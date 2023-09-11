Минфин прогнозирует рост экономики на 2% в 2023 году и плановый дефицит бюджета

Силуанов заявил, что денег хватит на приоритеты от обороны до технологий

Динамика нефтегазовых доходов позволила перейти к накоплению средств в ФНБ, заявил глава Минфина. По итогам года он ожидает роста экономики на более чем 2% и планового дефицита бюджета

Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В российском бюджете учтено и обеспечивается финансирование всех приоритетных направлений, включая безопасность и боеготовность армии, интеграцию новых регионов, социальную поддержку граждан и технологическое развитие, заявил министр финансов Антон Силуанов. Его слова приводит пресс-служба Минфина,

Чиновник утверждает, что восстановление экономической активности происходит динамичнее, чем прогнозировали. По итогам этого года рост экономики составит более 2% (в августе он прогнозировал 2,5%).

«Поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) остается в устойчиво положительной области, в том числе к уровню прошлого года и 2021-го», — сказал Силуанов.

Он отметил, что месячная динамика нефтегазовых доходов вышла на уровень, значимо превышающий их базовый размер (8 трлн руб. в год), что позволило перейти к накоплению в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Министр финансов обратил внимание на устойчивый тренд на улучшение бюджетной ситуации, что позволяет прогнозировать дефицит по итогам года на уровне 2%, заложенный в бюджете. «Бюджет учитывает нормализацию бюджетной политики. Структурный дефицит будет постепенно сокращаться с выходом в 2025 году на параметры бюджетного правила», — пообещал Силуанов.

Президент Владимир Путин в конце 2022-го утвердил трехлетний бюджет, который предусматривает дефицит в текущем году на уровне 2% с последующим снижением этого показателя к 2025-му. В бюджете заложены повышенные расходы на оборону и безопасность, в этом году они составят более 9 трлн руб., или 32% от всех.

Минувшим летом Силуанов заявил, что уровень дефицита в текущем году находится под вопросом. Он будет зависеть от объема дополнительных расходов. В конце марта бюджетный дефицит достиг рекордного объема. Он составил 3,3 трлн руб., превысив заложенный на весь год показатель 2,93 трлн руб. Премьер-министр Михаил Мишустин объяснил это опережающим финансированием.

По итогам первого полугодия (январь—июль) дефицит сократился до 2,6 трлн руб. В Минфине отметили, что расходы возвращаются в норму, а ненефтегазовые доходы растут.

Экс-глава Минэкономразвития, помощник президента Максим Орешкин не исключил, что уже в 2024 году бюджет может оказаться профицитным (в трехлетнем бюджете заложен дефицит на уровне 1,4% ВВП в следующем году). Он пояснил, что поступления в бюджет в этом году соответствуют верхней планке прогнозов: «Наибольший позитив демонстрирует динамика ненефтегазовых доходов».