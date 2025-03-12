Экс-глава ЦБ оценил, как отмена санкций повлияет на экономику России

Практически полное снятие санкций с банковского сектора, отмена вторичных ограничений и разморозка активов ЦБ постепенно окажут положительное влияние на экономику, считает Сергей Дубинин. О ее охлаждении говорило Минэкономразвития

Сергей Дубинин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Отмена антироссийских санкций вряд ли сильно повлияет на экономику и укрепит рубль, необходимы «фундаментальные изменения», заявил RTVI бывший председатель Центробанка (1995–1998) Сергей Дубинин.

«Какие-то неструктурные, несистемные изменения, которые могут быть быстро произведены, не скажутся на реальных трендах в экономике ни по экономическому росту, ни по инфляции, ни по состоянию валютного курса и так далее», — сказал он.

Экс-глава Банка России считает неизбежными колебания валютного курса, которые будут определяться движениями по счетам платежного баланса и капитала. По его словам, российские власти «не планируют» возврата к конвертируемости рубля. «Платежный баланс — это отражение того, что происходит в экономике: сколько закупили по импорту, сколько продали экспорта и как движется капитал — приходит он в страну, уходит из страны. Пока изменений фундаментального характера не видно, они ни из чего не вытекают», — уточнил он.

В настоящее время наметился тренд «на снижение курса, а не на укрепление», подчеркнул экс-глава Банка России, добавив, что для прогнозирования имеет смысл «смотреть как минимум на четыре квартала, что было и в какую сторону движется».

Что касается укрепления экономики, то, считает Дубинин, должны произойти «очень глубокие изменения», такие как отмена практически всех ограничений против банковского сектора, вторичных санкций, разморозка активов ЦБ. Вместе с тем, по его словам, даже при самом благоприятном сценарии позитивные изменения в экономике России проявятся постепенно.

Премьер-министр Михаил Мишустин говорил о росте ВВП за 2024 год на 4,1%, что на 0,2% превысило прогнозные показатели. Президент Владимир Путин называл хорошим результат работы экономических отраслей. Согласно данным Росстата, годовая инфляция достигла 9,52%. К 24 февраля она уже составляла 10,15%. На этом фоне Центробанк систематически повышал ключевую ставку, сейчас она достигает рекордного 21%. Глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал охлаждение российской экономики, о чем свидетельствуют замедление темпов роста в некоторых отраслях и сокращение объема заказов у бизнеса.