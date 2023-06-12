Лавров заявил о завершающей стадии переговоров с Пакистаном по нефти

Сергей Лавров (Фото: Кирилл Кудрявцев / Reuters)

Россия и Пакистан близки к реализации договоренности о запуске нефтяного проекта, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Россия стала крупным поставщиком пшеницы в Пакистан, поставки которой в прошлом году превысили 1 млн т. Переговоры о запуске проекта сотрудничества в нефтяном секторе находятся на завершающей стадии», — сообщил министр в обращении к гражданам Пакистана в связи с 75-летием установления дипломатических отношений между странами (цитата по ТАСС).

Премьер Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что первая в истории партия российской сырой нефти прибыла в порт Карачи, ее разгрузка должна начаться сегодня. Он отметил, что нефтяной груз был получен со скидкой, и назвал это «знаменательным днем» для страны. Пакистан, по его мнению, движется к «процветанию, экономическому росту и энергетической безопасности», а поставки нефти из России положили начало новым отношениям между Москвой и Исламабадом.

В январе замминистра энергетики Сергей Мочальников говорил, что Россия и Пакистан достигли «концептуальных договоренностей» о поставках российской нефти и нефтепродуктов.

Газета The News International писала, что Пакистан запрашивал скидку в 30–40% во время переговоров в Москве, но они закончились безрезультатно. The Express Tribune писала со ссылкой на источники о сомнениях России в намерениях Пакистана заключить долгосрочное соглашение, в связи с чем была отправлена только одна партия нефти. О ее приобретении в мае сообщал министр энергетики страны Хуррам Дастгир Хан. Он заверил, что руководство республики заинтересовано заключить с Россией долгосрочную сделку по покупке нефти за юани.