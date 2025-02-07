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Экономика ,  
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Мишустин доложил Путину о росте экономики в 2024 году выше прогнозов

Мишустин: ВВП России вырос в 2024 году на 4,1%, что на 0,2% больше прогноза
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС

ВВП России по первой оценке Росстата за 2024 год вырос на 4,1%, что на 0,2% больше официального прогноза. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Отчет о встрече опубликовала пресс-служба Кремля.

«Внутренний продукт вырос на 4,1 процента, то есть больше на 0,2 процента, чем то, что было в официальном прогнозе, это выше ожиданий», — сказал премьер.

Путин дал прогноз развития российской экономики
Экономика
Фото:Александр Кондратюк / РИА Новости

Номинальный размер ВВП за 2024 год составил 200 трлн руб., что является историческим максимумом, добавил он. По его словам, произошло это за счет интенсивного роста в обрабатывающей промышленности.

«В целом вообще промышленное производство у нас прибавило 4,6 процента, что лучше всех предварительных оценок», — заключил Мишустин.

Путин дал прогноз развития российской экономики на прямой линии 19 декабря 2024 года. Тогда он заявил, что рост российской экономики в 2024 году составит 3,9-4%. По его словам, за два года ее рост составил около 8%.

Прошлый год стал для российской экономики годом перегрева и нескольких рекордов и антирекордов, рассказали в начале января 2025 года опрошенные РБК эксперты. В частности, безработица продолжила обновлять исторический минимум, инфляция вплотную приблизилась к 10%, а ключевая ставка Банка России выросла до 21%. 

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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