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МЧС объяснило рекордный рост проверок бизнеса трагедией в «Зимней вишне»
Число внеплановых визитов противопожарной службы в компании и к индивидуальным предпринимателям резко выросло в 2018 году. Тотальные проверки связаны с трагедией в ТЦ «Зимняя вишня», пояснили РБК в МЧС
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Масштабные проверки организаций и индивидуальных предпринимателей в 2018 году связаны с трагедией в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщила РБК пресс-служба МЧС.

  • Количество внеплановых проверок МЧС выросло на 27% в 2018 году по сравнению с 2017 годом.

После трагедии в «Зимней вишне» МЧС в исполнение поручений правительства провело «масштабные внеплановые проверки в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, досуговых детских организациях, на объектах культуры и спорта, объектах с массовым пребыванием людей», пояснили в министерстве. Проверки выявили нарушения правил противопожарной безопасности более чем в половине проверенных объектов (свыше 30 тыс.).

Также по поручению президента и правительства прошли внеплановые проверки на избирательных участках, а перед пожароопасным сезоном — в населенных пунктах.

Как констатировало Минэкономразвития, значительное число внеплановых проверок (более 23%) проводится по поручениям прокуратуры, правительства и президента, что говорит о расширении практик ручного управления: контроль усиливается после резонансных случаев.

В пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в марте 2018 года погибли 60 человек, большинство — дети. Последняя реальная проверка «Зимней вишни» была в 2012 году, после они проходили лишь на бумаге. Очередная проверка была намечена на 2016 год, но ТЦ попал под надзорные каникулы, так как формально относился к малому бизнесу. Как выяснил Следственный комитет, МЧС пыталось провести внеплановую проверку «Зимней вишни», но ее не согласовала прокуратура.

  • Штат органов пожарного надзора вырос на 23%, или на 2,3 тыс. сотрудников.

МЧС продолжает активно набирать на вакантные должности выпускников ведомственных вузов, специалистов, служивших в противопожарной службе и других правоохранительных органах, и лиц, впервые принимаемых на службу, отмечается в сообщении.

Несмотря на усиление контроля, не удалось снизить смертность на пожарах, признали в МЧС. Один из показателей эффективности — «Количество людей, погибших при пожарах, на 100 тыс. населения». Целевое значение на 2018 год составляло 5,34, однако фактическое оказалось 5,38 — на 0,75% больше.

«Недостижение целевых значений показателей свидетельствует о нерезультативности федерального государственного пожарного надзора», — отмечалось в докладе Минэкономразвития.

Как пояснили РБК в МЧС, подавляющее большинство (92%) погибших при пожарах отмечается в жилом секторе, который проверкам не подлежит. Количество таких смертей возросло на 1% (67) в 2018 году.

Ранее МЧС поддержало законопроект о расширении прав инспекторов противопожарного надзора. Поправки, в частности, предлагают привлекать их к экспертизе и выдаче заключений о строительстве и реконструкции зданий. Госдума приняла документ во втором чтении.

Автор: Ольга Агеева
Теги: проверки бизнеса, противопожарная охрана, МЧС
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