Финансы , 18 мар, 17:50
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Путин подписал закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка
Владимир Путин
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о покупке правительством у Банка России акций Сбербанка. Документ опубликован на портале правовой информации.
Закон вступил в силу со дня его опубликования. Согласно документу, продажа обыкновенных акций осуществляется по средневзвешенной цене, определенной по результатам торгов за установленный в первом договоре купли-продажи бумаг период. Он не должен превышать 30 дней.
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