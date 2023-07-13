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Путин предложил подготовить нацпроект по «экономике данных»

Путин попросил подготовить нацпроект по экономике данных
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин предложил до конца года подготовить национальный проект по формированию «экономики данных» со сроком реализации до 2030 года.

«Я прошу в рамках национального проекта по формированию экономики данных определить меры поддержки фундаментальных исследований, включая увеличение объемов финансирования», — сказал глава государства.

По его словам, требуется «консолидировать существующие инструменты поддержки развития цифровой экономики, искусственного интеллекта и высокотехнологичных проектов», а также «выстроить именно целостный механизм создания и повсеместного внедрения передовых разработок».

Для этого потребуется внедрить большие данные во все сферы государства, в том числе в органы власти. Путин перечислил, что необходимо для реализации нового нацпроекта: «исследования, подготовка кадров, формирование условий для выпуска и тестирования пилотных образцов продукции, спрос на отечественные продукты и сервисы в области вычислений и работы с данными, а также гибкое регулирование и поддержка производства». Путин отметил, что «принципиально важно системно смотреть на следующий технологический уклад, создавать отрасли и рынки будущего».

Путин подчеркнул, что новый нацпроект по формированию экономики данных «должен коснуться всех этапов и уровней работы»:

  • сбор данных, в том числе создание высокочувствительных датчиков и квантовых сенсоров, которые повышают точность позиционирования объектов и позволяют обнаружить заболевания на ранней стадии;
  • передача данных, развитие систем связи;
  • развитие суверенной инфраструктуры для вычислений и хранения данных внутри России;
  • обеспечение безопасности данных, в том числе с помощью квантового шифрования;
  • разработка суверенных и национальных протоколов работы с данными;
  • алгоритмы обработки и анализа данных, включая решения в области искусственного интеллекта и отечественного программного обеспечения.
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Кроме того, Путин попросил отдать приоритет в бюджете национальному проекту по развитию беспилотников.

«Построен нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем. Как мы и договаривались с коллегами, прошу утвердить его до 1 сентября 2023 года, а также учесть это приоритетное направление при формировании бюджета на 2024-й и плановый период до 2026 года», — заявил Путин на Форуме будущих технологий.

Президент объявил о реализации нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) в феврале. Первый вице-премьер Андрей Белоусов в апреле провел совещание с производителями беспилотных авиационных систем, на котором было принято решение до 1 сентября утвердить нацпроект по развитию дронов. В него входит четыре федеральных проекта:

  • «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»;
  • «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих»;
  • «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной сертификации БАС»;
  • «Подготовка кадров для беспилотных авиационных систем».

Производители оценили затраты на производство и эксплуатацию дронов в рамках нацпроекта в 500 млрд руб. до 2030 года. Из этой суммы 280 млрд руб. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) планирует запросить и выделить для передачи эксплуатантам 130 тыс. гражданских дронов. Это предварительная оценка, уточнил РБК гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих.

В сентябре 2022-го Росавиация попросила 15,7 млрд руб. на поддержку полетов беспилотников для развития их коммерческой эксплуатации, причем 5,5 млрд руб. потребуются в 2023–2025 годах.

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