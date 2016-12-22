ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,15 64,87 EUR Нал. 76,52 74,24 USD Бирж. 66,11 -0,09 EUR Бирж. 75,43 -0,01 USD ЦБ. 65,99 +0,41 EUR ЦБ. 75,32 +0,33 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 6490,10 +36,32 IMOEX 2412,31 +1,44% RTSI 1151,14 +1,44% Brent 71,93 -1,33% DJIA 25536,31 +0,29% Nasdaq 7338,30 +0,16%
Нацбанк Украины отозвал лицензию у «дочки» ВТБ
Лента новостей
Роль личности в бизнесе: как добиться успеха 22:30, РБК и Volkswagen Появились снятые с самолета кадры полета новейшего истребителя Су-57 22:27, Политика ФАС заподозрила власти Приморья в нарушении из-за снижения цен на рыбу 22:25, Бизнес «Локомотив» ответил на обвинения в нарушении финансового фейр-плей 22:01, Спорт Адвокаты Дмитрия Рыболовлева заявили о нарушении тайны следствия 21:56, Общество Нацбанк Украины отозвал лицензию у «дочки» ВТБ 21:54, Бизнес Губернатор ответил дочери Гагарина на письмо о переименовании Кирова 21:48, Политика Костин пообещал написать открытое письмо об участии в форуме в Давосе 21:30, Бизнес 6 правил путешествия с друзьями 21:22, РБК и Билайн Депутаты в Тернополе запретили использование русского языка 21:19, Политика ФСИН ответила на фото члена «банды Цапков» в колонии с икрой и шашлыком 21:16, Общество Тест для Трампа: что стоит на кону выборов в конгресс 21:10, Политика Le Monde сообщила о задержании российского миллиардера Рыболовлева 20:48, Общество В подмосковном Пушкино загорелся склад на площади 900 кв. м 20:37, Общество Почему товары для дома и ремонта продаются в интернете лучше, чем офлайн 20:36, РБК и Schneider Electric Reuters сообщил о переговорах «дочки» ВТБ по продаже гостиницы «Пекин» 20:31, Бизнес Константинопольский митрополит в Турции назвал действия РПЦ сатанинскими 20:28, Общество Казахстан предпочел запустить спутники на американской ракете Falcon 9 20:12, Технологии и медиа Впервые с августа стоимость нефти Brent упала ниже $72 за баррель 20:00, Экономика Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 19:52, РБК и Thomson Reuters Чиновницу из правительства уволили за передачу рабочей переписки в СМИ 19:43, Политика В Калининграде суд арестовал оправдывавшего теракт в Архангельске 19:37, Общество Тренер ЦСКА назвал «головной болью» вызов Чалова и Ахметова в сборную 19:36, Спорт В Таиланде арестовали угрожавших взорвать консульство россиян 19:21, Общество Главреду «Эха Москвы» сделали вторую за месяц операцию на почке 19:14, Общество Тест: хорошо ли вы знаете хоккей 19:12, РБК и Mastercard «МегаФон» подал иск против Hewlett-Packard из-за сбоев в сети 19:08, Бизнес Четыре человека пострадали при взрыве газа в Смоленской области 19:02, Общество
Нацбанк Украины отозвал лицензию у «дочки» ВТБ
Бизнес, 21:54
0
Нацбанк Украины отозвал лицензию у «дочки» ВТБ
У БМ Банка отозваны лицензии на осуществление валютных операций. Банк принял решение добровольно прекратить банковскую деятельность, юридическое лицо ликвидировано не будет, сообщил украинский регулятор
Фото: РИА Новости

Национальный банк Украины (НБУ) отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций у БМ Банка (принадлежит ВТБ). Об этом сообщается на сайте регулятора. БМ Банк также исключен из государственного реестра банков Украины.

«Этот банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица», — отмечается в сообщении НБУ.

Дочерний ВТБ БМ Банк объявил о прекращении деятельности на Украине
Финансы

Регулятор поясняет, что в марте 2017 года был принят закон «Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков», по которому украинским банкам стала доступна процедура добровольного прекращения деятельности. Согласно этому закону юридическое лицо банка может продолжить работу на рынке финансовых услуг, получив необходимые лицензии, или вести другие виды хозяйственной деятельности.

По данным НБУ, АО «БМ Банк» является шестым по счету банком, который воспользовался такой возможностью.

В марте акционеры организации сообщили о решении прекратить банковскую деятельность, сохранив юрлицо.

ВТБ обвинил власти Украины в попытке неправомерного захвата активов банка
Финансы

Весной прошлого года власти Украины ввели ограничительные меры в отношении пяти банков с российским госкапиталом, работающих на украинском рынке. Эти меры коснулись Сбербанка, Проминвестбанка, VS Bank, ВТБ Банка и БМ Банка. Им запрещалось в том числе выводить средства за пределы Украины и выплачивать дивиденды.

После этого российские банки объявили, что намерены продать активы на Украине. Так, новым владельцем VS Bank стал украинский бизнесмен Сергей Тигипко.

В марте текущего года санкции в отношении «дочек» российских банков были продлены на год. А в сентябре Апелляционный суд Киева наложил арест на акции банка «ВТБ Украина», что в ВТБ назвали правовым нигилизмом и неправосудным решением. Под арест тогда попали также акции дочерних компаний Проминвестбанка и Сбербанка.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: ВТБ , БМ Банк
Главное
Le Monde сообщила о задержании российского миллиардера Рыболовлева Общество
Материалы по теме
Сбербанк пообещал обжаловать арест акций «дочки» на Украине Финансы
Киевский суд арестовал акции «дочек» российских банков Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter