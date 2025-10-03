 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Центробанк впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

Сюжет
Радио РБК
Повышение НДС на 2 п.п. может добавить к инфляции примерно 0,6–0,7 п.п., как и в 2019 году, считает зампред ЦБ Алексей Заботкин. Ускорение инфляции, случившееся в конце сентября, с ростом налога пока не связано
Алексей Заботкин
Алексей Заботкин (Фото: Владимир Андреев / РБК)

Вклад роста налога на добавленную стоимость в инфляцию может составить 0,6–0,7 п.п., считает зампред Банка России Алексей Заботкин.

«Наверное, базово это мое личное такое текущее ожидание. Дальше будем смотреть по данным», — сказал Заботкин в эфире Радио РБК. Так он ответил на вопрос ведущей Элины Тихоновой о том, ориентируется ли ЦБ на вклад в размере 0,6–0,7 п.п. Так Центробанк оценивал эффект от роста НДС в 2019 году. Тогда налог был повышен с 18 до 20%, с 2026 года ожидается рост до 22%.

Набиуллина оценила эффект от повышения налогов на инфляцию и ставку
Экономика
Эльвира Набиуллина

«Конечные цены зависят от желания и способности бизнеса это сделать (перекладывать рост НДС в цены. — РБК), и это во многом диктуется тем, насколько активный спрос, с которым этот бизнес имеет дело. Если спрос более сдержанный, то перенос будет меньше», — сказал Заботкин. Он согласился с оценкой, что перенос может произойти в конце 2025 — начале 2026 года.

Возможность не полностью переносить эффект от НДС в конечные цены у компаний есть, следует из слов Заботкина. Он обратил внимание на сальдированный финансовый результат корпоративного сектора за семь месяцев этого года: «В целом по экономике он соразмерен тому, что было в 2018–2019 году, если это соотносить с размерами ВВП и так далее. И поэтому говорить о том, что способность или необходимость переносить НДС в цены сейчас значительно выше, чем это было в 2018–2019 году... Я бы с этим скорее не согласился», — отметил Заботкин.

Ускорение недельной инфляции с 0,08 до 0,13 п.п. за неделю он объяснил вкладом волатильных компонентов и цен на топливо.

Минфин предложил повысить НДС до 22% в конце сентября. Кроме того, круг плательщиков налога станет более широким. В него войдут компании на упрощенной системе налогообложения (УСН) с оборотом от 10 млн руб. в год (сейчас — 60 млн руб.). По оценкам Минфина, нововведение коснется 15% бизнеса на УСН против 3,6%, когда в 2024-м вводился порог 60 млн руб.

Аналитики, опрошенные РБК, допускали, что из-за этого Центробанк может не снижать ключевую ставку в октябре. Но в дальнейшем рост НДС может стать дезинфляционным фактором благодаря снижению дефицита бюджета.

Как рост НДС повлияет на рубль и темпы снижения ключевой ставки
Подписка на РБК
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Рост НДС вносит определенность в бюджетную политику и это «очень позитивный фактор», говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Предсказуемость бюджетной политики — это важнейший фактор при принятии решений по ключевой ставке. И то, что появилась определенность, — это очень позитивный фактор. Могу сразу сказать, что для Центрального банка сбалансированный бюджет — он гораздо лучше, чем было бы увеличение дефицита [бюджета]», — объяснила она.

«Если бы правительство пошло для финансирования необходимых расходов на увеличение дефицита бюджета, нам бы пришлось значимо повысить прогноз ставки на 2026 год. Сейчас, напомню, это 12–13%. Решение правительства снимает наши опасения. Мы сейчас видим определенность по бюджету и, конечно, будем учитывать это при принятии решения по ставке в октябре», — отмечала Набиуллина.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Элина Тихонова
При участии
Антон Фейнберг
Центробанк Инфляция Алексей Заботкин
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Биткоин выше $120 тыс. и рекорд сложности майнинга. События крипторынка Крипто, 18:33
Зачем люди покупают искусство. Монологи коллекционеров и художников РБК и СберПервый, 18:30
Хинштейн сообщил о двух раненых при ударе украинского дрона Политика, 18:29
На Пхукете во время купания в Андаманском море утонул россиянин Общество, 18:25
WSJ рассказала о 50-километровом украинском «поясе крепостей» в Донбассе Политика, 18:24
Иван Емельяненко в ноябре проведет первый бой после выхода из тюрьмы Спорт, 18:20
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
РКН назвал добавление бота в телеграм-канал единственным путем маркировки Технологии и медиа, 18:09
Суд закрыл заседание о мере пресечения для «миллиардера» Сулейманова Общество, 18:08
Неопознанные дроны над Мюнхеном сначала появлялись над военной базой Политика, 18:06
Официальный курс доллара приблизился к ₽82 Инвестиции, 18:01
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
В ЦБ рассказали, на что могут повлиять призывы к снижению ставки Экономика, 17:58
«Пока я снимал, я был абсолютно свободен»: памяти Марлена Хуциева Общество, 17:57 