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Пандемия коронавируса ,  
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В Минтруде сообщили о 7,7 млрд руб. для доплат сотрудникам соцучреждений

Более 130 тыс. сотрудников социальных учреждений смогут получить доплату за работу во время пандемии коронавируса. Для этого из федерального бюджета выделят 7,7 млрд руб., говорится в сообщении Минтруда, поступившего в РБК.

Средства направят работникам интернатов для пожилых людей и инвалидов, которые в период самоизоляции остаются вместе с проживающими в домах-интернатах россиянами.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков отметил, что медперсонал и соцработники изолировались в соцучреждениях, чтобы снизить риск распространения коронавируса. По его словам, доплаты по поручению президента введут за каждую смену с учетом особых условий работы и увеличившейся нагрузки.

Материал дополняется.
Теги: Минтруд, коронавирус, выплаты
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