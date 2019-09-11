МЧС объяснило рекордный рост проверок бизнеса трагедией в «Зимней вишне»

Число внеплановых визитов противопожарной службы в компании и к индивидуальным предпринимателям резко выросло в 2018 году. Тотальные проверки связаны с трагедией в ТЦ «Зимняя вишня», пояснили РБК в МЧС

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Масштабные проверки организаций и индивидуальных предпринимателей в 2018 году связаны с трагедией в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщила РБК пресс-служба МЧС.

Количество внеплановых проверок МЧС выросло на 27% в 2018 году по сравнению с 2017 годом.

После трагедии в «Зимней вишне» МЧС в исполнение поручений правительства провело «масштабные внеплановые проверки в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, досуговых детских организациях, на объектах культуры и спорта, объектах с массовым пребыванием людей», пояснили в министерстве. Проверки выявили нарушения правил противопожарной безопасности более чем в половине проверенных объектов (свыше 30 тыс.).

Также по поручению президента и правительства прошли внеплановые проверки на избирательных участках, а перед пожароопасным сезоном — в населенных пунктах.

Как констатировало Минэкономразвития, значительное число внеплановых проверок (более 23%) проводится по поручениям прокуратуры, правительства и президента, что говорит о расширении практик ручного управления: контроль усиливается после резонансных случаев.