Китай и ЕС сообщили о снижении ввоза товаров в Россию на фоне санкций

Евросоюз отчитался о падении экспорта в Россию в марте на 55% год к году. По Китаю уже есть данные за апрель: поставки оттуда снизились на 26%. РБК собрал данные разных стран о том, как изменилась их внешняя торговля с Россией

Фото: Reuters

Экспорт товаров из 27 стран Евросоюза в Россию в марте 2022 года в стоимостном выражении упал на 55% — до €3,42 млрд — по сравнению с €7,65 млрд в марте предыдущего года, следует из данных Eurostat, обновленных 11 мая. Появились и оперативные данные по экспорту товаров из Китая в Россию за апрель: эти поставки сократились на 25,8% к апрелю 2021 года — до $3,8 млрд, следует из данных Главного таможенного управления КНР и расчетов РБК. В марте 2022 года китайский экспорт товаров в Россию составлял $3,83 млрд.

По данным китайской таможни, основу экспорта КНР в Россию составляет электромеханическая продукция (машинное оборудование, электронная продукция, транспортные средства) — $29,4 млрд, или 58% всего товарного экспорта Китая в Россию за 2020 год, сообщал РБК со ссылкой на российско-китайскую «дорожную карту» по увеличению двусторонней торговли, подписанную в начале февраля 2022 года. Официальный Пекин в целом заявлял, что, несмотря на начавшуюся в конце февраля российскую спецоперацию на Украине, торговля России и Китая продолжается в обычном режиме, отмечал Reuters. Однако ряд китайских компаний (например, поставщик беспилотных летательных аппаратов DJI Technology) приостановили продажи в России.

Федеральная таможенная служба (ФТС) ранее приостановила публикацию ежемесячных данных по внешней торговле России, не указав возможных сроков ее возобновления. Данные за февраль и март, в том числе в разрезе стран — торговых партнеров и товарных категорий, не были опубликованы. Остановил ежемесячную публикацию данных по внешней торговле товарами (по методологии платежного баланса) и Банк России.

Снижение поставок машин и оборудования из ЕС

Представление о трендах международной торговли России дают зеркальные данные статистики стран из числа ее крупнейших торговых партнеров. «Хотя официальные данные по торговле не были опубликованы, данные от торговых партнеров указывают на резкое сокращение импорта в Россию в марте, свидетельствующее о снижении внутреннего потребления», — написал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в обновленном региональном прогнозе 10 мая. О сокращении почти в пять раз поставок товаров из США в Россию в марте РБК писал 6 мая.

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Импорт товаров в Россию стабилизировался по весу и стоимости на уровнях, близких к объемам 2020 года, заявлял 25 апреля первый замглавы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов. Как отмечал «Интерфакс», в ФТС не уточнили, о каком периоде идет речь — скорее всего, об импорте из стран дальнего зарубежья в апреле. В том же месяце 2020 года, по данным ФТС, импорт товаров из стран дальнего зарубежья составил около $15 млрд.

В составе Евросоюза крупнейшими торговыми партнерами России традиционно были Германия, Италия и Нидерланды. Немецкий экспорт в Россию в марте снизился в 2,3 раза по сравнению с мартом 2021 года (€2,32 млрд) — до €983,5 млн. Как указывала статистическая служба Германии 4 мая, экспорт в Россию в марте снизился на 62% по сравнению с февралем (с поправкой на календарный и сезонный эффекты) «из-за санкций, наложенных в результате борьбы Украины против России, дальнейших мер по ограничению экспорта и неподсанкционного поведения участников рынка». Под последним служба подразумевает добровольные отказы ряда европейских фирм от поставок в Россию из-за имиджевых рисков и опасений дальнейших санкций. Как следствие, Россия в марте опустилась на 26-е место среди направлений немецкого экспорта по сравнению с 15-м в феврале.

Поставки автомобилей из Германии (легковых, грузовых) и автозапчастей сократились до €19,4 млн — по сравнению с €305 млн в марте 2021 года (€230,7 млн в феврале 2022-го). Экспорт летательных аппаратов и их частей из ФРГ в Россию в марте снизился почти до нуля (€4,9 млн в марте 2021 года и €151,5 млн в феврале 2022-го). Наконец, экспорт разнообразного оборудования и электрических машин (в том числе станков, двигателей, турбин, полупроводниковых приборов, микросхем, некоторой бытовой техники и т.д. — это группы 84 и 85 товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности) в марте составил €201 млн — против €885 млн за тот же месяц прошлого года и €656 млн в феврале.

Поставки фармацевтической продукции из Германии в Россию в марте, наоборот, увеличились до €281,2 млн — по сравнению с €226 млн за март предыдущего года.

Экспорт оборудования, механических устройств, электрических машин (группы 84 и 85) из Италии в Россию в марте сократился до €102 млн — по сравнению с €246 млн в марте 2021 года, показывают данные Eurostat.

Евросоюз с конца февраля 2022 года применил несколько раундов экспортных ограничений в отношении России, в том числе запретил поставки товаров и технологий в авиационной, судоходной и космической промышленности, товаров для нефтепереработки, предметов роскоши, широкого спектра оборудования (горелки для жидкого топлива, туннелепроходческие машины, некоторые станки, трансформаторы и аккумуляторы, ускорители частиц, некоторые железнодорожные локомотивы, пожарные машины и т.д.).

Спад поставок из Азии

Экспорт Тайваня в Россию в апреле снизился на 67% — с $88,1 млн в апреле 2021 года до $29,1 млн в апреле 2022-го, следует из данных Министерства экономики Тайваня. С этой территории в Россию экспортируются в основном компьютеры и их компоненты, а также автозапчасти, сообщало министерство. Данных по торговле с Россией от других стран за апрель 2022 года РБК не обнаружил.

Статистика за март также доступна со стороны Южной Кореи и Турции (входят в десятку ведущих торговых партнеров России за 2021 год). Южнокорейские поставки в Россию в марте упали более чем вдвое — до $352 млн. Однако экспорт из Турции и Японии в Россию сократился за тот же период не так сильно — на 32–38% в годовом выражении. Турецкий экспорт в Россию за март составил $274,4 млн, из которых около $54 млн пришлось на машины и оборудование (группы 84 и 85 торговой номенклатуры), около $32 млн — на фрукты, в том числе цитрусовые. Поставки машин и оборудования снизились в годовом выражении на 36%, фруктов — на 32%.

В марте 2022 года 0,05% турецкого товарного экспорта было номинировано в российских рублях (эквивалент $11,1 млн — в два раза меньше, чем в феврале), следует из данных турецкого статистического ведомства.

Экспорт товаров из Японии в Россию в марте снизился на 32,4% к марту предыдущего года — до 50,19 млрд иен ($423 млн по среднему курсу месяца). Из них почти 59% — это транспортные средства (автомобили, автобусы, мотоциклы) и запчасти, их поставки снизились на 23,8% к марту 2021 года, следует из данных японской таможни (.pdf). Япония присоединилась к международным санкциям против России, в том числе запретив поставки в Россию предметов роскоши, товаров двойного назначения (включая полупроводники) и оборудования для нефтепереработки.

Рост поставок из России

Хотя зарубежные поставки в Россию весной 2022 года упали, российские поставки в эти страны в стоимостном выражении, напротив, выросли. Так, по данным Eurostat, импорт из России в 27 стран ЕС в марте увеличился на 75% — до €16,2 млрд (по сравнению с €9,2 млрд в марте 2021 года и €16,1 млрд в феврале 2022-го). Импорт из России в Китай в апреле 2022 года вырос на 53% к апрелю 2021-го — до $8,9 млрд. А импорт из России в Японию в марте увеличился на 89% к марту прошлого года — до 187,2 млрд иен, или $1,58 млрд. В том числе закупки у России на $1 млрд обеспечило минеральное топливо (нефть, СПГ, уголь).

В прошлом году Россия вывезла за рубеж нефти, нефтепродуктов, газа и угля на $262 млрд, что составило 53% от общего объема российского экспорта. В январе—апреле 2022 года средняя цена российской нефти Urals составила $84,7 за баррель, что на 40% выше, чем за тот же период годом ранее, сообщал Минфин.

Банк России ожидает, что экспорт товаров и услуг из страны в 2022 году сократится до $505 млрд (с $550 млрд годом ранее), а импорт товаров и услуг — до $321 млрд (с $379 млрд в 2021 году). Среднюю цену нефти Urals по 2022 году ЦБ прогнозирует на уровне $75 за баррель (с учетом дисконтов, с которыми продается российское сырье).