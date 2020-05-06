В России за два месяца безработными признали 735 тыс. человек

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 73,97 (+1,25) Quote, 13:05
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 80,06 (+0,94) Quote, 13:05
Путин назвал правильными меры властей по борьбе с коронавирусом Общество, 18:09 Роботы на удаленке: как RPA спасает бизнес-процессы в критические моменты Pro, 18:08 Каждый десятый российский заемщик потерял доход за месяц самоизоляции Финансы, 18:01 Подрядчик «Газпрома» остановил работы на Чаяндинском месторождении Бизнес, 18:01 Как вовлечь бизнес в утилизацию упаковки Зеленая экономика, 18:00  Меркель объявила о возобновлении чемпионата Германии по футболу Спорт, 17:57 Где и какие тесты на коронавирус можно сделать в Москве. Полный гид Стиль, 17:55 «Франкенштейн» и Камбербэтч: спектакль Королевского национального театра РБК Стиль и ЦУМ, 17:51 Зачем ресторан в Амстердаме придумал «карантинные теплицы» Стиль, 17:49 Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой Общество, 17:49 Экс-главу петербургского «Метростроя» выпустили под домашний арест Общество, 17:46 Собянин объяснил Путину рост числа зараженных коронавирусом москвичей Общество, 17:41 В России за два месяца безработными признали 735 тыс. человек Общество, 17:37 Финансовые советники станут популярны. Россияне учатся управлять деньгами Quote, 17:36
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России за два месяца безработными признали 735 тыс. человек

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В России за два месяца 735 тыс. человек были зарегистрированы безработными. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на совещании с главой государства Владимиром Путиным.

«На сегодняшний день в России зарегистрированных безработных 1 млн 243 тыс. человек, в том числе за последние два месяца, начиная с 1 марта, мы зарегистрировали 735 тыс. наших граждан», — отметил он, добавив, что после 1 марта работу потеряли более 208 тыс. человек.

В качестве мер поддержки власти с 30 марта увеличили максимальный размер пособия по безработице с 8 тыс. до 12,1 тыс. руб. По словам Котякова, те, кто потерял работу после 1 марта, могут рассчитывать на максимальный размер пособия. Всего таких пособий назначено на общую сумму 1,8 млрд руб.

Минтруд допустил появление до 6 млн безработных в России после эпидемии
Общество
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Размер пособия по безработице, которое выплачивают при потере работы до 1 марта, зависит от длительности предыдущего трудового стажа и от размера зарплаты человека.

Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил выплачивать максимальный размер пособия по безработице россиянам, которые потеряли работу после 1 марта, в середине апреля. Им будут выплачивать 12 130 руб. с апреля по июнь.

Теги: Россия, безработица
Материалы по теме
Минтруд допустил появление до 6 млн безработных в России после эпидемии
Общество
ООН спрогнозировала исторический уровень безработицы из-за пандемии
Общество
В США предсказали безработицу уровня Великой депрессии после пандемии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter