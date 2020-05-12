В Киеве заявили о трех нарушениях при продаже Сбербанка правительству

Здание национального банка Украины (Фото: Christopher Lee / Getty Images)

Национальный банк Украины (НБУ) пригрозил принять меры в отношении «дочки» Сбербанка на фоне покупки российским правительством у Банка России контрольного пакета акций Сбербанка. Украинский регулятор заявил о трех нарушениях со стороны российского правительства:

не сообщило в Национальный банк Украины за три месяца до приобретения существенного участия в АО «Сбербанк» о намерении такого приобретения;

не согласовало с Национальным банком приобретение существенного участия в банке;

не подало в Национальный банк копию договора (сделки), на основании которого состоялся переход права собственности на акции.

В этой связи НБУ направил запросы Министерству финансов России и Сбербанку с требованием предоставить объяснения и соответствующие документы, а также сообщил им о правовых последствиях нарушения украинского законодательства.

«Национальный банк даст правовую оценку и рассмотрит вопрос о применении мер воздействия в определенном законом порядке», — говорится в сообщении.