Мантуров объявил о переводе экономики на новый технологический уклад

Господдержка будет сфокусирована на расширении спутниковых группировок и на создании новых ракет-носителей на альтернативных видах топлива, сообщил Мантуров

Запуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками с космодрома Восточный (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Российская экономика переводится на новый технологический уклад, это требует усиления позиций России в космосе, заявил исполняющий обязанности вице-премьера и министра промышленности Денис Мантуров на заседания комитета Госдумы по промышленности и торговле, передает корреспондент РБК.

Для этой цели по поручению президента Владимира Путина готовится профильный национальный проект, сказал он. В июле глава государства отмечал, что «принципиально важно системно смотреть на следующий технологический уклад, создавать отрасли и рынки будущего». В октябре Путин поручил правительству разработать национальный проект по развитию космоса до 1 июля 2024 года.

«Еще больше внимания необходимо уделять достижению технологического суверенитета. Для этого в формате новых национальных проектов будет усилена работа по междисциплинарным отраслям. Имеем в виду выпуск станков, промышленных роботов, а также формирование полного производственного цикла по химической продукции. Озвученные задачи уже в числе главных приоритетов Минпромторга и ими мой преемник будет заниматься», — рассказал Мантуров.

Технологический уклад — это совокупность сопряженных производств на едином техническом уровне, смена которого обусловлена научно-техническим прогрессом.Ученые называют разные границы таких периодов. Так, в одной из такой концепции, первый технологический уклад пришелся на 1780–1830-е годы, в его основе были технологии в текстильной промышленности, и использование энергии воды. Нынешний, пятый уклад зародился примерно в 1980–1990-е годы. Он опирается в том числе на достижения в микроэлектронике и биотехнологии. Шестой уклад формируется в рамках уже пятого, он включает применение нано-и биотехнологий, новое природопользование и робототехнику.

По словам Мантурова, государственная поддержка будет сфокусирована на расширении спутниковых группировок различных назначений и на создании в том числе новых ракет-носителей на альтернативных видах топлива. Среди них будут и аппараты многоразового использования. В середине апреля он анонсировал запуск более 100 спутников до конца 2024 года. К тому времени российская орбитальная группировка насчитывала более 240 космических аппаратов.

Отдельный блок касается развития инфраструктуры космодромов, продолжения пилотируемых программ, включая строительство российской орбитальной станции, а также программ исследования дальнего космоса, сказал Мантуров.

Среди направлений развития он выделил строительство российской орбитальной станции, финансирование которой началось с этого года, а также программы исследования дальнего космоса. По словам Мантурова, результаты работы в этом направлении должны найти коммерческое применение в гражданских секторах, а также повысить эффективность разведки и управления в целях укрепления обороноспособности.

И.о. вице-премьера в своем выступлении также рассказал, что в рамках развития торговой сферы государственное регулирование онлайн-торговли, которая выросла почти в три раза с 2020 года, будет мягким. Он поддержал проект закона о маркетплейсах, который в начале марта внесли глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

«Его принятие позволит установить цивилизованные рамки электронной коммерции», — заявил Мантуров. Законопроект предлагает введение общего регулирования для всех «агрегаторов информации о товарах» и дополнительного для тех, которые занимают более 20% на рынке.

11 мая и.о. премьер-министра Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства. Мантурова выдвигают на пост первого вице-премьера. Он с лета 2022 года совмещал должности вице-премьера и министра промышленности и торговли. Мантуров заменит на посту первого зампреда правительства Андрея Белоусова, который переходит на новое место работы.