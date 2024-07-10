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Налоги для физических лиц ,  
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Совфед одобрил закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ

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Для доходов до 2,4 млн руб. в год ставка останется 13%, при доходе от 2,4 млн до 5 млн руб. она составит 15%, от 5 млн до 20 млн руб. — 18%, от 20 млн до 50 млн — 20%, доходы выше этого порога будут облагаться по ставке 22%
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Совет Федерации одобрил поправки в Налоговый кодекс, вводящие прогрессивную шкалу налогообложения физических лиц. За их принятие проголосовали 156 сенаторов, против не выступил никто, один человек воздержался.

Ранее, 10 июля, законопроект приняла Госдума.

Для доходов до 2,4 млн руб. в год ставка останется 13%, при доходе от 2,4 млн до 5 млн руб. она составит 15%, от 5 млн до 20 млн руб. — 18%, от 20 млн до 50 млн — 20%, доходы выше этого порога будут облагаться по ставке 22%.

Изменения не коснутся доходов участников военной операции, а также надбавок и дополнительных выплат для работающих в районах Крайнего Севера и других регионах с неблагоприятными или особыми климатическими и экологическими условиями.

Налог на прибыль организаций увеличится с 20 до 25%, ставка НДС остается без изменений.

Прогрессия НДФЛ и 15% на вклады. Что изменится в налогах для нерезидентов
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Фото:Gatot Adri / Shutterstock

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, эти дополнительные средства пойдут на финансирование новых национальных проектов, выполнение поручений президента. Минфин оценивал объем дополнительных доходов бюджета в 2025 году от поправок в 2,6 трлн руб. Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что изменения ставки коснутся не более 3% (около 2 млн) работающих россиян.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что поправки не повлияют на инфляцию, поскольку ненефтегазовые доходы «уходят в расходы».

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Теги
Елена Чернышова
НДФЛ прогрессивная шкала Совет Федерации
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