Глава ЦБ сравнила ситуацию в экономике с бегом по пересеченной местности

Среди главных ограничений для развития экономики Эльвира Набиуллина назвала нехватку рабочей силы, а также сложности с доступом к технологиям и долгосрочным инвестициям

Эльвира Набиуллина (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сравнила трансформацию российской экономики с марафоном. Об этом она сказала на Финансовом конгрессе Банка России, передает корреспондент РБК.

«2023 год — очень высокие темпы роста, сейчас высокие темпы роста. И, конечно, их хочется сохранить, но, мне кажется, нам важно осмыслить нынешнюю ситуацию и понять, что это длинный забег. Это не короткая дистанция, а действительно марафонская дистанция, причем по пересеченной местности и с препятствиями. И поэтому нам нужно рассчитать силы и понимать, как мы работаем с ограничениями», — считает Набиуллина.

Среди главных ограничений для развития экономики она назвала нехватку рабочей силы, а также сложности с доступом к технологиям и долгосрочным инвестициям.

«Ситуация показывает нам, что мы экстенсивно расти дальше уже не можем. И рост может быть только за счет производительности труда. А производительность труда — это технологии. Для нас ограничение — это доступ к технологиям, собственное технологическое развитие. Для всего этого, конечно, нужны инвестиции, нужны долгосрочные источники финансирования инвестиций. И мне кажется, как раз на эти ограничения нам нужно всем обратить внимание, в том числе и финансовому сектору», — пояснила глава регулятора.

Она призвала изменить подход — от «тушения пожара» к продумыванию, «как мы отвечаем на долгосрочные вызовы, как мы работаем с ограничениями на долгосрочное развитие». «На такое перманентное структурное изменение экономики нельзя отвечать просто антикризисными мерами», — указала Набиуллина.

В ноябре прошлого года глава Центробанка говорила, что трансформация экономики продолжится в ближайшие два года. Она ожидает, что темпы роста будут более умеренными «после очень быстрых темпов восстановления», а в 2026 году экономика «выйдет на траекторию сбалансированного роста в 1,5-2,5%».

В июне 2023 года Набиуллина предупреждала о рисках перегрева в экономике — то есть ситуации резкого роста экономики, когда уровень ВВП страны находится выше потенциала, спрос растет быстрее, чем предложение. Индикатором такого состояния служит инфляция, когда она становится выше целевого уровня. В сентябре департамент исследований и прогнозирования Банка России констатировал, что перегрев экономики наступил.

В июне этого года Набиуллина заявила, что перегрев экономики в первом квартале 2024 года как минимум не уменьшился, с учетом этого ЦБ не исключает существенного повышения ставки в июле. В прошлом месяце регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Сильно перегретой экономику называл также глава Сбербанка Герман Греф. Глава ВТБ Андрей Костин в то же время говорил, что не видит перегрева.