условий Минэкономразвития является более высокий уровень инфляции.

Все три сценария, просчитанные Гусевым, исходят из того, что в результате увеличения налога на прибыль частные инвестиции сократятся на всю величину прироста налога. Далее рассматриваются возможные варианты того, как государство будет распоряжаться возникшими от повышения ставки дополнительными доходами консолидированного бюджета.

В сценарии 1 они направляются на увеличение конечного потребления государственного сектора, то есть «предоставление населению товаров и услуг по нерыночным ценам за счет бюджета», кроме обеспечения национальной безопасности.

В сценарии 2 они направляются на увеличение государственных инвестиций.

В сценарии 3 они используются для финансирования дефицита государственного бюджета.

Общим условием для всех сценариев является то, что рост государственных инвестиций не оказывает влияния на производительность труда в частном секторе экономики. Использование дополнительных доходов бюджетной системы на повышение социальных выплат, а также влияние изменения налога на динамику экспорта не рассматривались. Оценка возможных последствий роста налога на прибыль осуществлялась с помощью «макроструктурной межотраслевой модели».

Результаты расчетов

Сценарий 1. Сокращение инвестиций частного сектора компенсируется ростом государственного потребления и снижением импорта. При этом заметного негативного влияния на темпы экономического роста не будет (замедление с 2,27% в 2024 году до 1,6% в 2030 году). В 2030 году уровень реального ВВП будет лишь на 0,4% ниже, чем в том же году в базовом сценарии.

Конечное потребление госучреждений, которое в данном сценарии возрастает на величину повышения налоговых сборов, — это часть расходов госбюджета, расходы на образование, здравоохранение, госуправление, пояснил РБК Михаил Гусев. Эти услуги предоставляются государством населению/экономике либо безвозмездно, либо по нерыночным заниженным ценам, соцвыплаты сюда не входят, указал он.

Сокращение частных инвестиций приводит к снижению темпов роста производительности труда (с 2,16% в 2024 году до 0,97% в 2030 году — при 1,39% в 2030 году при референсном сценарии), увеличению занятости относительно базового сценария и росту напряженности на рынке труда (безработица — 2,2% в 2030 году). «В результате можно ожидать усиления инфляционного давления за пределами прогнозного периода», — указывает автор.

Сценарий 2. Из-за роста госинвестиций происходит увеличение конечного спроса и импорта относительно базового варианта и сценария 1, что сопровождается повышенной инфляцией (+0,5 п.п. к базовому сценарию). Больший объем конечного спроса связан с более высоким мультипликатором государственных инвестиций по сравнению с конечным потреблением госучреждений, поясняет автор. Темпы роста производительности труда в этом сценарии также ниже относительно базового, что создает напряженность на рынке труда на всем прогнозном периоде и приводит к ускорению инфляции. Рост ВВП на пике составит 2,89% в 2025 году, в 2030 году темпы роста замедлятся до 1,44%. Объем ВВП в постоянных ценах к 2030 году остается почти на том же уровне, что и в базовом варианте.

Сценарий 3. В этом случае дополнительные доходы направляются на сокращение дефицита бюджета. Ожидаемые темпы экономического роста и инфляции оказываются меньше относительно базового сценария (на 0,3 п.п. и 0,4 п.п. в среднем за год соответственно). Темпы роста производительности труда также ниже относительно базового сценария, однако безработица тем не менее не опускается ниже 3%.

Во всех сценариях «структурные изменения, связанные с повышением налога на прибыль, могут привести к замедлению производительности труда и повышению напряженности на рынке труда», отмечается в записке. Наибольшее снижение производительности труда относительно базового прогноза ожидается при направлении допдоходов на финансирование дефицита — до 0,91% в 2030 году.

Показанный во всех сценариях более медленный темп прироста производительности труда, а также ВВП — так как численность работающих меняется медленно — вполне логичен, если предположить сокращение инвестиций в размере налогового изъятия, отмечает главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин.

Делать однозначный вывод о снижении производительности труда в целом по отраслям преждевременно, считает руководитель Института развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ) Артур Гафаров. По его мнению, сокращение объема прибыли после налогообложения может вынудить предприятия принять меры к снижению издержек, в том числе за счет повышения производительности труда. Кроме того, если дополнительные доходы бюджета от повышения налога будут направлены на увеличение финансирования государственных программ поддержки отдельных отраслей, возможен рост производительности за счет модернизации и технического перевооружения, допускает он.

Какой сценарий ближе к реальности

Согласно результатам исследования, заметное негативное влияние на темпы экономического роста оказывает только направление дополнительных доходов от повышения налога на прибыль на сокращение бюджетного дефицита (при общем условии, что предприятия не сократят инвестиции больше, чем на величину дополнительного прироста налога). В этом сценарии (номер 3) потери для экономики будут большими, так как изъятые средства не возвращаются в экономику, а идут на погашение долга или в Фонд национального благосостояния, поясняет Прокудин. Именно этот сценарий работает как жесткая фискальная политика, что «хорошо бы стыковалось с жесткой денежно-кредитной политикой, позволяя уменьшить перегрев экономики», считает он. В сценарии 3 реальный ВВП в 2030 году оказывается на 1,8% (или 3,4 трлн руб.) ниже, чем в базовом варианте.

Очевидно, что в чистом виде эти сценарии не могут реализоваться на практике, говорит старший директор — руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. С учетом объема прогнозируемых дополнительных доходов она ожидает рост государственных инвестиций, что должно компенсировать снижение частных инвестиций. Однако с 2025 года возникает необходимость финансирования ряда новых инициатив, например индексации пенсий работающих пенсионеров, напоминает Анисимова. В связи с этим «разумно предположить микс второго и третьего сценариев, хотя и первый исключать нельзя», рассуждает она.

По мнению Прокудина, реализовано будет «нечто среднее»: «и силовой блок выбьет себе бюджет побольше благодаря росту доходной части, и финансовый блок увидит уменьшение дефицита или даже выход в профицит в случае благоприятной конъюнктуры на внешних рынках».

Сам Гусев считает весьма вероятным, что часть допдоходов от роста налога пойдет на оборонные нужды, что будет укладываться как в сценарий 1 (конечное потребление госучреждений), так и в сценарий 2 (инвестиции, связанные с военно-промышленным комплексом, ВПК). Одновременно есть заявленные цели по реализации национальных проектов и выполнению социальных обязательств, указывает экономист. «Повышение налоговой нагрузки является, пожалуй, наиболее безболезненным способом обеспечения нужного объема финансирования бюджетных расходов», — подчеркивает Гусев, добавляя, что эмиссия при высокой инфляции и госзаимствования по высоким ставкам несут больше рисков.

В свою очередь, главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов считает, что дополнительные доходы от повышения налоговой нагрузки пойдут на финансирование мер, озвученных президентом в послании Федеральному собранию в феврале 2024 года. Стоимость этих мер оценивается в 2–2,5 трлн руб. в год, и рост налоговой нагрузки обеспечит близкие к этим величинам дополнительные доходы, указывает экономист. «Большую часть этих мер можно считать инвестициями в инфраструктуру (модернизация ЖКХ, аэропортов, транспортной инфраструктуры и т.д.), что в долгосрочной перспективе увеличит потенциальные темпы роста ВВП, и их точно нельзя назвать вредными для производительности труда», — подчеркивает он.

РБК направил запрос в Минэкономразвития.