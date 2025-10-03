Центробанк впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

Повышение НДС на 2 п.п. может добавить к инфляции примерно 0,6–0,7 п.п., как и в 2019 году, считает зампред ЦБ Алексей Заботкин. Ускорение инфляции, случившееся в конце сентября, с ростом налога пока не связано

Алексей Заботкин (Фото: Владимир Андреев / РБК)

Вклад роста налога на добавленную стоимость в инфляцию может составить 0,6–0,7 п.п., считает зампред Банка России Алексей Заботкин.

«Наверное, базово это мое личное такое текущее ожидание. Дальше будем смотреть по данным», — сказал Заботкин в эфире Радио РБК. Так он ответил на вопрос ведущей Элины Тихоновой о том, ориентируется ли ЦБ на вклад в размере 0,6–0,7 п.п. Так Центробанк оценивал эффект от роста НДС в 2019 году. Тогда налог был повышен с 18 до 20%, с 2026 года ожидается рост до 22%.

«Конечные цены зависят от желания и способности бизнеса это сделать (перекладывать рост НДС в цены. — РБК), и это во многом диктуется тем, насколько активный спрос, с которым этот бизнес имеет дело. Если спрос более сдержанный, то перенос будет меньше», — сказал Заботкин. Он согласился с оценкой, что перенос может произойти в конце 2025 — начале 2026 года.

Возможность не полностью переносить эффект от НДС в конечные цены у компаний есть, следует из слов Заботкина. Он обратил внимание на сальдированный финансовый результат корпоративного сектора за семь месяцев этого года: «В целом по экономике он соразмерен тому, что было в 2018–2019 году, если это соотносить с размерами ВВП и так далее. И поэтому говорить о том, что способность или необходимость переносить НДС в цены сейчас значительно выше, чем это было в 2018–2019 году... Я бы с этим скорее не согласился», — отметил Заботкин.

Ускорение недельной инфляции с 0,08 до 0,13 п.п. за неделю он объяснил вкладом волатильных компонентов и цен на топливо.

Минфин предложил повысить НДС до 22% в конце сентября. Кроме того, круг плательщиков налога станет более широким. В него войдут компании на упрощенной системе налогообложения (УСН) с оборотом от 10 млн руб. в год (сейчас — 60 млн руб.). По оценкам Минфина, нововведение коснется 15% бизнеса на УСН против 3,6%, когда в 2024-м вводился порог 60 млн руб.

Аналитики, опрошенные РБК, допускали, что из-за этого Центробанк может не снижать ключевую ставку в октябре. Но в дальнейшем рост НДС может стать дезинфляционным фактором благодаря снижению дефицита бюджета.

Рост НДС вносит определенность в бюджетную политику и это «очень позитивный фактор», говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Предсказуемость бюджетной политики — это важнейший фактор при принятии решений по ключевой ставке. И то, что появилась определенность, — это очень позитивный фактор. Могу сразу сказать, что для Центрального банка сбалансированный бюджет — он гораздо лучше, чем было бы увеличение дефицита [бюджета]», — объяснила она.

«Если бы правительство пошло для финансирования необходимых расходов на увеличение дефицита бюджета, нам бы пришлось значимо повысить прогноз ставки на 2026 год. Сейчас, напомню, это 12–13%. Решение правительства снимает наши опасения. Мы сейчас видим определенность по бюджету и, конечно, будем учитывать это при принятии решения по ставке в октябре», — отмечала Набиуллина.