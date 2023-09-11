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Орешкин не исключил профицита бюджета в 2024 году

Максим Орешкин: дефицит бюджета по итогам года может быть ниже прогнозных 2%
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Война санкций
Согласно закону о бюджете, на 2023 год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн руб., или 2% ВВП. По словам Орешкина, по итогам года дефицит бюджета может быть меньше прогнозных значений, а в 2024-м возможен профицит
Максим Орешкин
Максим Орешкин (Фото: Сергей Гунеев / ТАСС)

По итогам 2023 года дефицит российского бюджета не превысит прогнозные 2%, может оказаться даже ниже, а в 2024 году возможен и профицит бюджета. Об этом заявил «Интерфаксу» помощник президента России и бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума.

По его словам, поступления в федеральный бюджет в текущем году соответствуют верхней планке прогнозов. «Ситуация с доходами бюджета развивается по верхней границе ожиданий. По итогам года бюджет сложится с дефицитом 2% ВВП или меньше, что лучше параметров, заложенных на этот год. Наибольший позитив демонстрирует динамика ненефтегазовых доходов», — сказал Орешкин.

Он подчеркнул, что Правительство проделало очень серьезную работу по балансировке бюджета на ближайшую трехлетку, в связи с чем показатели бюджетного баланса будут «значительно лучше ожиданий». «При определенных сценариях бюджет следующего года может быть исполнен с профицитом», — добавил он.

Российские власти последовательно повышали прогноз роста экономики на 2023 год: если в декабре еще допускалось снижение ВВП в пределах 1%, то весной Минэкономики уже прогнозировало рост на 1,2%, а летом глава правительства Михаил Мишустин заявил, что рост в 2023 году превысит 2%.

В то же время дефицит бюджета в первом квартале 2023 года составил 2,4 трлн руб., оценивала Счетная палата. Финансовые поступления по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом оказались меньше почти на 21%. Одна из причин — падение цен на нефть Urals.

Согласно действующему закону о бюджете, на 2023 год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн руб., или 2% ВВП, дефицит федерального бюджета в 2024 году составит 2 трлн 192,6 млрд руб. (1,4% ВВП), в 2025 году - 1 трлн 264,3 млрд руб. (0,7% ВВП).

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профицит бюджета ВВП Максим Орешкин санкции
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