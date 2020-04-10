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СМИ узнали о продаже пакета Сбербанка по цене ниже запланированной

Стоимость сделки составила ₽2,14 трлн из-за падения стоимости акций банка на Московской бирже, сообщили источники «Известий»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Правительство приобрело 9 апреля пакет акций Сбербанка у ЦБ за ₽2,14 трлн, сообщают «Известия» со ссылкой на несколько источников. По данным издания, поскольку с момента объявления о сделке в середине февраля бумаги Сбербанка сильно подешевели, сумма сделки оказалась на ₽300 млрд меньше, чем планировалось изначально. Если в середине февраля акция Сбербанка на Московской бирже стоила 254,5 руб., то по итогам 9 апреля 203,6 руб.

Источник издания отметил, что сделку было решено закрыть побыстрей, поскольку нужны деньги для финансирования текущих расходов бюджета. «К тому же никто не может предсказать, как будет развиваться ситуация в течение года», — заявил собеседник «Известий».

Правительство покупает акции Сбербанка в рамках размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Подтверждающий сделку закон был подписан президентом Владимиром Путиным 18 марта. Он предусматривал подписание акционерного соглашения между кабмином и ЦБ, целью которого является защита прав миноритариев, а также обеспечение преемственности в управлении Сбербанком.

Минфин допустил выкуп всего пакета Сбербанка уже в 2020 году
Экономика

Правительство приобретает у Банка России контрольный пакет акций Сбербанка — 50% плюс одна акция.

В марте Минфин предлагал купить ценные бумаги Сбербанка одним траншем, так как рост курсов доллара и евро позволял продать накопленную в ФНБ валюту дороже. Минфин должен был выплатить ЦБ 2,55 трлн руб. из средств фонда, но несколькими траншами в 2020 и 2021 годах.

 

Автор: Артем Филипенок
Теги: Сбербанк, ЦБ
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