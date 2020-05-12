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Новости без коронавируса ,  
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В Киеве заявили о трех нарушениях при продаже Сбербанка правительству

Здание национального банка Украины
Здание национального банка Украины (Фото: Christopher Lee / Getty Images)

Национальный банк Украины (НБУ) пригрозил принять меры в отношении «дочки» Сбербанка на фоне покупки российским правительством у Банка России контрольного пакета акций Сбербанка. Украинский регулятор заявил о трех нарушениях со стороны российского правительства:

  • не сообщило в Национальный банк Украины за три месяца до приобретения существенного участия в АО «Сбербанк» о намерении такого приобретения;
  • не согласовало с Национальным банком приобретение существенного участия в банке;
  • не подало в Национальный банк копию договора (сделки), на основании которого состоялся переход права собственности на акции.

В этой связи НБУ направил запросы Министерству финансов России и Сбербанку с требованием предоставить объяснения и соответствующие документы, а также сообщил им о правовых последствиях нарушения украинского законодательства.

«Национальный банк даст правовую оценку и рассмотрит вопрос о применении мер воздействия в определенном законом порядке», — говорится в сообщении.

СМИ узнали о продаже пакета Сбербанка по цене ниже запланированной
Бизнес
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Официально о продаже доли Центробанка в капитале Сбербанка стало известно 11 февраля. На выкуп контрольного пакета акций Сбербанка (50% плюс одна акция) российское правительство решило направить ликвидные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), превышающие порог 7% ВВП. Большинство средств, которые поступят из ФНБ на выкуп акций Сбербанка, вернутся в бюджет. В середине марта президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о покупке правительством у Банка России акций Сбербанка.

Материал дополняется.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Нацбанк Украины, Сбербанк
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