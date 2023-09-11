branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 сентября
EUR ЦБ: 104,89 (-0,39) Инвестиции, 08 сен, 17:21 Курс доллара на 9 сентября
USD ЦБ: 97,92 (-0,27) Инвестиции, 08 сен, 17:21
Шохин об изъятии частных активов: «Никто не знает, кто в очереди» Экономика, 13:41
Акции автоконцерна «Соллерс» взлетели на 10% Инвестиции, 13:40
РПЛ назвала лучший гол июля и августа. Видео Спорт, 13:38
Глава РСПП — РБК: «В выигрышном положении тот, кто «откэшился» Экономика, 13:38
Сбербанк начал размещение ЦФА на 150 кг золота Крипто, 13:37
Глава МОК поблагодарил федерацию гребли за допуск россиян и белорусов Спорт, 13:24
Управляющий директор телеканала РБК проведет сессию ВЭФ с Путиным Политика, 13:17
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
5 демотиваторов для отдела продаж: что мешает нарастить выручку Pro, 13:14
КПРФ по итогам выборов ухудшила позиции в регионах Политика, 13:11
Силуанов заявил, что денег хватит на приоритеты от обороны до технологий Экономика, 13:11
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:10
Костин призвал не разрешать западным компаниям продавать активы в России Экономика, 13:05
НКР повысило кредитный рейтинг СК «Пульс» с BBB+.ru до A-.ru Кредитные рейтинги, 13:02
Сериалу «Бар «Один звонок» с Козловским не выдали прокатное удостоверение Life, 13:00
Экономика ,  
0 

Силуанов заявил, что денег хватит на приоритеты от обороны до технологий

Минфин прогнозирует рост экономики на 2% в 2023 году и плановый дефицит бюджета
Динамика нефтегазовых доходов позволила перейти к накоплению средств в ФНБ, заявил глава Минфина. По итогам года он ожидает роста экономики на более чем 2% и планового дефицита бюджета
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В российском бюджете учтено и обеспечивается финансирование всех приоритетных направлений, включая безопасность и боеготовность армии, интеграцию новых регионов, социальную поддержку граждан и технологическое развитие, заявил министр финансов Антон Силуанов. Его слова приводит пресс-служба Минфина,

Чиновник утверждает, что восстановление экономической активности происходит динамичнее, чем прогнозировали. По итогам этого года рост экономики составит более 2% (в августе он прогнозировал 2,5%).

«Поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) остается в устойчиво положительной области, в том числе к уровню прошлого года и 2021-го», — сказал Силуанов.

Он отметил, что месячная динамика нефтегазовых доходов вышла на уровень, значимо превышающий их базовый размер (8 трлн руб. в год), что позволило перейти к накоплению в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Министр финансов обратил внимание на устойчивый тренд на улучшение бюджетной ситуации, что позволяет прогнозировать дефицит по итогам года на уровне 2%, заложенный в бюджете. «Бюджет учитывает нормализацию бюджетной политики. Структурный дефицит будет постепенно сокращаться с выходом в 2025 году на параметры бюджетного правила», — пообещал Силуанов.

Президент Владимир Путин в конце 2022-го утвердил трехлетний бюджет, который предусматривает дефицит в текущем году на уровне 2% с последующим снижением этого показателя к 2025-му. В бюджете заложены повышенные расходы на оборону и безопасность, в этом году они составят более 9 трлн руб., или 32% от всех.

Читайте на РБК Pro
Как автократам удалось построить в Сингапуре «экономическое чудо»
ЦБ Турции поднял ставку до 25%: что будет с лирой и экономикой страны
«Котлованных» цен больше нет: стоит ли инвестору скупать жилье в регионах
Сотрудники засиживаются допоздна: как избавиться от порочной практики

Минувшим летом Силуанов заявил, что уровень дефицита в текущем году находится под вопросом. Он будет зависеть от объема дополнительных расходов. В конце марта бюджетный дефицит достиг рекордного объема. Он составил 3,3 трлн руб., превысив заложенный на весь год показатель 2,93 трлн руб. Премьер-министр Михаил Мишустин объяснил это опережающим финансированием.

По итогам первого полугодия (январь—июль) дефицит сократился до 2,6 трлн руб. В Минфине отметили, что расходы возвращаются в норму, а ненефтегазовые доходы растут.

Экс-глава Минэкономразвития, помощник президента Максим Орешкин не исключил, что уже в 2024 году бюджет может оказаться профицитным (в трехлетнем бюджете заложен дефицит на уровне 1,4% ВВП в следующем году). Он пояснил, что поступления в бюджет в этом году соответствуют верхней планке прогнозов: «Наибольший позитив демонстрирует динамика ненефтегазовых доходов».

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
При участии
Иван Ткачёв
Антон Силуанов Минфин Бюджет расходы рост экономики дефицит
Материалы по теме
Мишустин призвал не делать слишком оптимистичных экономических прогнозов
Экономика
Главный экономист ВЭБа не увидел угрозы «системной национализации»
Экономика
Шохин заявил о возврате в казну инфраструктуры из-за ошибок приватизации
Бизнес