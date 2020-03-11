Путин заявил о достаточных для стабильности ресурсах кабмина и ЦБ

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Российский президент Владимир Путин заявил, что у правительства и Банка России достаточно ресурсов для сохранения экономической стабильности, передает ТАСС.

«У одного и второго института достаточно инструментов, достаточно ресурсов для того, чтобы сохранять стабильность и условия макроэкономической устойчивости», — сказал глава государства на встрече с инвесторами.

По словам Путина, усилия, которые предпринимают кабмин и ЦБ в итоге позитивно отразятся на российской экономике.

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