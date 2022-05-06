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Поставки в Россию из США на фоне санкций сократились в пять раз

Census Bureau: ввоз американской продукции в Россию в марте упал в пять раз
В марте, когда были введены американские экспортно-импортные санкции против Москвы, поставки в Россию товаров из США, в том числе лекарств и автомобилей, упали в разы. Ввоз товаров из России, наоборот, вырос, следует из данных США
Фото: Matt Rourke / AP
Фото: Matt Rourke / AP

Экспорт товаров США в Россию в марте 2022 года упал почти в пять раз в стоимостном выражении — до $101,1 млн — по сравнению с $497,5 млн в феврале 2022 года и $476,3 млн в марте прошлого года, следует из внешнеторговой статистики Бюро переписей США (Census Bureau, американский аналог Росстата), изученной РБК. Показатель за март стал наименьшим за месяц в истории российско-американской торговли по крайней мере с 2002 года (с этого времени есть ежемесячные данные Census Bureau, до 2002-го — только годовые).

С конца февраля на фоне спецоперации на Украине российская внешняя торговля со странами Запада столкнулась со сложностями в связи с санкциями против госкорпорации ВЭБ.РФ и ряда российских банков, в том числе обслуживавших торговые расчеты, а также из-за ожидания контрагентами дальнейших ограничений. США также ввели прямые торговые санкции — например, в отношении экспорта в Россию технологической продукции, а в марте запретили поставлять в Россию товары роскоши (алкоголь, парфюмерию, дамские сумки, ювелирные изделия, наручные часы и т.д.). Также американские компании начали заявлять о приостановке работы на российском рынке.

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Фото:Stephen Lam / Reuters

Обнуление американского экспорта по ряду позиций

В частности, объем экспорта в Россию американских автомобилей снизился с $83 млн в феврале до $20 млн в марте, фармацевтической продукции — с $60 млн до $14 млн. Поставки оборудования (группа 84 товарной номенклатуры ВЭД: двигатели внутреннего сгорания, турбореактивные двигатели, сельскохозяйственные машины, механизмы для бурения и т.д.) сократились до $20 млн — по сравнению с $90 млн в феврале ($87 млн — в марте 2021 года).

В марте практически обнулились поставки в Россию американских двигателей для гражданских самолетов, тогда как в феврале на них приходилось $36 млн оборота, в марте 2021-го — $39 млн. 24 февраля Минторг США ввел жесткие лицензионные требования в отношении потенциального экспорта в Россию американских самолетов и их компонентов или самолетов, произведенных в другой стране, но состоящих более чем на 25% из американских продуктов, то есть фактически запретил поставки в Россию широкого спектра авиационной продукции.

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11 марта администрация президента США Джо Байдена запретила экспорт в Россию предметов роскоши, оценив, что это эмбарго затронет товары общей экспортной стоимостью $550 млн в год. Данный запрет отразился, например, в сокращении экспорта американских драгоценностей в Россию практически до нуля в марте (по сравнению с $9,9 млн за февраль).

Временный рост импорта из России

Напротив, санкции временно подстегнули экспорт из России в Соединенные Штаты, поскольку американские власти предусмотрели переходный период до их полного вступления в силу. Общий экспорт России в США в марте увеличился на 6,5% к февралю — до $2,75 млрд (в феврале 2022 года было $2,58 млрд, в марте прошлого года — $2,56 млрд). Прежде всего это было связано с ростом поставок сырой нефти — до $363 млн — по сравнению с $63 млн за февраль. 8 марта США наложили эмбарго на ввоз нефти, нефтепродуктов, сжиженного природного газа из России, однако дали время до 22 апреля на завершение контрактов, заключенных до 8 марта.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

В марте США импортировали нефтепродуктов из России на сумму $1,35 млрд (рост по сравнению с $1,31 млрд в феврале), однако после апреля стоит ожидать обнуления такого импорта. Еще в феврале США ввезли из России СПГ на $29 млн, а в марте таких поставок уже не было, следует из американской торговой статистики.

В марте США также запретили импорт из России морепродуктов и алмазов (кроме промышленных). Алмазы было разрешено ввозить до 25 марта: их поставки из России в США сократились до $2 млн по сравнению с $25 млн в феврале. Хотя для морепродуктов установленный срок остаточных поставок — до 23 июня 2022 года, уже в марте американский импорт этой продукции из России (преимущественно замороженных крабов) снизился до $89 млн — с $140 млн в феврале ($130 млн — в марте 2021 года).

Поставки российских никеля и алюминия в США в марте выросли до $132 млн (в феврале — $53 млн), что могло быть связано с ожиданиями дополнительных торговых ограничений. Увеличился в стоимостном выражении и импорт из России минеральных удобрений (до $157 млн с $148 млн в феврале). США уточняли, что введенные санкции не распространяются на российские удобрения, а также на продовольствие, пищевые добавки, семена.

Федеральная таможенная служба (ФТС) приостановила публикацию ежемесячных данных по внешней торговле России, не указав возможных сроков ее возобновления. Данные за февраль и март, в том числе в разрезе стран — торговых партнеров и товарных категорий, не были опубликованы. Банк России ожидает, что экспорт товаров и услуг из России в 2022 году сократится до $505 млрд (с $550 млрд годом ранее), а импорт товаров и услуг — до $321 млрд (с $379 млрд в 2021 году).

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