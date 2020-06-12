Минфин впервые за 15 лет не раскрыл долю дефицита бюджета в ВВП

Минфин не раскрыл данные за май по доле дефицита бюджета в российской экономике, на основе которых можно было рассчитать изменение номинального ВВП. В апреле этот показатель на фоне пандемии упал на 27% в годовом выражении

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Минфин России в отчете с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май 2020 года не опубликовал данные по номинальному объему ВВП за отчетный месяц. В прежних отчетах (например, за апрель) министерство приводило в качестве дополнительного показателя отношение дефицита (профицита) бюджета к ВВП, по которому можно было рассчитать месячную оценку объема ВВП.

В пресс-службе Минфина не стали комментировать прекращение публикации этих данных. Отношение дефицита/профицита к ВВП публиковалось Минфином с 2005 года.

Ранее РБК сообщал, что в апреле 2020 года снижение номинального ВВП достигло 27% по сравнению с апрелем предыдущего года, что следовало из ежемесячного отчета Минфина об исполнении бюджета. Позже Минэкономразвития сообщило, что реальный ВВП в апреле сократился на 12% в годовом выражении.

Данные по номинальному ВВП Минфину передавало Минэкономразвития, которое и занимается оценкой месячного ВВП. Министерство публикует оценку динамики реального ВВП (то есть уже после применения коэффициента-дефлятора) в конце месяца, следующего за отчетным. Оценка за май будет представлена в конце июня.