Нацбанк Украины отозвал лицензию у «дочки» ВТБ

У БМ Банка отозваны лицензии на осуществление валютных операций. Банк принял решение добровольно прекратить банковскую деятельность, юридическое лицо ликвидировано не будет, сообщил украинский регулятор

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Национальный банк Украины (НБУ) отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций у БМ Банка (принадлежит ВТБ). Об этом сообщается на сайте регулятора. БМ Банк также исключен из государственного реестра банков Украины.

«Этот банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица», — отмечается в сообщении НБУ.

Регулятор поясняет, что в марте 2017 года был принят закон «Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков», по которому украинским банкам стала доступна процедура добровольного прекращения деятельности. Согласно этому закону юридическое лицо банка может продолжить работу на рынке финансовых услуг, получив необходимые лицензии, или вести другие виды хозяйственной деятельности.

По данным НБУ, АО «БМ Банк» является шестым по счету банком, который воспользовался такой возможностью.

В марте акционеры организации сообщили о решении прекратить банковскую деятельность, сохранив юрлицо.

Весной прошлого года власти Украины ввели ограничительные меры в отношении пяти банков с российским госкапиталом, работающих на украинском рынке. Эти меры коснулись Сбербанка, Проминвестбанка, VS Bank, ВТБ Банка и БМ Банка. Им запрещалось в том числе выводить средства за пределы Украины и выплачивать дивиденды.

После этого российские банки объявили, что намерены продать активы на Украине. Так, новым владельцем VS Bank стал украинский бизнесмен Сергей Тигипко.

В марте текущего года санкции в отношении «дочек» российских банков были продлены на год. А в сентябре Апелляционный суд Киева наложил арест на акции банка «ВТБ Украина», что в ВТБ назвали правовым нигилизмом и неправосудным решением. Под арест тогда попали также акции дочерних компаний Проминвестбанка и Сбербанка.