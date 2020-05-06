В России за два месяца безработными признали 735 тыс. человек

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В России за два месяца 735 тыс. человек были зарегистрированы безработными. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на совещании с главой государства Владимиром Путиным.

«На сегодняшний день в России зарегистрированных безработных 1 млн 243 тыс. человек, в том числе за последние два месяца, начиная с 1 марта, мы зарегистрировали 735 тыс. наших граждан», — отметил он, добавив, что после 1 марта работу потеряли более 208 тыс. человек.

В качестве мер поддержки власти с 30 марта увеличили максимальный размер пособия по безработице с 8 тыс. до 12,1 тыс. руб. По словам Котякова, те, кто потерял работу после 1 марта, могут рассчитывать на максимальный размер пособия. Всего таких пособий назначено на общую сумму 1,8 млрд руб.

Размер пособия по безработице, которое выплачивают при потере работы до 1 марта, зависит от длительности предыдущего трудового стажа и от размера зарплаты человека.