Путин подписал закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка

Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о покупке правительством у Банка России акций Сбербанка. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон вступил в силу со дня его опубликования. Согласно документу, продажа обыкновенных акций осуществляется по средневзвешенной цене, определенной по результатам торгов за установленный в первом договоре купли-продажи бумаг период. Он не должен превышать 30 дней.

Материал дополняется.