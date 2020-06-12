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Минфин впервые за 15 лет не раскрыл долю дефицита бюджета в ВВП

Минфин не раскрыл данные за май по доле дефицита бюджета в российской экономике, на основе которых можно было рассчитать изменение номинального ВВП. В апреле этот показатель на фоне пандемии упал на 27% в годовом выражении
Фото: Евгения Новоженина / Reuters
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Минфин России в отчете с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май 2020 года не опубликовал данные по номинальному объему ВВП за отчетный месяц. В прежних отчетах (например, за апрель) министерство приводило в качестве дополнительного показателя отношение дефицита (профицита) бюджета к ВВП, по которому можно было рассчитать месячную оценку объема ВВП.

В пресс-службе Минфина не стали комментировать прекращение публикации этих данных. Отношение дефицита/профицита к ВВП публиковалось Минфином с 2005 года.

Минэкономразвития оценило падение ВВП в апреле на 12%
Экономика
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Ранее РБК сообщал, что в апреле 2020 года снижение номинального ВВП достигло 27% по сравнению с апрелем предыдущего года, что следовало из ежемесячного отчета Минфина об исполнении бюджета. Позже Минэкономразвития сообщило, что реальный ВВП в апреле сократился на 12% в годовом выражении.

Данные по номинальному ВВП Минфину передавало Минэкономразвития, которое и занимается оценкой месячного ВВП. Министерство публикует оценку динамики реального ВВП (то есть уже после применения коэффициента-дефлятора) в конце месяца, следующего за отчетным. Оценка за май будет представлена в конце июня.

Минэкономразвития не ответило на вопрос РБК о методике оценки месячного ВВП.

Ранее агентство Reuters написало со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией, что Росстат и Минэкономразвития в мае стали публиковать свои данные и оценки по экономике в позднее время — в 21:00–23:00 мск. По данным Reuters, это делалось с целью меньше афишировать негативные экономические данные. В министерстве и Росстате новую практику объяснили трудностями, связанными с дистанционной работой, и увеличившейся нагрузкой из-за пандемии.

Майский дефицит бюджета

В мае дефицит федерального бюджета составил 655,8 млрд руб., перекрыв в 2,7 раза профицит предыдущих четырех месяцев (246,7 млрд руб.), следует из данных Минфина. Это связано прежде всего с обвальным сокращением доходов в мае на фоне кризиса из-за коронавируса— на 41% по сравнению с маем 2019 года и в 2,6 раза по сравнению с апрелем 2020-го — до 889 млрд руб.

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Сократились как нефтегазовые доходы — в два раза по сравнению с апрелем, до 214,2 млрд руб., так и ненефтегазовые — в 2,7 раза к апрелю, до 674,7 млрд руб. Но обвал ненефтегазовых доходов в мае связан главным образом с разовыми апрельскими поступлениями в бюджет — 1,07 трлн руб., которые правительству перечислил ЦБ от сделки по покупке Сбербанка. Без учета этих поступлений майские общие доходы бюджета к апрельским упали бы на 26%.

Расходы бюджета снизились по сравнению с апрелем на 28% — до 1,54 трлн руб. Бюджетная роспись по-прежнему, как и месяц назад, предполагает совокупные бюджетные расходы в этом году в размере 21,9 трлн руб.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: Минфин, ВВП, бюджет
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