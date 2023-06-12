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Пакистан расплатился с Россией за нефть в юанях

Министр нефти Малик: Пакистан оплатил первую партию российского топлива в юанях
До этого министр энергетики Дастгир Хан говорил, что оплата проведена в долларах. При этом он сказал, что Пакистан готов заключить с Россией долгосрочную сделку по нефти с оплатой в юанях
Фото: Karachi Port Trust / Reuters
Фото: Karachi Port Trust / Reuters

Пакистан оплатил первую поставленную в страну партию российской сырой нефти в юанях, заявил пакистанский министр нефти Мусади Малик в разговоре с Reuters. Он не стал раскрывать цену и скидку, с которой Исламабад получил топливо.

Министр рассказал, что объем этой партии составил 100 тыс. т, из которых 45 тыс. т уже находятся в порту Карачи. По словам Малика, переработкой нефти займется пакистанская компания Refinery Limited.

Ранее он говорил о покупке партии в качестве пробной, чтобы оценить финансовую и техническую оправданность закупки сырой нефти в России, отмечает агентство. «Мы протестировали различные смеси продуктов, и ни при каких обстоятельствах переработка этой сырой нефти не приведет к убыткам», — сказал Малик.

Министр энергетики Пакистана Дастгир Хан, сообщая о приобретении первой партии российской нефти, говорил, что оплата была проведена в долларах. В то же время он подчеркнул, что Исламабад готов к заключении долгосрочной нефтяной сделки с Москвой с оплатой в юанях.

12 июня премьер Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что первая в истории партия российской сырой нефти прибыла в порт Карачи. Он отметил, что нефтяной груз был получен со скидкой, и назвал это «знаменательным днем» для страны. Пакистан, по его мнению, движется к «процветанию, экономическому росту и энергетической безопасности», а поставки нефти из России положили начало новым отношениям между Москвой и Исламабадом.

В тот же день глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что переговоры по совместному проекту Москвы и Исламабада в нефтяном секторе находится на завершающей стадии.

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О том, что Россия и Пакистан достигли «концептуальных договоренностей» о поставках российской нефти и нефтепродуктов, замминистра энергетики Сергей Мочальников сообщил в январе. Газета The News International утверждала, что Пакистан запросил скидку в 30–40% во время переговоров в Москве, однако они закончились безрезультатно.

The Express Tribune писала со ссылкой на источники, что Россия сомневается в намерениях Пакистана заключить долгосрочное соглашение, и поэтому для начала решила поставить одну партию нефти.

Reuters пишет, что поставки сырой нефти из России значительно сокращают потребность Пакистана в импорте топлива из ближневосточных стран, в частности Саудовской Аравии и ОАЭ.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Пакистан нефть юань американский доллар
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Лавров заявил о завершающей стадии переговоров с Пакистаном по нефти
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Пакистан заявил о желании оплачивать поставки российской нефти в юанях
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