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Экономика ,  
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Путин похвалил результат работы экономики России за прошлый год

Путин назвал хорошим результат в экономике России за 2024 год
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал хорошим результат работы отраслей экономики России за прошедший год. Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, который доложил о росте экономики в 2024 году выше прогнозов.

Видео встречи выложила пресс-служба Кремля.

«Повторю, результат удовлетворительный, хороший результат», — заявил Путин.

Так президент отреагировал на доклад Мишустина, который сообщил, что ВВП России по первой оценке Росстата за 2024 год вырос на 4,1%, что на 0,2% больше официального прогноза.

По словам Путина, задача на 2025 год — выйти на траекторию сбалансированного роста и снижения инфляции. «В целом результат хороший, повторяю», — заключил президент.

Как Мишустин отчитался Путину о показателях в экономике
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Путин дал прогноз развития российской экономики на прямой линии 19 декабря 2024 года. Тогда он заявил, что рост российской экономики в 2024 году составит 3,9–4%. По его словам, за два года ее рост составил около 8%.

Прошлый год стал для российской экономики годом перегрева и нескольких рекордов и антирекордов, рассказали в начале января 2025 года опрошенные РБК эксперты. В частности, безработица продолжила обновлять исторический минимум, инфляция вплотную приблизилась к 10%, а ключевая ставка Банка России выросла до 21%.

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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